Но это будет зависеть от эпидситуации в обеих странах
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Казахстан и Турция планируют возобновить авиасообщение в июне
Фото Искандера Салиходжаева

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов в телефонном разговоре с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами, сообщается на сайте МИИР.

«Министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом созданий комфортных условий для пассажиров», - говорится в сообщении ведомства.

Также они подвели итоги сотрудничества за I квартал текущего года в транспортной отрасли. Отмечен рост в сфере перевозок железнодорожным транспортом на 10%, автомобильным транспортом – на 42%, а транзитные перевозки по Транскаспийскому Международному Транспортному Маршруту выросли в 2 раза и составили 7,4 тыс. контейнеров.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 154,5 тыс. человек, умерли порядка 4,3 тыс., выздоровели 116,1 тыс. человек. В Казахстане подтверждено 7919 случаев заражения, умерли 35 человек, выздоровели 4096.

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