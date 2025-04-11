Суд приговорил Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы

Наурызбайский районный суд Алматы по уголовным делам вынес приговор автору паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлану Енсебеку, назначив ему пять лет ограничения свободы и сто часов принудительных работ в случае отсутствия постоянной работы.

Также суд запретил ему заниматься благотворительностью и общественно-политической деятельностью, получать гранты и делать публикации в соцсетях, употреблять алкоголь и посещать увеселительные заведения.

Темирлан Енсебек освобожден из-под стражи, до вступления приговора в законную силу будет находиться под подпиской о невыезде.

Также суд постановил конфисковать у него ноутбук и телефон в пользу государства и взыскал с Темирлана Енсебека 841 тенге за экспертизу и 20 МРП в фонд компенсации потерпевших.

Если он нарушит все ограничения, ему могут заменить наказание на лишение свободы.

«Ваше поведение должно быть безупречным. Два нарушения могут служить основанием для замены вам наказания на лишение свободы», - сказала судья Бейнегуль Кайсина.

Она добавила, что если он не найдет работу, то должен отработать сто часов общественных работ.

«Если будете отказываться от общественных работ, это будет рассматриваться как нарушение», - сказала судья.

Енсебек ответил на это, что ему сложно будет найти работу, так как пять лет он будет в статусе террориста.

«Нет, не террориста, экстремиста», - сказала на это Кайсина.