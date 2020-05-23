Казахстан и Турция планируют возобновить авиасообщение в июне

Но это будет зависеть от эпидситуации в обеих странах
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов в телефонном разговоре с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами, сообщается на сайте МИИР.
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