Надежда на справедливость в Казахстане

33-летний Нурсултан Исаев из западного Казахстана — один из порядка 1400 человек (по данным правительства), чья жизнь перевернулась из-за уголовного преследования в связи с протестами.

В феврале 2023 года суд города Актобе приговорил Исаева к 15 годам лишения свободы за преступления, которые, по утверждению властей, он совершил во время протестов. Однако суды отказывают ему в праве на справедливое судебное разбирательство, а власти отклоняют его утверждения о пытках, которые заслуживают доверия. Апелляционный суд оставил его приговор в силе, а Верховный суд проведет предварительное рассмотрение этого дела 5 февраля.

Исаева судили по обвинению в «посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «участии в массовых беспорядках». Власти утверждают, что он пытался намеренно наехать на полицейских на своей машине. Исаев рассказал в суде, что не хотел причинить кому-либо вред. Он пошел на площадь, где проходили акции протеста, чтобы узнать о происходящем, но в массовых беспорядках не участвовал. Позже он попытался отодвинуть свою машину подальше от слезоточивого газа и стрельбы.

Согласно показаниям Исаева, он был ошеломлен тем, как пуля попала в его лобовое стекло. В результате этого он случайно врезался в полицейский кардон. Доказательства на его стороне: назначенная судом экспертиза и показания демонстрируют, что двое офицеров, на которых он якобы наехал, не получили серьезных травм. В ходе следствия Исаев и его адвокат ходатайствовали о смягчении обвинения, однако безрезультатно.

Исаев также заявил, что после задержания полицейские избили его, чтобы выбить признание. Они сломали ему ребра, выбили зубы, били по лицу, в результате чего он получил сотрясение мозга, что приравнивается к пытке согласно международному законодательству о правах человека.

Несмотря на медицинские заключения, подтверждающие его утверждения, предварительное расследование по его жалобе было прекращено, а прокуратура пришла к выводу, что в действиях сотрудников полиции «не было состава преступления».

Как и Исаев, по меньшей мере несколько сотен человек, задержанных в связи с протестами в январе 2022 года, заявили о пытках и жестоком обращении со стороны полиции. Несмотря на значительное количество жалоб, на сегодняшний день к ответственности привлечено только два десятка полицейских.

Правозащитные группы задокументировали, что власти Казахстана избивали задержанных, надевали на них мешки и прижигали утюгами, били электрошоком и применяли сексуальное насилие в отношении как мужчин, так и женщин. Власти закрыли большинство возбужденных дел, сделав формальные выводы об отсутствии «состава преступления».

И хотя Исаев был приговорен к 15 годам лишения свободы за то, что он, возможно, наехал на двух полицейских, власти в Таразе, Кызылорде и Шымкенте закрыли расследования по фактам гибели десятков человек во время протестов, на том основании, что действия полицейских не являются преступными.

Власти Казахстана также посмертно привлекли к ответственности по меньшей мере 15 человек, нарушая их право на справедливое судебное разбирательство.

15 января родственники нескольких погибших собрались возле Акорды в Астане, требуя встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, чтобы высказать свое недовольство. В ответ власти арестовали и оштрафовали их за проведение «несанкционированного митинга».

За последние два года правительство Казахстана неоднократно отвергало призывы к независимому расследованию нарушений прав человека, совершенных во время и после протестов. Тем не менее дело Исаева, как и другие подобные ему, служат напоминанием о необходимости независимого и беспристрастного расследования событий и их последствий, независимо от того сколько времени прошло.

В интервью, которое президент дал в начале этого года, он снова выразил мнение, что за насилием, произошедшим во время протестов в январе 2022 года, стоят «вооруженные радикалы и террористы». Такие сомнительные утверждения создают дополнительные препятствия для правосудия в отношении 238 убитых человек, а также многих других, таких как Исаев, чьи заявления о жестоком обращении и пытках были отклонены как необоснованные.

Правительство Казахстана хочет, чтобы мы все перевернули страницу о событиях Қанды Қаңтар и вместо этого сосредоточились на обещанных президентом реформах.

Но сделать это означало бы отвернуться от страданий людей, которые все еще ждут и требуют ответственности за нарушения их прав и прав их близких. Хотя они продолжают оказывать разрушительное воздействие на их жизни до сих пор.

Исаева ожидает еще один день в суде. Его адвокаты готовятся к процессу. Оптимисты надеются, что справедливость восторжествует.

А для многих, кто все еще ждет и требует справедливости, независимое и беспристрастное расследование нарушений прав человека, совершенных во время и после протестов января 2022 года, сегодня так же необходимо, как и два года назад.