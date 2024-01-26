Давление на независимые СМИ стремительно возрастает в Кыргызстане

Недавняя волна преследований и арестов независимых журналистов-расследователей продемонстрировала насколько стремительно ослабевает свобода слова в Кыргызстане. Развитие этих тревожных событий решительно ухудшило ситуацию в медиа сфере с момента прихода к власти президента Садыра Жапарова. Существует риск, что законопроект о СМИ, который сейчас рассматривается в парламенте, ограничит свободу слова еще больше.
Обыски и аресты журналистов
15 января Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) провел обыск офиса известного онлайн издания «24.kg», а шеф-редактор и генеральный директор были взяты под стражу и подверглись допросу по обвинению в «пропаганде войны» в связи с освещением войны России против Украины. На следующий день милиция обыскала офис издания «Temirov Live», которое принадлежит блогеру и журналисту Болоту Темирову. Были задержаны 11 журналистов, сотрудничавшие с изданием, а также супруга Темирова; в их домах также провели обыск. Все задержанные помещены под стражу на два месяца на время расследования по обвинению в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывах к насилию над гражданами».
Издание «Temirov Live» и до этого оказывалось объектом внимания, когда в 2022 году его основателя лишили гражданства Кыргызстана и депортировали в Россию, где он тоже гражданин. После депортации офис его издания также подвергся обыску, а против самого Темирова было возбуждено уголовное дело по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотических средств, подлоге документов и незаконном пересечении границы. Несмотря на то, что в сентябре 2022 обвинения были сняты, в ноябре 2022 его депортировали на сомнительных основаниях и запретили въезд в Кыргызстан. Но команда журналистов-расследователей Темирова продолжает обличать коррупцию в высших эшелонах власти.
Последняя волна обысков и арестов — новое пугающее развитие долгосрочного тренда атак по свободе слова в Кыргызстане. Об этой тенденции МППЧ высказывалось в недавнем докладе для двустороннего диалога Евросоюза с Кыргызстаном по защите прав человека.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро высказала мнение, что уголовные преследования подобные нынешним «могут оказать пагубное воздействие на свободу СМИ и освещение важных для общества проблем».
МППЧ и еще семь правозащитных организаций в совместном обращении высказались, что обыски и задержания являются «чистым возмездием» за независимые расследования, и призвали власти прекратить запугивание и преследования журналистов, а также позволить им беспрепятственно выполнять работу.
Обвинения в пропаганде и в призыве к беспорядкам
«24.kg» — не первое Кыргызское издание, обвиняемое в пропаганде войны. Похожие обвинения выдвигались против независимого онлайн ресурса «Kaktus.media» за освещение официальной позиции Таджикской стороны во время конфликта между двумя странами на границе в 2022. «Азаттык» (Кыргызская Служба международной медиа компании Радио Свободная Европа/Радио Свобода) так же получила распоряжение суда о прекращении деятельности в апреле 2023 года из-за материала о взгляде Таджикистана на пограничные столкновения. По заявлению властей Кыргызстана, репортаж якобы содержал элементы пропаганды и язык вражды. Позже в 2022 году дело против «Kaktus.media» закрыли. Дело против «Азаттык» тоже отозвали, но только после того, как статья на портале была удалена.
Заключение журналистов «Temirov Live» под стражу тоже не является первым случаем преследования критиков власти Кыргызстана. За последние несколько месяцев и другим журналистам и блогерам предъявляли аналогичные обвинения за призывы к «неподчинению законным требованиям властей» и «массовым беспорядкам».
Независимые СМИ подвергались и другим формам давления. Например, в конце лета 2023 года прокуратура возбудила уголовное дело против Kloop.kg. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде. Сайт «Клоопа» заблокировали за распространение якобы ложной информации. Из-за судебного иска журналисты «Клоопа» были лишены доступа на мероприятия в государственных структурах.
Законопроект о СМИ только усугубляет ситуацию
Положение медиа в стране может ухудшиться еще сильнее, если в силу вступит законопроект о СМИ, который находится в разработке с 2022 года. МППЧ ранее подчеркивало, что данный законопроект угрожает свободам СМИ в стране.
Законопроект подвергся основательной критике как со стороны гражданского общества, так и со стороны международных экспертов, поскольку дает правительству Кыргызстана широкие полномочия для контроля и регулирования деятельности СМИ.
Он вводит строгие требования для регистрации изданий, включая онлайн-платформы, и развязывает руки правительству приостанавливать или прекращать деятельность СМИ на расплывчатых основаниях. Согласно формулировке закона, даже интернет-магазины в Кыргызстане будут вынуждены регистрироваться в качестве СМИ.
Законопроект был внесен в парламент 15 декабря. Это была исправленная версия законопроекта, который впервые выдвинула администрация президента в 2022 году. В ответ на критику первоначальной версии, администрация президента обязалась пересмотреть законопроект и организовать рабочую группу, которая бы состояла из представителей государства и СМИ. Но как показал анализ НКО «Институт Медиа Полиси», никакие существенные предложения представителей СМИ в рабочей группе не были включены в окончательную версию законопроекта. В него вошли лишь небольшие технические и редакторские правки. Если законопроект примут, в истории СМИ Кыргызстана появится еще одна черная глава. Давление только усилится, будут предприниматься новые попытки заставить замолчать независимых журналистов и издания, критикующие власть.
Свобода слова в Кыргызстане подвергается беспрецедентной атаке. Кыргызстанский журналист Ыдырыс Исаков адресовал несколько сопутствующих вопросов властям:
Международное сообщество задает правительству те же вопросы.
Автор – исследовательница Международное партнерство за права человека. МППЧ – это независимая неправительственная организация, основанная в 2008 году и базирующаяся в Брюсселе (Бельгия), МППЧ тесно сотрудничает с гражданскими объединениями разных стран, чтобы привлечь внимание к проблеме прав человека на международном уровне и способствовать соблюдению прав уязвимых сообществ. Более подробную информацию смотрите на сайте МППЧ.
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