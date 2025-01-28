Токаев призвал не навешивать ярлыки на Казахстан, превращая его в объект насмешек

Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе расширенного заседания правительства снова остановился на принципе «Закон и порядок» и заявил, что предпринимаемые государством меры не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.

«Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию», - сказал президент.

Также Токаев добавил, что, как показывает мировой опыт, без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства.

«Здесь должно быть общественное согласие через диалог. Во всяком случае, предпринимаемые государством меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну», - считает Токаев.

В обществе все чаще начали использовать название «Штрафстан» в отношении Казахстана, отражающее ситуацию роста наложенных штрафов. И хотя Токаев не использовал в своей речи это название, недавно депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов предлагал предпринять меры в отношении чрезмерного штрафования, отметив, что новый «нарратив штрафоцентричности» опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности. Также депутат Азат Перуашев раскритиковал чиновников в вымогательствах бизнеса под видом штрафов и заявил, что они строят «какой-то Штрафстан».