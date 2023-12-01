Казахстан неэффективно тратит сотни миллионов тенге на продвижение туризма через искусство

Владислав Слудский, арт-консультант, специально для Власти

В начале прошлого года я предложил несколько рекомендаций, касающихся культурной политики Казахстана, обратив внимание на барьеры, с которыми сталкивается художественное сообщество нашей страны.

Государство, в определенной степени, меня услышало. До настоящего момента самые разные люди, занимающиеся культурной политикой страны, приглашали меня на многочисленные фасилитации, зум-колы, формальные и неформальные встречи.

Среди них были сотрудники АО «Kazakh Tourism», продвигающей туристический потенциал Казахстана. С ними я делился знаниями и опытом, полученными за время организации собственных мероприятий, а также участия в международных фестивалях и ярмарках. Я много рассказывал о пользе культурных институций, о паблик-арт проектах, давал примеры кейсов государственной поддержки креативных индустрий в других странах и охотно делился наработанными контактами.

Затем нас попросили сделать несколько презентаций, по каждому из возможных форматов сотрудничества. В них мы более системно описали мероприятия, перечислили возможных участников, рассчитали примерный бюджет и айдентику.

Одним из флагманских проектов, предложенных нами, была Ala Art Fair — ярмарка современного искусства, на которой, помимо галерей, были бы представлены архитекторы, дизайнеры интерьеров, урбанисты и другие специалисты, так или иначе работающие с пространствами.

Разумеется, это не была формальная коммуникация. Никто не предлагал моей организации контракт с вознаграждением за консультации. Шел разговор о потенциальном сотрудничестве, потому что у нас есть нужная экспертиза. Но мы понимали, что такие разговоры в нашей деловой среде редко к чему-то ведут, и потому ни на что не рассчитывали. Гораздо важнее для нас было создать возможности для культурных организаций в целом — наша сфера, при всей ее важности для экономики, остается крайне недофинансированной.

И действительно, долгое время от Kazakh Tourism не было никакой конкретики. Они говорили, что испытывают сложности с бюджетом, которого не хватает на предложенные нами проекты. А потом ссылались на смену министров, затормозившую процессы согласования и подписания документов.

Этой осенью нам сообщили о скором проведении тендера по одному из культурных проектов. Как потом оказалось, это была ярмарка Ala Art Fair, почти в том же самом виде, в каком мы предлагали ее в презентации. Причем Kazakh Tourism присвоил эту идею без обсуждения с нами.