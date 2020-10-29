Кинотеатры возвращаются

12 марта этого года вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что вместе с торговыми центрами закроются и кинотеатры, расположенные внутри них. Он отметил, что решение было принято для безопасности граждан. В этот же день кинопрокатная индустрия выразила несогласие, и генеральные директора сетей кинотеатров, кинодистрибюьтор и сервис по онлайн продаже билетов обратились к премьер-министру Аскару Мамину с просьбой разрешить работу кинотеатров. Они отмечали, что запрет представляет угрозу потери рабочих мест и заработной платы более чем 5 000 сотрудников, а также ухудшит ситуация с кредитными обязательствами киносетей. Кинотеатры также взяли на себя обязательства по обеспечению обработки посадочных мест между сеансами, помещений кинотеатров, санузлов, фойе, деталей интерьера, заполняемости залов не больше 50%.

На обращение тогда никто не ответил. На следующий день директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков в ходе брифинга заявил, что кинотеатры продолжат выплачивать минимальную заработную плату своим сотрудникам, но сколько это продлится - неизвестно.

В следующие восемь месяцев большинство кинотеатров были закрыты. Только в паре регионов они успели открыться на две недели летом, а потом начался новый карантин. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова заявляла, что потери кинотеатров от простоя составляют до 20 млрд. тенге.

19 октября Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции разрешила работу кинотеатров с 26 октября, но с определенными ограничениями: с наполняемостью не более 30%, с соблюдением дистанции и масочного режима. Об открытии кинотеатров в Алматы сотрудники и кинопрокатные компании узнали только вечером 26 октября из брифинга руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбека Бекшина. Он также отметил, что решение принималось так долго, потому что акимату было необходимо убедиться, что ситуация с коронавирусной инфекцией в городе стабильна и открытие кинотеатров не повлечет за собой новых вспышек заболевания.