«Оказывается, самое главное – начать»

«Глобальный ВВП может вырасти в два раза, если женщин-предпринимателей будет столько же, сколько и мужчин», говорит генеральный продюсер UMAY Global Summit, официальный представитель Дня женского предпринимательства в Казахстане Мерей Мустафина. Так она начинает «UMAY Business Day 2019», который накануне прошел в столице при поддержке компании Шеврон. На мероприятии начинающие предприниматели могут встретиться с собственниками бизнеса в различных сферах и получить ответ на один из самых важных вопросов - как не бояться начать собственное дело.
«Сегодня на мероприятии концентрация бизнес-общения и нетворкинга. Для нас важно было собрать начинающих и опытных предпринимателей в максимально неформальной обстановке, и в течение часа дать им возможность получить опыт и знания, как правильно кредитоваться, где найти инвестора, где можно бесплатно получить обучение», - объясняет Мустафина.
В первую очередь, проект направлен на развитие женского предпринимательства, поэтому очевидно, что в зале, в основном, присутствуют именно они. Это женщины, которые, кто-то с нуля, кто-то на определенной базе построил бизнес в сфере туризма, производства косметических продуктов, ритейле или детских мероприятий.
Одна из спикеров – Камиля Серикова – 12 лет прожила в Европе. Вернулась в Казахстан с мужем и сыном и стала заниматься с родителями семейным бизнесом – полиграфией. Она рассказывает, что ей захотелось чего-то нового и после участия в проекте UMAY Boost она параллельно занялась новым делом – развитием франшизы «Tchibo».
«Изучая и анализируя рынок Казахстана, я поняла, что у нас есть стереотип: если очень качественно, это должно быть дорого. И я вспомнила один немецкий магазин «Tchibo». В студенчестве я всегда там покупала подарки родным и близким. И я как студент могла это позволить, это было недорого. Полтора года назад нам пришла идея открыть франшизу в Казахстане. Моя мечта – познакомить казахстанцев с качественным товаром, качественным кофе. И наш контент – уникальный, три в одном: кофейня, кофе с собой и одежда и товары для дома из органического хлопка. Ведь компания «Tchibo» еще и является дистрибьютором органического хлопка, выращенного на полях, где не используются химикаты. Еще хочу добавить, всегда есть стереотип, что семейный бизнес – это сложно. Но в той же Германии самые большие концерны, которые существуют по 200-300 лет – это именно семейный бизнес, который передается из поколения в поколение», - рассказывает свою историю Камиля Серикова.
Другая участница встречи Асия Каржаубаева также занимается семейным бизнесом, который оказывает туристические и образовательные услуги - «Hello Travel and Study». В эту сферу предпринимательница пришла в 2004 году, она всегда любила географию, много путешествовала и решила показывать мир другим.
«Работая в разных сферах и разных организациях, а после программы «Болашак» я работала и в госструктурах, и в коммерческих организациях, в какой-то момент я пришла к тому, что все мои идеи, мысли и желания я не могу реализовать в той или иной организации. И в 2015 году мы с семьей решили открыть туристскую организацию, мы занимались только выездным туризмом. Затем присоединилось образование за рубежом. Сейчас мы занимаемся еще и туризмом на территории Казахстана. В прошлом году мы открыли еще и языковую школу. Оказывается, самое главное – начать. Если это ваше, оно обязательно пойдет», - заверяет Каржаубаева.
Салтанат Валиева свою презентацию начинает со слов: «Я – мама четверых детей и предприниматель. Да это реально, это можно сделать». Свое дело, а сегодня у нее с мужем магазин тканей, ателье и биочистка – пошив и реставрация верхней одежды – она начала из дома, закупив всего пять рулонов ткани.
«Все началось с эксперимента, была в декрете, научилась шить себе вещи. У меня была проблема, было очень сложно найти красивые ткани по доступным ценам. Муж предложил открыть это направление. Мы запустили инстаграм, дали рекламу, не имея ничего. И получили много откликов, женщины хотели купить у нас ткани. Тогда мы решили купить всего пять видов ткани. Это было дома, в шкафчике, запустили в инстаграме, и на наше удивление, начали приходить женщины на 16-й этаж в квартиру за тканями! Муж сказал, что это надо развивать и мы открыли небольшой магазин тканей. Параллельно я начала рекомендовать женщинам фасоны одежды, а они мне говорят – дай нам хорошую швею. И мне «пришлось» открыть ателье. То есть, мы бизнес всегда строили от спроса. Клиенты сами просили, что они хотят. Это очень удобно для начинающих предпринимателей. Этот метод MVP, это та палочка-выручалочка, которая без очень больших вложений помогает нам все время развивать наше направление», - советует Валиева.
Такие проекты, как UMAY Boost и подобные встречи очень полезны, говорит представитель компании Шеврон Айнур Садыкова. Ведь за женским предпринимательством, уверена она, стоит не только осуществление какой-то финансовой мечты или достижение бизнес-цели, за этим, в первую очередь, стоит собственный рост, движение, общение друг с другом.
«В последнее время мы много говорили о том, на какие тяжелые времена пришлась наша юность. Это было в первые годы независимости Казахстана. Но знаете, что нас удерживало? Очень большой оптимизм и вера в то, что завтра однозначно будет лучше. И я думаю, что это как раз и должно быть большим драйвером. Поэтому я всем желаю: девушки и мужчины, чтобы вы нашли в своей жизни дело, которому вы будете преданы и где вы себя реализуете. Именно это даст наибольшее удовлетворение от жизни», - подчеркнула Садыкова.