Туризм после пандемии

Айдар Найзагарин, исполнительный директор туркомпании Picnic Team, рассказывает о другом опыте взаимодействия с государством. «Когда начался карантин, активизировались Kazakh Tourism (нацкомпания в сфере туризма - V), акимат Алматы и акимат [Алматинской] области – они проводили очень много вебинаров и онлайн-конференций на разные темы: развитие водного туризма, горного туризма и много прочего. Привлекались специалисты из отрасли – наши коллеги, инструкторы, директора компаний, представители Kazakh Tourism. Было очень интересно участвовать в этих дискуссиях – государство, как ни удивительно, не сидело, сложа рука и старалось помочь информационно», - отмечает он.

У его компании получается активно работать с департаментом туризма Алматы, который «всячески предлагал помощь в содействии». «Во время карантина, наряду со специальными службами и другими организациями, туркомпаниям с начала мая разрешили выезжать на туристические объекты, готовить их и готовиться к туристическому сезону. Из управления [туризма] периодически звонят, спрашивают, что нужно, чем помочь, но мы привыкли не ориентироваться на государство и двигаться самостоятельно, поэтому ждем послабления карантинных мер, чтобы начать возить людей по стране. Неизвестно, когда это произойдет, поэтому мы пока находимся на низком старте: подготовили кое-какие туры и готовимся запускать рекламу в интернете», - отмечает Найзагарин.

Туркомпаниям вряд ли стоит рассчитывать на какие-то другие виды помощи от государства, кроме налоговых преференций и возможной помощи в развитии местного туризма, отмечают эксперты. Но будет ли он пользоваться спросом?

Открыть для себя Казахстан

В 2019 году 5,1 млн. казахстанцев воспользовались туристическими услугами внутри страны, свидетельствуют данные статистики. В этом году, очевидно, их станет больше – многие будут вынуждены или предпочтут остаться в стране.

«Вероятно, люди уже меняют планы: наверное, меньше людей поедет в этом году за границу. Даже мы с семьей отказались от идеи лететь в Европу и думаем поехать куда-то по Казахстану, возможно, в Атырау или Боровое. Думаю, что многие в этом году выберут либо Казахстан, либо ближнее зарубежье как место для отдыха. Не только потому, что закрыты границы, но и из-за финансового кризиса. В целом, покупательский спрос именно на туристические услуги для отдыха, полагаю, будет ниже, и рынок в этом году несколько изменится», - отмечает CEO объединенной компании Aviata и Chocotravel Николай Мазенцев.

Айдар Найзагарин из Picnic Team рассказывает, что его компания уже приготовила несколько новых туров, понимая, что именно местный туризм будет в этом году основным.

«Мы были ориентированы, в первую очередь, на выездной туризм, но поскольку сейчас все перекрыто, мы переакцентировали внимание на внутренний туризм. Мы понимаем, что, несмотря на закрытие границ, путешественники все еще хотят путешествовать и, скорее всего, будут делать это внутри страны, - уверен он. - Мы с коллегами решили предлагать продукты, ориентированные на внутренний туризм. Помимо этого, мы устроили коллаборацию с еще одной компанией, которая занимается ивентами. Люди привыкли устраивать тои по четыреста человек, но теперь они либо будут под запретом, либо строго ограничены. Поэтому мы придумали продукт – частные небольшие мероприятия на выезде. Например, церемония бракосочетания где-нибудь в базовом лагере горы Хан-Тенгри или на Чарынском каньоне от двух до двадцати человек. Помимо этого, мы закупили трехместные байдарки в России и хотим делать водные туры, поскольку в нашей местности, Жетысу, много рек и возможностей для сплавов. Сейчас многие туркомпании, особенно крупные, которые содержат большой штат и работали на выезд [из страны], переориентировались на внутренний туризм. Года три назад такие компании начали работать также на въездной туризм. С закрытыми границами все станут предлагать своим клиентам туры по Казахстану, Алматинской области».

Препятствием для развития внутреннего туризма, очевидно, станут две вещи – инфраструктура и высокие цены на проживание в Казахстане.

«Въездной туризм не сможет стать заменой выездному по ряду обстоятельств. Первое – уровень турбаз, мест размещения, гостиниц в целом. Взять тот же Алаколь: мы прекрасно понимаем, что уровень значительно ниже [чем за границей]. При этом цены неадекватные. Та цена, по которой мы арендуем домик на Алаколе, – это примерно цена четырехзвездочного отеля в Турции all inclusive. Безусловно, без перелета, но тем не менее уровень того, что предлагает Казахстан, несопоставим с уровнем, который люди получают за границей», - говорит Елена Бекбоева.

По ее информации, в Актау открылся первый пятизвездочный отель Rixos с питанием, all inclusive и соответствующей инфраструктурой, но «цены там на данный момент несколько пугают: стоимость выше, чем поездка за границу». «Подавляющему большинству казахстанцев это будет не по карману. Помимо прочего, для большинства отпуск с семьей – это про заботу, комфорт и то, что чуть лучше, чем можно позволить себе в обычной жизни. Отпуск – это про праздник. А Казахстан, к сожалению, этого предложить не может. У нас в отелях не умеют заботиться, не умеют делать красиво, по-доброму, ради людей. И в этом плане Казахстан также проигрывает», - уверена Бекбоева.

Государство на цены на отдых влиять не обещает, но планирует сделать популярные места чуть более доступными: авиарейсы на Алаколь – озеро в Алматинской области – уже открыты из столицы, Алматы и Усть-Каменогорска и частота рейса будет увеличена летом. В Восточном Казахстане и Павлодарской области строят новые туристические объекты, из Кентау в Туркестанской обещают сделать «жемчужину туризма», а блогеры уже отправились в туры по Казахстану, чтобы рассказать об уникальных местах.