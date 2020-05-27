Туризм после пандемии

В середине марта казахстанцам запретили выезжать за рубеж – на отдых или по делам. Уехать по-прежнему можно на лечение, но сделать это непросто – не только Казахстан, но и множество других стран прекратили авиасообщение и закрыли границы, стараясь остановить пандемию коронавируса. Определенности об открытии Казахстаном границ все еще нет, но в туристической отрасли – одной из самых пострадавших из-за пандемии и карантина – стараются сохранять оптимизм: казахстанцы летом все же решат отдохнуть. Куда они отправятся и что будет с туризмом в целом рассказывают Vласти представители отрасли.
Полная неопределенность
Туристическая сфера начала испытывать проблемы не в марте, а еще в начале года – после начала эпидемии в Китае и скорого закрытия с ним, а потом – и с другими странами.
«Проблемы с поездками клиентов мы ощутили, когда вирус начал бушевать в Китае. Многие аэропорты мира начали закрываться уже в январе-феврале. Какие-то билеты сгорали, какие-то можно было перебронировать на другие направления. Авиакомпании, одна за другой, отменяли рейсы в зависимости от закрытия границ на карантин, а людям нужно было летать. По работе, по учебе, даже просто вернуться домой в Казахстан перед массовым мировым карантином, пока он не добрался до нас», - рассказывает Аскар Тулеев, партнер компании travelclub.kz.
После закрытия границ 16 марта, когда Казахстан ограничился приемом только своих граждан из-за границы, туристическая сфера замерла.
«Авиакомпании сейчас переживают самый масштабный кризис за всю историю. И если государственные компании могут надеяться на поддержку правительства, то частным приходится хуже всего, часть компаний и вовсе обанкротится. В любом случае, спрос на перелеты у людей останется и когда границы откроют, пассажиропоток начнет восстанавливаться. Точные прогнозы давать рано, пока не ясно когда закончится пандемия», - отмечает маркетолог Aviasales.kz Евгения Искендирова.
Туристические компании сейчас в ожидании какой-то информации, но ее пока нет. В начале мая Минздрав заявлял, что открывать границы Казахстан пока «точно не планирует», потенциальные даты открытия не называются.
«Первое, чего мы ждем, – это какой-либо определенности о сроках открытия границ. Причем как границ международных, так и внутри Казахстана, чтобы понимать, какой продукт мы можем предложить нашим туристам, и более-менее что-то планировать. Прогнозов по открытию границ у нас, к сожалению, нет, поскольку власти пока не дают никаких комментариев», - говорит Елена Бекбоева, директор туристской компании «Жетicу».
«Сейчас основная проблема рынка в том, что за счет отсутствия определенности мы не можем ничего предлагать людям, хотя на самом деле запрос есть, - продолжает она. - Те туры, которые должны были состояться в марте, апреле и начале мае, не состоялись, деньги зависли, так как у туроператоров – крупных компаний, которые сформировали эти туры, – оборотных денег нет. Эти деньги оплачены за границу – в отели, авиакомпании, – чтобы туры могли состояться. Делать возвраты по турам они не могут – для этого им нужно начать зарабатывать. Но мы не понимаем, что будет с границами, соответственно, нормально, в полную силу делать продажи и возвращать деньги по несостоявшимся турам, да и делать вообще что-либо мы в туризме не можем».
На днях туркомпании и казахстанцев, готовых выехать за рубеж, могла обрадовать новость о переговорах авиавластей Казахстана и Турции: они заявили, что рассчитывают возобновить авиасообщение между странами во второй половине июня, но сработает ли план, будет зависеть от ситуации с заболеваниями коронавирусом в обеих странах.
Рассчитывать ли на государство?
Туристическая отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии и карантина. По расчетам Казахстанской туристской ассоциации, потери сферы туризма весной достигли 100%. Министр национальной экономики Руслан Даленов обещал, что туристической отрасли в рамках плана по восстановлению экономики до конца 2020 года будут предоставлены налоговые преференции при реализации туристических инвестиционных проектов в приоритетных туристических зонах. Это льготы по КПН, налогу на имущество и земельному налогу. В туристической отрасли помощь государства увидели и оценили по-разному.
