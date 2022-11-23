Арон Атабек – жертва безнаказанности

Завтра будет год как в алматинской больнице от COVID-19 скончался Арон Атабек − казахстанский диссидент и политзаключенный с самым продолжительным в стране сроком отбывания наказания. Он был стар, немощен и изможден; ему с трудом удавалось двигаться и говорить. Контраст с тем крепким энергичным мужчиной, каким он был в 2006 году, поражает. В интернете циркулировало фото, на котором четко видно как шокирующе Атабек изменился после 15 лет в колонии строгого режима.
Для Международного партнерства за права человека (МППЧ) и наших партнеров, которые следили за этим делом и многие годы выступали за освобождение Атабека, данный случай – это ошеломляющий пример злоупотребления уголовным преследованием с целью подавления инакомыслия. Атабека выпустили на свободу – но едва живым.
Когда местные представители Национального превентивного механизма по предупреждению пыток посетили Атабека в тюрьме в августе 2021 года, они были крайне обеспокоены ухудшением его здоровья. Сам Атабек объясняет свое тяжелое состояние годами пыток и жестокого обращения за решеткой. Новость о его болезненном состоянии вызвала общественный резонанс, некоторые казахстанские депутаты даже призывали к амнистии. Наказание Атабека изменили на ограничение свободы, его выпустили 1 октября 2021 года. Тем самым власти очевидно хотели избежать скандала, подобного тому, что произошел в феврале 2020 года, когда гражданский активист Дулат Агадил трагически погиб в СИЗО при загадочных обстоятельствах.
24 ноября 2021 года, менее чем через два месяца после освобождения, Атабек скончался. Последние недели его жизни были непростыми. Даже после освобождения детей политзаключенного не допускали к встрече с ним под разными предлогами. Перед смертью Атабека изолировали от внешнего мира, поместив в больницу, где он то входил, то выходил из состояния комы.
С Атабека так и не сняли обвинения, предъявленные ему в 2006 году. Никто не понес ответственность за жестокое обращение с ним, которое и послужило причиной его преждевременной смерти после длительного и сурового тюремного заключения.
Атабек неоднократно сообщал о частом применении пыток и об унижающем достоинство обращении в тюрьме. Когда сын навещал его в 2014 году, Атабек признался, что его били дубинками по голове и телу. Он сообщил, что его принуждали раздеваться во время ежедневных проверок и заставляли делать приседания обнаженным, записывая это на видео. Правозащитники, включая Елену Семенову, задокументировали и другие методы жестокого обращения, но, несмотря на эти сообщения, казахстанские власти не стали проводить независимое и тщательное расследование, и ни один сотрудник тюрьмы не был привлечен к ответственности.
Международные обязательства Казахстана в области прав человека, которые не допускают пытки ни при каких обстоятельствах, часто игнорируются. Лица, пытающие заключенных в тюрьмах, остаются безнаказанными, причем не только в случае Атабека. В совместных публикациях МППЧ и Коалиции НПО Казахстана против пыток (нашего ключевого партнера) мы показали, что пытки и жестокое обращение широко распространены в местах лишения свободы, и что виновные лица часто не несут наказания, даже в случаях вопиющей жестокости. Неэффективное расследование заявлений о пытках является ключевой проблемой; сотрудники правоохранительных органов часто даже отказываются регистрировать жалобы на пытки. И это лишь часть проблемы. Согласно официальной статистике, Генеральной прокуратурой регистрируется 600-700 заявлений о пытках ежегодно, но лишь их малая часть доходит до суда.
Проблема безнаказанности пыток обострилась после событий января 2022 года. По предположениям, из тысяч людей, задержанных после трагических столкновений, многие подверглись пыткам и жестокому обращению. Уже в марте 2022 года Генеральная прокуратура сообщила, что было подано более 300 заявлений о пытках, связанных с «Қанды Қаңтар». Также ведомство признало, что как минимум шесть человек, задержанных в связи с январскими событиями, погибло в результате «незаконных методов допроса», то есть пыток. Предполагается, что реальное число случаев пыток гораздо выше, чем то, что зарегистрировано государством.
Как мы подчеркнули в отчете, выпущенном совместно с Коалицией НПО против пыток, в Международный день против пыток в июне 2022 года, многие жертвы пыток и жестокого обращения не имели доступа к механизмам подачи жалоб, пока они находились под стражей. Во многих случаях их телесные повреждения не были зафиксированы медработниками. Даже если жертвы подавали жалобы, то не все они регистрировались. В других случаях жертвы боялись подавать жалобы или даже забирали заявления из-за страха возмездия или от недоверия к судебной системе. Более того, расследования, начатые по жалобам на пытки, не соответствуют международным стандартам, и единственное начатое судебное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов по обвинению в пытках было подорвано процессуальными нарушениями.
Арон Атабек, одна из многих жертв пыток в Казахстане, умер безмолвный, как он и предсказал в своем стихотворении:
Для звуков Родины,
Речь моих предков уйдёт,
Как в пески воды,
Я - бессмертия быль
Я звучал на семитском, этрусском,
Я - тюркских наречий пыль,
Пишу на русском.
Искорёженных жизней рок
Бродит во мне, стеная,
Сам я - обнажённых нервов клубок,
Пульсирующий стихами.
Строя «Жаңа Қазақстан», правительство президента Касым-Жомарта Токаева должно принять меры по искоренению пыток и прекратить безнаказанность. Пыткам и жестокому обращению нет места в стране, которая утверждает, что находится на пути к демократии. Эти меры должны включить в себя беспристрастное и эффективное расследование многочисленных заявлений о пытках, связанных с январскими событиями, а также независимое расследование жестокого обращения в тюрьме с Атабековым, нанесения вреда его здоровью и его смерти. Все причастные должностные лица на всех уровнях должны быть привлечены к ответственности и понести должное наказание.
Арон Атабек не заслужил такой смерти. Его больше нет с нами, но еще не поздно добиться справедливости для него.
Автор – исследовательница Международное партнерство за права человека. МППЧ – это независимая неправительственная организация, основанная в 2008 году и базирующаяся в Брюсселе (Бельгия), МППЧ тесно сотрудничает с гражданскими объединениями разных стран, чтобы привлечь внимание к проблеме прав человека на международном уровне и способствовать соблюдению прав уязвимых сообществ. Более подробную информацию смотрите на сайте МППЧ.