Как система учета рабочего времени может повысить эффективность бизнеса

Казахстанский стартап Clockster создал и активно внедряет в стране систему учета рабочего времени . Сервис позволяет бизнесу контролировать время сотрудников и увеличивать свою эффективность, уверены создатели стартапа.

Время – это деньги, отмечает основатель Clockster Ержан Рыскалиев. Он объясняет на примере: «Возьмем кофейню, где количество сотрудников - 5-10 человек. Очень важно чтобы они присутствовали на рабочем месте не только потому, что, если они опоздают, то им не заплатят. Вся соль в том, что, если кассир с утра пришел позже на 10 минут, клиент уйдет. Соответственно, бизнес потеряет 10-15 тысяч».

Если такие потери становятся для бизнеса регулярными они могут превратиться в критические. Именно для таких клиентов создана система учета рабочего времени Clockster, говорит Рыскалиев. Это облачная система автоматизации HR-процессов, под которыми подразумевается такие простые вещи, как учеты табелирования рабочего времени сотрудников, автоматизация процесса отъезда сотрудников в командировки, ухода в отпуск, на больничный или в декрет.

«Мы приводим дисциплину в компании на более высокий уровень, помогаем принести прозрачность на более высокий уровень. Помогаем избавиться кадровикам от ручной калькуляции отработанных часов. Особенно, если речь идет о ресторанах, супермаркетах, кафетериях, барах и так далее, где владельцы предпочитают почасовую оплату», - поясняет Рыскалиев.

Стартапом молодые программисты начали заниматься в 2017 году. Тогда нашелся инвестор, который поверил и вложил $100 тыс., а затем еще $240 тыс. Практически сразу пошли небольшие продажи. Бизнес модель была следующей: компания предложила бизнесу в аренду биометрический планшет, к которому прилагалась программное обеспечение, которое разработали в Clockster, а также мобильное приложение и техподдержка – «от и до». Изначально стоимость такого «пакета» составляла от 15 до 21 тысячи тенге в месяц.

«Бизнес-модель у нас особо не шла. Все упиралось в логистику, - признает разработчик. – Отправлять планшет в какой-то город, а как потом его вернуть? Поэтому не было масштабируемости. Это была очень рискованная бизнес-модель, от которой мы в итоге отказались. И в прошлом году доработали софт, сделали систему учета рабочего времени через мобильное приложение с распознаванием лиц, плюс GPS. Как результат, клиенты стали появляться в три раза быстрее, а вот это «избавление от железа» позволило снизить цены. У нас даже появился сегмент маленькой закусочной, где работают 3-5 человек, но им нужна такая система. А оплата у нас начинается от 5 долларов в месяц – эта цена уже не кусается».

«Как работает система? Вы сотрудник кафе, у вас на телефоне установлено мобильное приложение Clockster. Приходите на работу, открываете систему, нажимаете на кнопку «приход», система за секунду вас распознает, сверяет GPS- координаты, записывает их и работодатель может все это проверить на своем телефоне. В итоге ежедневно система выдает отчетность руководителю, кто, когда и во сколько пришел. Координаты подделать нельзя, так же как лицо – система это сразу определит. Можно попробовать передать свои логин и пароль коллеге, но система его сразу заблокируют. Мы исключили всевозможные варианты обмана», - заверяет разработчик.

С системой Clockster проще восстановить корпоративную культуру, считает Рыскалиев. И это пока первое и основное направление компании. Другое направление – это облачная система контроля доступа (СКД).

«Мы первые в СНГ сделали такую облачную систему. Какие здесь плюсы? Операционный расход. То есть, мы несем минимальные операционные расходы. Не нужно у каждого клиента отдельно разворачивать сервис, и потом его обслуживать. Соответственно, услуга становится дешевле. Нам платят абонентскую плату от 100 долларов в месяц, куда входит техническая поддержка и так далее», - говорит он.

Как работает система контроля доступа и чем она выгодна для компании? Это, те же самые турникеты, но для них не нужны пластиковые карты, чипы для входа. Здесь все просто: лицо сотрудника заносится в базу данных, и на подходе к турникету камера идентифицирует человека и пропускает его на работу. Одна из таких систем учета установлена в Astana Hub, где и базируется стартап.