Елена Бекбоева настроена категорично: государство, отмечает она, «никак не помогает турбизнесу, несмотря на то, что эта сфера пострадала первой и сильнее остальных». «Отсутствие продаж у нас произошло в конце февраля и все, чем мы занимаемся по сей день, – это решение вопросов по тем турам, которые не состоялись и которые забронированы, но находятся под большим вопросом. Мы не имеем возможности зарабатывать, у нас нет никакого дохода, и мы не можем платить деньги сотрудникам. Государство предлагает только отсрочки по налогам и льготные кредиты, которые мерой вообще не являются, поскольку брать кредит при отсутствии дохода абсолютно бессмысленно», - уверена она.
Схожего мнения придерживается и Аскар Тулеев. «От государства некоторые компании получили налоговые послабления, но не все. Это трудно понять, если честно, - замечает он. - Есть классификатор видов экономической деятельности. Есть понятие туризм и сопутствующие виды деятельности. Почему в одном классе, куда относятся все игроки отрасли, какие-то подклассы признаны руководством страны как пострадавшие от кризиса, а других просто забыли? Мы подали обращение от Казахстанской туристской ассоциации о включении всех подклассов ОКЭД из класса 79 – «Деятельность туристских агентств и операторов, бронирование и сопутствующая деятельность», но получили отказ. То есть в данный момент не все подклассы включены в меры по стабилизации экономики».
Айдар Найзагарин, исполнительный директор туркомпании Picnic Team, рассказывает о другом опыте взаимодействия с государством. «Когда начался карантин, активизировались Kazakh Tourism (нацкомпания в сфере туризма - V), акимат Алматы и акимат [Алматинской] области – они проводили очень много вебинаров и онлайн-конференций на разные темы: развитие водного туризма, горного туризма и много прочего. Привлекались специалисты из отрасли – наши коллеги, инструкторы, директора компаний, представители Kazakh Tourism. Было очень интересно участвовать в этих дискуссиях – государство, как ни удивительно, не сидело, сложа рука и старалось помочь информационно», - отмечает он.
У его компании получается активно работать с департаментом туризма Алматы, который «всячески предлагал помощь в содействии». «Во время карантина, наряду со специальными службами и другими организациями, туркомпаниям с начала мая разрешили выезжать на туристические объекты, готовить их и готовиться к туристическому сезону. Из управления [туризма] периодически звонят, спрашивают, что нужно, чем помочь, но мы привыкли не ориентироваться на государство и двигаться самостоятельно, поэтому ждем послабления карантинных мер, чтобы начать возить людей по стране. Неизвестно, когда это произойдет, поэтому мы пока находимся на низком старте: подготовили кое-какие туры и готовимся запускать рекламу в интернете», - отмечает Найзагарин.
Туркомпаниям вряд ли стоит рассчитывать на какие-то другие виды помощи от государства, кроме налоговых преференций и возможной помощи в развитии местного туризма, отмечают эксперты. Но будет ли он пользоваться спросом?
Открыть для себя Казахстан
В 2019 году 5,1 млн. казахстанцев воспользовались туристическими услугами внутри страны, свидетельствуют данные статистики. В этом году, очевидно, их станет больше – многие будут вынуждены или предпочтут остаться в стране.
«Вероятно, люди уже меняют планы: наверное, меньше людей поедет в этом году за границу. Даже мы с семьей отказались от идеи лететь в Европу и думаем поехать куда-то по Казахстану, возможно, в Атырау или Боровое. Думаю, что многие в этом году выберут либо Казахстан, либо ближнее зарубежье как место для отдыха. Не только потому, что закрыты границы, но и из-за финансового кризиса. В целом, покупательский спрос именно на туристические услуги для отдыха, полагаю, будет ниже, и рынок в этом году несколько изменится», - отмечает CEO объединенной компании Aviata и Chocotravel Николай Мазенцев.
Айдар Найзагарин из Picnic Team рассказывает, что его компания уже приготовила несколько новых туров, понимая, что именно местный туризм будет в этом году основным.
