Оплата в транспорте может появиться во всех городах, если перестанет встречать сопротивление местных властей

Beeline Казахстан – пионер в развитии мобильных финансовых сервисов. В 2016 году компания первая в Казахстане запустила оплату балансом телефона и доказала, что средства на SIM-карте можно использовать в качестве кошелька. Сейчас она намерена пойти еще дальше и начать выпускать свои платежные карты. При этом один из самых успешных проектов –оплата за проезд, который работает в шести регионах страны. И эту систему, удобную для пользователей, можно было бы внедрить повсеместно. Но, как признается директор Службы цифровых финансовых сервисов Beeline Казахстан Сергей Головань, зачастую мобильные операторы встречаются с нежеланием местных исполнительных органов и автопарков развивать удобные платежные сервисы.

В последние годы мы наблюдали как банки перестают быть «просто банками» и предлагают клиентам все больше не только финансовых сервисов, теперь схожая картина у операторов связи. Почему мобильные операторы хотят развивать мобильные финансовые сервисы?

Вопрос ожидаемый. На данный момент мы видим, что банки достаточно настороженно относятся к успехам операторов в сфере финансовых сервисов. И есть такие не явные, но достаточно ощутимые барьеры в виде отказа от сотрудничества.

Законодательство даёт банкам более широкие полномочия в части лицензирования, а также внедрения как базовых, так и передовых финансовых сервисов. Поэтому мы всё ещё достаточно сильно зависим от сотрудничества и доброй воли этих финансовых структур. Но, если посмотреть на рынок, вы увидите, что больше половины населения все ещё не имеют возможности полноценно получать услуги банков. То есть, финансовая инклюзия достаточно низкая. И тогда возникает вопрос: если вам не нравится проникновение в массы мобильных финансовых сервисов, почему до сих пор имеет место достаточно низкое проникновение ваших финансовых услуг? Телеком-операторы не нацелены на «отжим» части клиентской базы и банковских доходов. Наша цель – обеспечить широкое погружение населения в цивилизованные расчёты. Зачем этому мешать? Не лучше ли просто объединить усилия?

Оплата балансом телефона в повседневной жизни проста и удобна. Фактически, уже сейчас каждому жителю Казахстана, имеющему SIM-карту Beeline, доступен базовый набор услуг - без платежных карт, без счетов в банках. Мы научили людей платить балансом телефона, даже не будучи финансовой организацией.

Какие направления для развития МФС в Казахстане существуют в первую очередь? Кто потребители такого сервиса?

Пока мы не можем составлять конкуренцию по части исконно банковских продуктов, таких как ипотека, автокредиты, страхование. Но до недавнего времени банкам было абсолютно неинтересно работать с микро-суммами, проектами оплаты в транспорте и оплаты через QR, ведь с этого не получить какой-то ощутимой маржинальности. В то же время, эти вещи являются ежедневными платёжными потребностями клиентов Beeline. И, соответственно, мы в первую очередь ориентированы на них.

Например, мы создали сервисы, которые позволяют осуществлять денежные переводы между абонентами. Следующий шаг развития данного направления – переводы между клиентами разных операторов. Так мы предоставим сервис всему населению Казахстана.

Второе – это транспортные проекты. Оплата проезда с баланса мобильного телефона входит в топ-3 по популярности наших финансовых сервисов. Клиенты хорошо реагируют на наши промо-акции с проездом за 1 тенге и выгодными кэшбеками при оплате общественного транспорта с баланса мобильного телефона. Наша миссия – донесение до населения удобного и выгодного способа безналичной оплаты в транспорте.

Наш базовый расчетный инструмент – это кошелёк электронных денег, своего рода мини-счёт. Он ограничен функционально, потому что у нас нет полноценной банковской идентификации. Имеются определённые лимиты. Но, по сути, мобильный кошелёк покрывает практически 90-95% ежедневных потребностей клиента: переводы, платежи и оплата. А с привязкой к нему инструмента в качестве карточки доступа, мы даём доступ нашим клиентам ещё и в сферу оплаты платёжными картами.

Вы сказали, что у вас нет таких законодательных разрешений, как у банков. А они вам вообще нужны? То есть, вы могли бы выдавать те же самые кредиты?

Нет. Мы не целимся в продукты, требующие хорошей экспертизы, достаточно хорошего штата в части оценки рисков, введения каких-то залогов и так далее. Это прерогатива банков.

Я не говорю о тотальной либерализации мобильных финансовых сервисов. Но стоит обратить внимание на передовой европейский опыт, где технологические компании давно имеют право на выпуск электронных денег и платёжных карт, на трансграничные переводы, и успешно этим правом пользуются. Там тоже есть соответствующие надзорные органы, наблюдающие за поведением этих игроков на рынке, а население имеет доступ к широкому выбору финансовых продуктов высокого качества.

Вы сказали, что вы всё равно в какой-то мере зависите от банков. А с кем вы взаимодействуете, с какими банками, с какими платёжными системами? Как это работает? То же приложение, например, я захожу, деньги у меня есть на счету, они списываются. Но опять же, я же через банк их закидываю.

