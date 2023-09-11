Пока «Клооп» судится, Кыргызстану грозит «зомбирование»

«Клооп Медиа», ведущая независимая медиа-организация в Кыргызстане, сейчас имеет дело с судебным иском о ее ликвидации, инициированным 22 августа властями Кыргызстана из-за ее журналистской деятельности. Хотя «Клооп» полон решимости выжить, иск стал еще одним серьезным ударом по свободе слова в Кыргызстане.
В исковом заявлении «Клооп» обвиняют в «манипуляции» мнением общества и «нанесении вреда» здоровью и благополучию населения. Обвинения включают в себя абсурдные по мнению «Клоопа» заявления о том, что издание вызывает у людей широкий спектр негативных эмоций, психические расстройства, «сексуальные аномалии» и суицидальную настроенность. Прокуратура Бишкека, подавшая иск, обвиняет «Клооп» в «зомбировании» населения Кыргызстана.
Согласно исковому заявлению, «Клооп» не зарегистрирован в качестве СМИ (но этого и не требует законодательство); распространение информации якобы не предусмотрено уставом организации. Слушание по делу о ликвидации «Клоопа» назначено на 26 сентября 2023 года. 8 сентября Министерство культуры потребовало заблокировать сайт «Клоопа» за распространение ложной информации. Это было реакцией на статью о заявлении политзаключенного о пытках, которую «Клооп» опубликовал за неделю до этого.
Происходящее с «Клоопом» является частью растущей волны давления на СМИ, онлайн-платформы, журналистов, блогеров и активистов, которые опровергают заявления властей. Есть и другие примеры подобных громких судебные дел: например, депортация журналиста Болота Темирова в Россию из-за его расследований о коррупции или решение суда о закрытии издания «Азаттык» (местной службы Радио Свобода) из-за статьи о жестокостях на границе с Таджикистаном. Позже решение по делу «Азаттык» было отменено.
За 15 лет своего существования «Клооп» не раз подвергался запугиванию и преследованиям из-за его независимой расследовательской журналистики. Например, портал столкнулся с иском о клевете после публикации расследования совместно с «Азаттык», «Belingcat» и OCCRP о многомиллионной коррупционной схеме с участием бывшего председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Порталу грозило банкротство. Но в итоге Матраимов отказался от иска.
Однако это первый случай, когда власти напрямую пытаются закрыть «Клооп». Помимо требования о ликвидации портала, власти заявляют, что ГКНБ возбудил уголовное дело против издания в ноябре 2021 за публичные призывы к захвату власти. Это уголовное преступление, наказуемое лишением свободы до пяти лет. Подробностей по данному делу совсем мало, но ясно, что оно грозит журналистам «Клоопа» серьезными последствиями. Местные СМИ и международные правозащитные организации, включая МППЧ (Международное партнерство по правам человека) выразили поддержку «Клоопу» и осудили действия властей Кыргызстана против портала.
Из-за последних событий, включая попытку ликвидации «Клоопа», Кыргызстан теряет свою репутацию как наиболее толерантного к инакомыслию и свободе слова государства в регионе. Только за один год Кыргызстан опустился на пятьдесят позиций в международном рейтинге свободы СМИ по версии организации Reporters Without Borders. Если в прошлом году страна занимала 72-е место из 180 государств, то в этом году Кыргызстан скатился аж до 122-го места.
«Зомбирование» Кыргызстана
Обвинение «Клоопа» в «зомбировании» населения напоминает о произведениях Чингиза Айтматова, известного и широко почитаемого Кыргызского писателя. В Советские времена работы писателя так же подвергались цензуре, но, на удивление, ему все же разрешили публиковать честные тексты в жанре социалистического реализма, в которых он критиковал действующий режим. Айтматов затрагивал противоречивые экзистенциальные политические темы, описывал как жили люди в Центральной Азии времен СССР и как политический центр где-то далеко в Москве усложнял им жизни и держал их под контролем.
В своем знаменитом романе 1980 года «И дольше века длится день» Айтматов ввел термин «манкурт». Манкурты — это военнопленные, которых «зомбировали» с помощью страшных пыток: им оборачивали головы в верблюжьи шкуры и оставляли под солнцем. Высыхая, шкуры сжимались словно стальной обруч, и пленные превращались в «зомби». Они переставали осознавать себя людьми.
Ныне термином «манкурт» называют людей, потерявших национальную идентичность в результате Российско-советского колониализма в Центральной Азии. Но на сегодняшний день Кыргызстан контролируется другой элитой, которая принимает все меры, чтобы откатить назад 30-летний прогресс независимого Кыргызстана в сфере демократизации и защиты прав человека. Это не «Клооп» «зомбирует» людей, не он сушит верблюжьи шкуры, обернутые вокруг голов населения. «Клооп», как и другие независимые СМИ в Кыргызстане и Центральной Азии, служит ножом, который разрезает эти шкуры, освобождая головы от контроля центрального правительства, создавая площадку для открытого диалога и плюрализма мнений.
Власти Кыргызстана должны понимать, что свобода слова является фундаментальной опорой в построении здорового, демократического государства. Должно быть прекращено преследование «Клоопа» и других изданий, способствующих повышению осведомленности и участию граждан в обсуждении общественно важных вопросов.
Автор – исследовательница Международное партнерство за права человека. МППЧ – это независимая неправительственная организация, основанная в 2008 году и базирующаяся в Брюсселе (Бельгия), МППЧ тесно сотрудничает с гражданскими объединениями разных стран, чтобы привлечь внимание к проблеме прав человека на международном уровне и способствовать соблюдению прав уязвимых сообществ. Более подробную информацию смотрите на сайте МППЧ.
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