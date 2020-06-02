Туризм новой нормальности

Пятизвездочный санитайзер

Одесса - самый популярный у украинцев местный курорт. Власти этого черноморского города очень надеются, что летом 2020 года Одесса пустовать не будет:

“Мы запланировали несколько мероприятий, чтобы заинтересовать туристов. Будем разговаривать с отелями об их работе, чтобы она была безопасной”, - сказала Hromadske директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Правила для безопасного размещения гостей в отелях сейчас разрабатываются в госагентстве по развитию туризма Украины.

“К одноразовым шампуням и гелям для душа в гостиничном номере можно добавить маски и санитайзеры, - приводит пример глава госагентства Марьяна Олеськив, -

Мы рекомендуем отелям пересмотреть работу, чтобы не было очередей на рецепции, чтобы на завтраках гостей обслуживали официанты, чтобы доступ к шведскому столу был ограничен”, — добавляет она.