«Мы были ориентированы, в первую очередь, на выездной туризм, но поскольку сейчас все перекрыто, мы переакцентировали внимание на внутренний туризм. Мы понимаем, что, несмотря на закрытие границ, путешественники все еще хотят путешествовать и, скорее всего, будут делать это внутри страны, - уверен он. - Мы с коллегами решили предлагать продукты, ориентированные на внутренний туризм. Помимо этого, мы устроили коллаборацию с еще одной компанией, которая занимается ивентами. Люди привыкли устраивать тои по четыреста человек, но теперь они либо будут под запретом, либо строго ограничены. Поэтому мы придумали продукт – частные небольшие мероприятия на выезде. Например, церемония бракосочетания где-нибудь в базовом лагере горы Хан-Тенгри или на Чарынском каньоне от двух до двадцати человек. Помимо этого, мы закупили трехместные байдарки в России и хотим делать водные туры, поскольку в нашей местности, Жетысу, много рек и возможностей для сплавов. Сейчас многие туркомпании, особенно крупные, которые содержат большой штат и работали на выезд [из страны], переориентировались на внутренний туризм. Года три назад такие компании начали работать также на въездной туризм. С закрытыми границами все станут предлагать своим клиентам туры по Казахстану, Алматинской области».
Препятствием для развития внутреннего туризма, очевидно, станут две вещи – инфраструктура и высокие цены на проживание в Казахстане.
«Въездной туризм не сможет стать заменой выездному по ряду обстоятельств. Первое – уровень турбаз, мест размещения, гостиниц в целом. Взять тот же Алаколь: мы прекрасно понимаем, что уровень значительно ниже [чем за границей]. При этом цены неадекватные. Та цена, по которой мы арендуем домик на Алаколе, – это примерно цена четырехзвездочного отеля в Турции all inclusive. Безусловно, без перелета, но тем не менее уровень того, что предлагает Казахстан, несопоставим с уровнем, который люди получают за границей», - говорит Елена Бекбоева.
По ее информации, в Актау открылся первый пятизвездочный отель Rixos с питанием, all inclusive и соответствующей инфраструктурой, но «цены там на данный момент несколько пугают: стоимость выше, чем поездка за границу». «Подавляющему большинству казахстанцев это будет не по карману. Помимо прочего, для большинства отпуск с семьей – это про заботу, комфорт и то, что чуть лучше, чем можно позволить себе в обычной жизни. Отпуск – это про праздник. А Казахстан, к сожалению, этого предложить не может. У нас в отелях не умеют заботиться, не умеют делать красиво, по-доброму, ради людей. И в этом плане Казахстан также проигрывает», - уверена Бекбоева.
Государство на цены на отдых влиять не обещает, но планирует сделать популярные места чуть более доступными: авиарейсы на Алаколь – озеро в Алматинской области – уже открыты из столицы, Алматы и Усть-Каменогорска и частота рейса будет увеличена летом. В Восточном Казахстане и Павлодарской области строят новые туристические объекты, из Кентау в Туркестанской обещают сделать «жемчужину туризма», а блогеры уже отправились в туры по Казахстану, чтобы рассказать об уникальных местах.
Меньше пессимизма
«Когда кризис только начинался и карантин обозначили на месяц, с середины марта до середины апреля, наши планы были достаточно оптимистичны: мы думали, что в апреле уже откроются какие-то сообщения, с мая начнутся перелеты, а до конца года все восстановится. После этого карантин продлили несколько раз, и наши прогнозы становились все более пессимистичными», - рассказывает руководитель Aviata Николай Мазенцев.
«Но сейчас, когда карантин заканчивается, открываются рейсы и мы видим активность пользователей, кажется, что наш пессимистичный прогноз также не сбудется, и мы вновь настроены более оптимистично», - отмечает он.
Мазенцев говорит, что планы и прогнозы компании «регулярно меняются». «По последним двум неделям нельзя сделать вывод о быстром восстановлении. Есть эффект отложенного спроса: люди ждали, когда откроются границы. Сейчас кажется, что все восстановится быстрее, чем наши худшие сценарии, поэтому будем работать, продавать билеты, быть на связи с клиентами и авиакомпаниями и максимально своевременно доносить информацию до пассажиров», - говорит он.
Аскар Тулеев из travelclub.kz тоже рассуждает о переменчивости ситуации: «Мы видим, что каждый день ситуация меняется. Не только в Казахстане, но и в мире. Карантинные режимы городов и областей зависят от уровня развития пандемии. Но мы на старте. Клиенты хотят путешествовать и ждут, когда будут послабления карантинных мер. Все игроки рынка тоже с радостью вернутся в работу, лишь бы нам дали продержаться в этот трудный момент. Уверен, этот тяжелый период не продлится долго».