Пока «Клооп» судится, Кыргызстану грозит «зомбирование»

В исковом заявлении «Клооп» обвиняют в «манипуляции» мнением общества и «нанесении вреда» здоровью и благополучию населения. Обвинения включают в себя абсурдные по мнению «Клоопа» заявления о том, что издание вызывает у людей широкий спектр негативных эмоций, психические расстройства, «сексуальные аномалии» и суицидальную настроенность. Прокуратура Бишкека, подавшая иск, обвиняет «Клооп» в «зомбировании» населения Кыргызстана.

Согласно исковому заявлению, «Клооп» не зарегистрирован в качестве СМИ (но этого и не требует законодательство); распространение информации якобы не предусмотрено уставом организации. Слушание по делу о ликвидации «Клоопа» назначено на 26 сентября 2023 года. 8 сентября Министерство культуры потребовало заблокировать сайт «Клоопа» за распространение ложной информации. Это было реакцией на статью о заявлении политзаключенного о пытках, которую «Клооп» опубликовал за неделю до этого.

Происходящее с «Клоопом» является частью растущей волны давления на СМИ, онлайн-платформы, журналистов, блогеров и активистов, которые опровергают заявления властей. Есть и другие примеры подобных громких судебные дел: например, депортация журналиста Болота Темирова в Россию из-за его расследований о коррупции или решение суда о закрытии издания «Азаттык» (местной службы Радио Свобода) из-за статьи о жестокостях на границе с Таджикистаном. Позже решение по делу «Азаттык» было отменено.

За 15 лет своего существования «Клооп» не раз подвергался запугиванию и преследованиям из-за его независимой расследовательской журналистики. Например, портал столкнулся с иском о клевете после публикации расследования совместно с «Азаттык», «Belingcat» и OCCRP о многомиллионной коррупционной схеме с участием бывшего председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Порталу грозило банкротство. Но в итоге Матраимов отказался от иска.

Однако это первый случай, когда власти напрямую пытаются закрыть «Клооп». Помимо требования о ликвидации портала, власти заявляют, что ГКНБ возбудил уголовное дело против издания в ноябре 2021 за публичные призывы к захвату власти. Это уголовное преступление, наказуемое лишением свободы до пяти лет. Подробностей по данному делу совсем мало, но ясно, что оно грозит журналистам «Клоопа» серьезными последствиями. Местные СМИ и международные правозащитные организации, включая МППЧ (Международное партнерство по правам человека) выразили поддержку «Клоопу» и осудили действия властей Кыргызстана против портала.

Из-за последних событий, включая попытку ликвидации «Клоопа», Кыргызстан теряет свою репутацию как наиболее толерантного к инакомыслию и свободе слова государства в регионе. Только за один год Кыргызстан опустился на пятьдесят позиций в международном рейтинге свободы СМИ по версии организации Reporters Without Borders. Если в прошлом году страна занимала 72-е место из 180 государств, то в этом году Кыргызстан скатился аж до 122-го места.