«Представьте в IT-хабе постоянный поток людей, приходит очень много новых стартапов. Сейчас около 700 человек. Каждый месяц добавляется по 100. Это заказ новых карточек, выпуск, перевыпуск, кто-то теряет, кто-то может найти и воспользоваться…. А лицо – оно лицо. Тем более, на входе стоят специальные сенсоры и тепловизоры, которые видят трехмерность лица. Поэтому по картинке или фотографии здесь тоже не пройдешь», отмечает разработчик.

Кроме идентификации лица и учета рабочего времени, разработчики также завершили интеграцию системы с 1C бухгалтерией.

«Единственное, в Казахстане тема по высчитыванию зарплаты не очень работает, потому что она фиксированная. Так что это используется сугубо для дисциплины. Но если видим, что общее количество часов в неделю не 40, а 32, то взыскания какие-то должны быть», - считает Рыскалиев.

Сейчас продажей разработок компании Clockster занимается и компания Beeline. Как поясняет эксперт по работе с партнерскими решениями Ерлан Меирбек, Beeline – это не только мобильная связь и сим-карты, но и развитие в смежных рынках ИКТ. Один из фокусов компании – поиск надежных поставщиков для b2b клиентов. Нужно, что клиент мог купить готовое комплексное решение с высоким уровнем сервиса.

«Когда мы проанализировали рынок, то поняли, что проблема контроля рабочего времени очень актуальна. Согласно глобальному исследованию, три четверти всех сотрудников опаздывают, причем из них треть опаздывает постоянно. И когда это повторяется каждый день, то это большие потери. Когда я лично проанализировал рынок, я пришел к выводу, что есть качественное казахстанское решение – это Clockster», - говорит Ерлан Меирбек.

Вопрос только как компания сама построит этот процесс, и, как заверяют в Beeline, Clockster подошел очень серьезно, использовал хорошие модули шифрования для безопасности и защиты персональных данных, что вполне устраивает бизнес.

Лучшее доказательство востребованности продукта – довольные клиенты. Ниже несколько примеров отзывов от наших клиентов, которые используют CLockster для своих бизнес-задач.



«Самая главная причина, по которой стоит выбирать Clockster - это упрощение ведения табеля учета рабочего времени. Он удобен в использовании из-за ясного видения статистики опозданий в режиме реального времени», - говорит системный администратор ТОО «Областной Центр репродуктивной медицины» Никита Балазейкин.

«За период использования система учета рабочего времени Clockster зарекомендовал себя как инновационный и очень удобный продукт, из интересных вещей хотелось бы отметить: Интуитивно понятный веб интерфейс с современным дизайном, удобство формирования отчетов с последующим экспортом в текстовые редакторы, система отгулов и отпусков, а также мобильное приложение которое можно использовать при выездных работах и просмотра статистики посещений всего лишь открыв приложение на мобильном телефоне, что является плюсом для руководителей, которые очень часто находятся в разъездах и командировках», - заверяет руководитель отдела информационных технологий консорциума «Беркат» Михаил Беднер.

«Программа биометрического учета рабочего времени Clockster позволяет вести учет рабочего времени сотрудников достаточно легко и быстро, по сканеру отпечатка пальца, фиксировать опоздания, ранние уходы. Сканер отпечатка пальца исключает вероятность проставления отметки прихода/ухода другим сотрудником. С внедрением биометрической программы учета улучшилась трудовая дисциплина, сократилось количество опоздании. Программа позволяет автоматизировать учет рабочего времени и сократить трудозатраты», - также говорит руководитель HR компании «Играйка» Гузаль Гашимова.

На сегодняшний день у Clockster есть клиенты не только в Казахстане, но и в Чехии, России, Украине, Армении, Азербайджане, Великобритании, Сингапуре и на Филиппинах. В планах выход на рынок Индии.

В Казахстане количество клиентов Clockster достигает 135, с общей локацией - около 300 точек. И хотя, говорит Рыскалиев, аналогов такой системы в мире много, но они значительно дороже, а вот что касается конкурентов на территории СНГ, то их практически нет.

Получить консультацию по продукту и бесплатный пробный месяц