Да, все наши финансовые операции, с юридической точки зрения, являются операциями в сфере электронных денег. А эмитентом, согласно законодательству Казахстана, может выступать исключительно банк. Поэтому мы выступаем как оператор системы электронных денег. Но выделить какие-то банки отдельно, – это будет не очень корректно. Потому что мы работаем со многими, предпочитая не складывать яйца в одну корзину и диверсифицировать денежные потоки. Но было бы хорошо иметь данный актив у себя на борту. То есть, иметь право выпуска электронных денег, управлять этим процессом, контролируя его от и до.

Что касается платёжных систем, помимо участия в системе электронных денег, мы пошли дальше. В планах - первыми на рынке получить прямое членство в международной платёжной системе. Это позволит выпускать свои карточки, под брендом Beeline, под собственным процессинговым управлением. Тема достаточно новая, как для нашего регулятора, так и для платёжной системы Visa, например, с которой Beeline в этом вопросе продвинулся дальше всего. То, что для Казахстана пока уникальный случай, для Visa – достаточно системная ситуация, которая уже работает на рынке и задаёт тренды развития. Так называемый приём в членство и заключение стратегического партнёрства с финтех-компаниями выделены в компании Visa в отдельное приоритетное направление. И с представительством как раз этой платёжной системы мы сейчас тесно сотрудничаем.

Насколько для банков в принципе выгоден приход нового игрока в сферу финансовых сервисов?

У банков есть устойчивое субъективное мнение, что невыгоден. Несмотря на все заверения и начальные заключения договоров о партнёрстве, мы видим, что банки довольно настороженно начинают смотреть на развитие в геометрической прогрессии наших оборотов, клиентской базы, количества транзакций и так далее. Поэтому нам было бы комфортнее идти в эту историю уже самостоятельно. Либо выступив единым фронтом вместе с нашими коллегами - телеком-операторами.

Оплата проезда – одно из очевидных направлений развития МФС. Можно ли внедрить такую оплату уже сейчас повсеместно, что для этого необходимо?

На данный момент у Beeline покрыто 6 городов: это Алматы, Нур-Султан, Актобе, Петропавловск, Кызылорда, Шымкент. Безусловно, мы работаем с акиматами всех областных центров. Направляем письма, проводим очные встречи с предложением выйти с технологией, установить и внедрить оплату. Ведь смартфон или телефон с SIM-картой есть у каждого пассажира. К сожалению, мы столкнулись с рядом барьеров.

Во-первых, неготовность автотранспортных предприятий, которые обслуживают регионы, переходить на новые формы оплаты. Я сейчас не буду судить, почему. Но очевидно, что им предпочтительнее всё-таки форма с наличными или с какими-то локальными решениями транспортных карт. Так, назовём это мягко, можно оптимизировать денежные потоки. А оплата с мобильного баланса является максимально прозрачной, позволяет достаточно точно учитывать и льготные категории, и количество пассажиров. И регулировать этот процесс.

С другой стороны, мы видим слабую позицию акиматов. Несмотря на то, что они могут достаточно эффективно управлять процессом оплаты проезда в общественном транспорте, зачастую на местах просто нет достаточно чёткой линии в этом вопросе. Никто не заинтересован в твердой координации вопроса, в обозначении четких сроков внедрения различных вариантов безналичной оплаты.

Мы декларируем, что абсолютно в любом населённом пункте, где есть муниципальное транспортное сообщение, Beeline готовы поставить своё решение и внедрить форму оплаты проезда с мобильного баланса для всех наших клиентов.

А сложно ли это внедрить? Много ли времени занимает? Условно, вам сказали: «Всё, окей, ребята, мы с вами работаем», – сколько времени займет установка и внедрение?

У нас имеется отработанная схема внедрения мобильной оплаты проезда, она уже поставлена на поток. Поэтому основную часть времени займёт не внедрение, а адаптация этого сервиса на местах. Необходимо будет рассказать каждому контролёру, что теперь билетом будет не только какой-то бумажный талон, а SMS в смартфоне, что является своего рода переломом сложившихся стереотипов. Если говорить совсем уж просто, то в течение месяца нашей работы будет 2-3 дня, а всё остальное – это адаптация, обучение и ликбез.

Технология оплаты проезда с баланса телефона имеет достаточно давнюю историю и ежедневно выдерживает большие объёмы, например, в часы пик в Нур-Султане и Алматы. Несколько миллионов клиентов не могут ошибаться.

На самом деле такой парадокс, когда у нас везде цифровизация, но власти и руководство автопарков, получается, чинят препятствия, чтобы всё это цифровизировать.

Фактически из-за какого-то волюнтаризма на местах и недостаточной контрольной функции жители вне мегаполисов недополучают удобства по ежедневным платёжным потребностям, которые у них возникают. Хотя Beeline и другие мобильные операторы уже давно готовы заходить с этим сервисом в кратчайшие сроки.

То есть, не хотите Beeline – пожалуйста, Kcell?

Мы говорим: дайте возможность мобильным операторам в принципе зайти в эту сферу. Нам нет смысла драться на этом поле, не важно, кто будет первый. Как только заходит один оператор с каким-то решением, или договаривается с акиматом, как правило, дальше по накатанным рельсам заходят остальные.

Наша главная задача –сломить это начальное сопротивление, хотя бы на этапе пилота. У нас были такие кейсы, когда мы говорили: «Давайте подключим один-два автопарка или маршрута, и вы посмотрите на положительную динамику». И это было убедительно.