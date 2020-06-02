Туризм новой нормальности

Медицинские маски в гостиничном номере и пропуск на пляж: каким может быть ваш отпуск летом 2020 года, разбирались журналисты шести независимых редакций в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Пятизвездочный санитайзер
Одесса - самый популярный у украинцев местный курорт. Власти этого черноморского города очень надеются, что летом 2020 года Одесса пустовать не будет:
“Мы запланировали несколько мероприятий, чтобы заинтересовать туристов. Будем разговаривать с отелями об их работе, чтобы она была безопасной”, - сказала Hromadske директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.
Правила для безопасного размещения гостей в отелях сейчас разрабатываются в госагентстве по развитию туризма Украины.
“К одноразовым шампуням и гелям для душа в гостиничном номере можно добавить маски и санитайзеры, - приводит пример глава госагентства Марьяна Олеськив, -
Мы рекомендуем отелям пересмотреть работу, чтобы не было очередей на рецепции, чтобы на завтраках гостей обслуживали официанты, чтобы доступ к шведскому столу был ограничен”, — добавляет она.
Забронируй место под солнцем
Если в Украине эти правила передадут отелям в виде рекомендаций, то в других странах новые туристические ограничения станут, скорее всего, жестким требованием.
Так, Азербайджан на полном серьезе рассматривает возможность введения системы пропусков для посещения пляжей. Пока непонятно, как именно будет работать система, но в правительстве хотят сделать так, чтобы желающие попасть на пляж заранее бронировали себе место с помощью специальной электронной системы. Это позволит избежать скопления народа на азербайджанских пляжах, которые обычно открываются в середине июня.
Азербайджан с энтузиазмом апробировал пропускную систему в карантин - гражданам приходилось отпрашиваться по СМС для любого выхода из дома (и журналисты рассказывали о ее злоупотреблениях и использовании для давления на оппонентов власти).
Карантин по системе “все включено”
Грузия стала одной из немногих стран, смело заявивших о готовности открыть свои границы для международных туристов с 1 июля. Некоторые эксперты подозревают, что за амбициозным планом показать миру, что такое безопасный от коронавируса туризм, может скрываться банальная изоляция в гостиничных комплексах - их уже стали называть “зелеными зонами”. По крайней мере, такой опыт назвал исключительно полезным для развития туризма в covid-эру грузинский премьер Гиорги Гахария. Эту модель в Грузии успели протестировать весной, превратив в карантинные зоны многочисленные отели по всей стране.
Майя Сидамонидзе, в недавнем прошлом глава грузинской государственной администрации туризма, а сейчас менеджер одного из тбилисских отелей, в интервью JAMnews сказала, что скорее всего, гостям Грузии придется полностью переосмыслить туристическую поездку в эту страну. Полюбившим грузинскую специфику путешественникам, вероятно, придется заранее настроиться на то, что привычного формата - многочисленных встреч, застолий, интенсивного общения с местными жителями - скорее всего, в этом сезоне ждать не стоит.
“Но зеленые зоны могут действительно стать приоритетом, в них потребитель будет чувствовать себя в безопасности”, — считает Сидамонидзе.
Отпуск по острой необходимости
Для того, чтобы съездить на знаменитое озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, должна быть “острая необходимость”. Такое пояснение сделали власти вскоре после официального объявления об открытии Иссык-Кульской области. В многочисленных пансионатах, разбросанных вокруг Иссык-Куля кыргызский минздрав обещает установить жесткий контроль, призванный не допустить вспышек заражения COVID-19.
Многие казахстанские туристические компании убеждены: актуальность внутреннего туризма этим летом в стране обязательно вырастет. Самые предприимчивые представители индустрии - за перепрофилирование.
“Мы закупили трехместные байдарки в России и хотим делать водные туры, - сказал Vласти Айдар Найзагарин, представитель компании Picnic Team, - Сейчас многие туркомпании, особенно крупные, которые содержат большой штат и работали на выезд [из страны], переориентировались на внутренний туризм”.
Европейские самоизоляции
Многие европейские страны с осторожностью приоткрывают границы - пока только для “своих”. Например, с 15 мая друг другу открыли свои границы Литва, Латвия и Эстония.
Но для многих других граждан ЕС поездки по большинству стран этого союза предполагают готовность путешественника немедленно самоизолироваться на две недели.
Конечно, это не увязывается с привычным форматом летних каникул, но европейцы надеются, что скоро получится адаптироваться к “новой нормальности”, как выразилась комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.
“Пока у нас нет вакцины, вирус останется с нами, как и риск заражения. С миллионом выявленных случаев COVID-19 мы не можем себе позволить ослабить бдительность. Просто надо научиться безопасно путешествовать в этой новой нормальности,” - заявила Кириакидес на пресс-конференции.