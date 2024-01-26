Давление на независимые СМИ стремительно возрастает в Кыргызстане

Обыски и аресты журналистов

15 января Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) провел обыск офиса известного онлайн издания «24.kg», а шеф-редактор и генеральный директор были взяты под стражу и подверглись допросу по обвинению в «пропаганде войны» в связи с освещением войны России против Украины. На следующий день милиция обыскала офис издания «Temirov Live», которое принадлежит блогеру и журналисту Болоту Темирову. Были задержаны 11 журналистов, сотрудничавшие с изданием, а также супруга Темирова; в их домах также провели обыск. Все задержанные помещены под стражу на два месяца на время расследования по обвинению в «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывах к насилию над гражданами».

Издание «Temirov Live» и до этого оказывалось объектом внимания, когда в 2022 году его основателя лишили гражданства Кыргызстана и депортировали в Россию, где он тоже гражданин. После депортации офис его издания также подвергся обыску, а против самого Темирова было возбуждено уголовное дело по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотических средств, подлоге документов и незаконном пересечении границы. Несмотря на то, что в сентябре 2022 обвинения были сняты, в ноябре 2022 его депортировали на сомнительных основаниях и запретили въезд в Кыргызстан. Но команда журналистов-расследователей Темирова продолжает обличать коррупцию в высших эшелонах власти.

Последняя волна обысков и арестов — новое пугающее развитие долгосрочного тренда атак по свободе слова в Кыргызстане. Об этой тенденции МППЧ высказывалось в недавнем докладе для двустороннего диалога Евросоюза с Кыргызстаном по защите прав человека.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро высказала мнение, что уголовные преследования подобные нынешним «могут оказать пагубное воздействие на свободу СМИ и освещение важных для общества проблем».

МППЧ и еще семь правозащитных организаций в совместном обращении высказались, что обыски и задержания являются «чистым возмездием» за независимые расследования, и призвали власти прекратить запугивание и преследования журналистов, а также позволить им беспрепятственно выполнять работу.

