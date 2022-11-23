Арон Атабек – жертва безнаказанности

Для Международного партнерства за права человека (МППЧ) и наших партнеров, которые следили за этим делом и многие годы выступали за освобождение Атабека, данный случай – это ошеломляющий пример злоупотребления уголовным преследованием с целью подавления инакомыслия. Атабека выпустили на свободу – но едва живым.

Когда местные представители Национального превентивного механизма по предупреждению пыток посетили Атабека в тюрьме в августе 2021 года, они были крайне обеспокоены ухудшением его здоровья. Сам Атабек объясняет свое тяжелое состояние годами пыток и жестокого обращения за решеткой. Новость о его болезненном состоянии вызвала общественный резонанс, некоторые казахстанские депутаты даже призывали к амнистии. Наказание Атабека изменили на ограничение свободы, его выпустили 1 октября 2021 года. Тем самым власти очевидно хотели избежать скандала, подобного тому, что произошел в феврале 2020 года, когда гражданский активист Дулат Агадил трагически погиб в СИЗО при загадочных обстоятельствах.

24 ноября 2021 года, менее чем через два месяца после освобождения, Атабек скончался. Последние недели его жизни были непростыми. Даже после освобождения детей политзаключенного не допускали к встрече с ним под разными предлогами. Перед смертью Атабека изолировали от внешнего мира, поместив в больницу, где он то входил, то выходил из состояния комы.

С Атабека так и не сняли обвинения, предъявленные ему в 2006 году. Никто не понес ответственность за жестокое обращение с ним, которое и послужило причиной его преждевременной смерти после длительного и сурового тюремного заключения.

Атабек неоднократно сообщал о частом применении пыток и об унижающем достоинство обращении в тюрьме. Когда сын навещал его в 2014 году, Атабек признался, что его били дубинками по голове и телу. Он сообщил, что его принуждали раздеваться во время ежедневных проверок и заставляли делать приседания обнаженным, записывая это на видео. Правозащитники, включая Елену Семенову, задокументировали и другие методы жестокого обращения, но, несмотря на эти сообщения, казахстанские власти не стали проводить независимое и тщательное расследование, и ни один сотрудник тюрьмы не был привлечен к ответственности.