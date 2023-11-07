Безопасность шахтеров в «АрселорМиттал Темиртау»: изменит ли что-то смена инвестора?

Куат Акижанов, экономист, PhD

Сейчас, когда наша страна оплакивает очередную трагедию в Карагандинской области, повлекшую гибель и ранения более полусотни казахстанских шахтеров, с новой силой возобновились разговоры о необходимости смены инвесторов в стратегических отраслях. Однако на фоне раскрывающихся в СМИ обстоятельств так называемых инвестиционных соглашений, заключенных в 1990-е годы, и на политическом уровне и в экспертных кругах эти дискуссии сводятся лишь к тому, кто будет владеть активами.

Меня не удивляет ограниченность этих дискуссий, не выходящих за пределы ортодоксального понимания и слепого принятия капиталистической логики. Она состоит в экспроприации богатства страны и доходов населения, что лишает экономику какой-либо устойчивости. Но в стороне остаются вопросы структурных изменений экономики, которые нужны, чтобы на казахстанских шахтах и рудниках не гибли и не лишались своего здоровья наши соотечественники, получая при этом достойную оплату за тяжелый труд.

В этом капиталистическом мировоззрении у наших политиков и экспертов не возникают вопросы о реальной защите трудовых прав рабочих, об экономической демократии, о равномерном распределении доходов, о новых формах владения и управления средствами производства. Если бы они их задавали, то возникали бы новые вопросы о способах достижения таких целей.

Это бы привело нас к пониманию, что смена одного владельца на другого, даже «самого стратегического», не гарантирует улучшение условий труда на казахстанских предприятиях. Факт появления нового лица не приведет к уменьшению кредитной задолженности наших граждан, не создаст новые отрасли экономики и не решит многочисленные проблемы моногородов.

Все это результат того, что я в своем исследовании называю этапом «нормативного» неолиберализма. Он установился в 1995 году с принятием второй конституции, которая, по сути, превратила Казахстан в авторитарную клептократию — жестокую власть воровского капитала. Ему предшествовал «воинственный» этап 1989-1994 годов, когда под видом рыночных реформ и демократических лозунгов в Казахстане происходил демонтаж социальных прав трудящихся и разрушение государства всеобщего благосостояния.

С того момента в ткань общества глубоко въелись принципы «правильной» экономики, когда интересы капитала, в том числе иностранного, доминируют над общественными, в результате чего население живет на мизерные зарплаты и работает в опасных условиях.