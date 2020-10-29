Кинотеатры возвращаются

26 октября по всему Казахстану должны были открыться кинотеатры, однако главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин не давал никаких комментариях о том, заработают ли кинозалы в городе до самого вечера в этот день. А затем все же разрешил им открыться с ограничениями. Vласть поговорила с представителями кинотеатров о том, как они открывали залы после восемь месяцев простоя.
12 марта этого года вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что вместе с торговыми центрами закроются и кинотеатры, расположенные внутри них. Он отметил, что решение было принято для безопасности граждан. В этот же день кинопрокатная индустрия выразила несогласие, и генеральные директора сетей кинотеатров, кинодистрибюьтор и сервис по онлайн продаже билетов обратились к премьер-министру Аскару Мамину с просьбой разрешить работу кинотеатров. Они отмечали, что запрет представляет угрозу потери рабочих мест и заработной платы более чем 5 000 сотрудников, а также ухудшит ситуация с кредитными обязательствами киносетей. Кинотеатры также взяли на себя обязательства по обеспечению обработки посадочных мест между сеансами, помещений кинотеатров, санузлов, фойе, деталей интерьера, заполняемости залов не больше 50%.
На обращение тогда никто не ответил. На следующий день директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков в ходе брифинга заявил, что кинотеатры продолжат выплачивать минимальную заработную плату своим сотрудникам, но сколько это продлится - неизвестно.
В следующие восемь месяцев большинство кинотеатров были закрыты. Только в паре регионов они успели открыться на две недели летом, а потом начался новый карантин. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова заявляла, что потери кинотеатров от простоя составляют до 20 млрд. тенге.
19 октября Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции разрешила работу кинотеатров с 26 октября, но с определенными ограничениями: с наполняемостью не более 30%, с соблюдением дистанции и масочного режима. Об открытии кинотеатров в Алматы сотрудники и кинопрокатные компании узнали только вечером 26 октября из брифинга руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбека Бекшина. Он также отметил, что решение принималось так долго, потому что акимату было необходимо убедиться, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе стабильна и открытие кинотеатров не повлечет за собой новых вспышек заболевания.
В четверг, 29 октября, билеты на киносеансы можно приобрести в 16 кинотеатрах. 27 и 28 октября открылась только сеть кинотеатров Kinopark, сегодня работают сети Chaplin, Kinoplexx, кинотеатры Арман, Cinemax, Lumiera, Цезарь и Иллюзион.
Дмитрий Кириенко, генеральный директор сети Chaplin, вместе с сотрудниками подготовили кинозалы к открытию за два дня. О том, что кинотеатрам разрешили работать, они узнали из новостей: «Несколько месяцев наша коммуникация с МВК, местными органами и с санстанциями была односторонней. Никто из санврачей никогда не отвечал на наши вопросы, никогда не выступал с инициативой, что, собственно, является причиной нашего беспокойства, потому что никогда горизонт действий власти в этом отношении нам не был прочерчен. На протяжении 8 месяцев мы ждали чего-то и информацию получали только из новостей. Из новостей мы узнали 19 октября, что МВК разрешили работу кинотеатров, неделю не было никакого развития событий, и вот только 27 нам по новостям дали разрешение. Причем звучало это так, будто Бекшин чуть ли не повелевает нам открыться с определенными ограничениями. Поскольку ранее, в июне, была похожая ситуация, когда нам что-то обещали, а потом выяснилось, что ничего и не обещали, мы ждали окончательного решения со стороны Бекшина и не предпринимали никаких действий, потому что это трудозатратно. Исходя из новостей и своих ожиданий это делать мы не были намерены, поэтому терпеливо ждали».
Активные действия в Chaplin начали принимать сразу после вечернего брифинга. Обычно, по словам Кириенко, на открытие всех кинозалов потребуется неделя, но сейчас сотрудникам пришлось готовить кинотеатр к открытию за три дня. При этом сеть потеряла четверть сотрудников. Кириенко отмечает, что несмотря на убытки, в компании приложат все усилия, чтобы цены на билеты оставались прежними.
«Мы откроемся казахстанской комедией «Любовь на миллион», мы дадим возможность доработать огромному количеству позиций, которые не выработали свой ресурс - это «Жаным, ты не поверишь», «Семейные страсти» - все то, что не закончило прокат в марте. Кроме того, 6 ноября мы ждем «Довод» и ждем «Мулан», - рассказывает Кириенко.
В кинотеатре "Арман", как отмечает его директор Бауржан Шукенов, готовились к открытию заранее. Но в последний момент пришлось закупать недельные запасы дезинфицирующих средств и привыкать к новым ограничениям. Проблем с кадрами в кинотеатре не было: сотрудники здесь работают давно, многие из них в возрасте.
Основной проблемой в открытии кинозалов стало наполнение контентом: «В прокатных компаниях многих людей распустили, сейчас им быстро приходится собирать людей, чтобы соображать, что ставить. Контент контентом, фильмы есть, но они должны еще и написать субтитры. Это серьезная вещь - это новый носитель, организационная работа, которая может занимать не меньше трех дней, если не больше. Плюс начали работать не все регионы, поэтому крупный репертуар прокатные компании будут придерживать до того срока, пока не откроется большинство кинотеатров. Нам все еще непонятно, готов ли старый контент к показам и необходимо ли его опять запускать. Один человек это не решает, это решает отдельно каждый кинотеатр».
Шукенов отмечает, что их кинотеатру придется увеличить цены на билеты. Каждый кинотеатр пострадал в разной степени - кто-то находится в аренде, кто-то собственник здания или помещения, затраты на открытие, занятые в банках деньги - все это дополнительные расходы, поэтому повышение цен неизбежно, отмечает он.
Кинопрокатная компания «Вольга Казахстан» предложила кинотеатрам и зрителям на момент открытия и в последующие два месяца: триллер «Неистовый» с Расселом Кроу, продолжение подростковой франшизы о романтических отношениях «После. Глава 2», анимационные полнометражные фильмы «Семейка Бигфутов» и «Повелитель драконов», российский фантастический фильм «Кольская Сверхглубокая», фэнтези «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» с Анджелиной Джоли , криминальную комедию «Афера по-голливудски», в которой сыграли Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и Зак Брафф. В декабре зрителей ждет новый фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина».
Все это при условии, что кинотеатрам не придется закрыться вновь из-за второй волны.