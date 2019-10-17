«Оказывается, самое главное – начать»

Салтанат Валиева свою презентацию начинает со слов: «Я – мама четверых детей и предприниматель. Да это реально, это можно сделать». Свое дело, а сегодня у нее с мужем магазин тканей, ателье и биочистка – пошив и реставрация верхней одежды – она начала из дома, закупив всего пять рулонов ткани.

«Все началось с эксперимента, была в декрете, научилась шить себе вещи. У меня была проблема, было очень сложно найти красивые ткани по доступным ценам. Муж предложил открыть это направление. Мы запустили инстаграм, дали рекламу, не имея ничего. И получили много откликов, женщины хотели купить у нас ткани. Тогда мы решили купить всего пять видов ткани. Это было дома, в шкафчике, запустили в инстаграме, и на наше удивление, начали приходить женщины на 16-й этаж в квартиру за тканями! Муж сказал, что это надо развивать и мы открыли небольшой магазин тканей. Параллельно я начала рекомендовать женщинам фасоны одежды, а они мне говорят – дай нам хорошую швею. И мне «пришлось» открыть ателье. То есть, мы бизнес всегда строили от спроса. Клиенты сами просили, что они хотят. Это очень удобно для начинающих предпринимателей. Этот метод MVP, это та палочка-выручалочка, которая без очень больших вложений помогает нам все время развивать наше направление», - советует Валиева.

Такие проекты, как UMAY Boost и подобные встречи очень полезны, говорит представитель компании Шеврон Айнур Садыкова. Ведь за женским предпринимательством, уверена она, стоит не только осуществление какой-то финансовой мечты или достижение бизнес-цели, за этим, в первую очередь, стоит собственный рост, движение, общение друг с другом.

«В последнее время мы много говорили о том, на какие тяжелые времена пришлась наша юность. Это было в первые годы независимости Казахстана. Но знаете, что нас удерживало? Очень большой оптимизм и вера в то, что завтра однозначно будет лучше. И я думаю, что это как раз и должно быть большим драйвером. Поэтому я всем желаю: девушки и мужчины, чтобы вы нашли в своей жизни дело, которому вы будете преданы и где вы себя реализуете. Именно это даст наибольшее удовлетворение от жизни», - подчеркнула Садыкова.