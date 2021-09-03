«Хуже, чем сейчас, не было никогда»: что происходит с кинотеатрами

Прокатчики, как и зрители, в ожидании выхода на большие экраны казахстанских картин: многие из проектов уже второй год лежат на полке, надеясь на более благоприятный момент для проката. До пандемии кинотеатральный рынок рос: и по количеству залов, и по сборам. Картины отечественного производства уверенно боролись за кассовый пирог. Например, в 2018 году на казахстанские ленты приходилось от 12 до 15% всех сборов. По данным «Тикетона» на конец 2019 года в стране был 101 кинотеатр и 372 зала. Темп роста кинотеатральной сети по отношению к 2018 году составил +5,2% по количеству кинотеатров и +16,2% по количеству залов. На 100 тысяч человек в среднем приходилось два зала.

Теперь же количество залов будет снижаться, будущее индустрии сложно предсказать, все будет зависеть от длительности пандемии и финансового кризиса.

Юлия Вебер считает, что для того, чтобы вернуть зрителей, кинотеатрам понадобится около двух лет. И сейчас важно, чтобы государство не ограничивало бизнес в работе, главное — не мешать. И, конечно же, нужны отсрочки по налогам, по заработному фонду и т.д. Кроме того, необходима пояснительная работа о программе «Ашык»:

«Мы согласны с тем, что «Ашык» работает, мы уверены в том, что наш персонал и гости находятся в безопасности. Но нужно больше проводить работы с населением, многие посетители негативно относятся к «Ашыку», статусам в нем, они просто не понимают многих моментов».

«Государство бросило меня на произвол»

У Данияра Айсы сеть «Жалын» в Мангистауской области: сейчас из 6 кинотеатров работают только три. Самая сложная ситуация в Жанаозене. Данияр говорит, что он открылся здесь после событий 2011 года. Это был первый кинотеатр в городе с момента развала Союза. К началу пандемии у бизнесмена в Жанаозене был отдельно стоящий кинотеатр-однозальник и два зала в ТРЦ. Проблема возникла именно со вторым: эти два зала никак не могут заработать, потому что владелец ТРЦ требует полную оплату аренды за период простоя плюс пеню. Айса ходил и к акиму города, и к акиму области, обращался в Палату предпринимателей, но всё бесполезно: это частное дело, в которое государство не вмешивается.

«Хозяин помещения выставляет полную аренду, хотя я не открылся. Говорит: «Будешь работать по такой аренде, иначе никак. Он мало того, что начисляет нам полную аренду, он на нее еще и пеню начисляет, таким образом, он хочет приблизить к тому, чтобы забрать мое оборудование, которое там стоит в качестве залога. Еще полгода, и мой долг по аренде приблизится к сумме моего оборудования, а для того, чтобы подать в суд, у меня нет денег на юриста. Юрист просит 20% от суммы спора. У меня по договору с ТРЦ остается 4 года, 5 лет до пандемии мы работали, и я ни разу не просрочил платеж. То, что со мной произошло, — это форс-мажор. Арендодатель мне говорит: «А тебя есть доказательства, что это форс-мажор? Предоставь мне бумагу». Я звоню в Палату предпринимателей в Астану, они мне отказывают в таком документе. Зачем тогда нужна эта Палата предпринимателей? Это хозяйство мне досталось не бесплатно. Я кредитовался для того, чтобы после 16 декабря 2011 года открыть в Жанаозене первый за все время независимости кинотеатр. Моим родителям тоже пришлось несладко, у нас была квартира, и они на свой страх и риск заложили ее в 2011 году, когда я кредитовался для строительства кинотеатра. Я создавал рабочие места, привлекал сюда деньги, платил налоги, а сейчас государство бросило меня на произвол. Я не прошу, чтобы у меня кредит списали, я прошу, чтобы с этим беспределом разобрались».

При этом в других городах у Данияра проблем нет: там идут навстречу и снижают аренду на 60-80%. Однако и это не очень помогает: к примеру, в Жанаозене отдельно стоящий кинотеатр пока что работает на оплату коммунальных долгов, накопившихся еще в прошлом году во время простоя. В Актау кинотеатр тоже пока работает в минус: в июне была температура под 50 градусов, кондиционеры работали все время, и счет за электричество пришел в 400 тысяч тенге. Сейчас Данияр Айса платит минимальную цену за аренду, погашает долги за коммуналку, но при этом не может даже подумать о том, чтобы поднять цены на билеты, — зрителей мало, а это приведет к оттоку. К примеру, в Жанаозене до карантина в кино ходило около 2000-3000 человек в месяц, сейчас — едва наберется 500.

«У меня ситуация плачевная, мы сейчас не просто выживаем, мы просто существуем. От меня ушли сотрудники, и сейчас кинотеатры спасают люди с ограниченными возможностями, которые работают по программе занятости 2020. Сейчас нам сказали, что если мы хотим работать, то должны пускать только вакцинированных зрителей. При этом люди сейчас боятся ходить в кино, мы делаем скидки, и даже это не привлекает. Благодаря карантину поднялись стриминговые сервисы, и люди привыкли смотреть кино онлайн, у нас отток со всех сторон. Зрители немного приходят на премьеры, спасибо мировым дистрибьюторам, которые продолжают выпускать фильмы. Но как говорил Бауржан-ага (Шукенов — прим. автора), нужно, наверное, 5 лет, чтобы восстановиться. Чтобы удержать свой бизнес, мы должны платить деньги. Да мне проще разобрать оборудование и уйти. Но для этого тоже нужны деньги: как минимум 2 млн, чтобы разобрать два зала».

Еще в прошлом году кинотеатральные сети обращались к государству за помощью, но никакой поддержки не последовало: бизнесмены остались один на один с кризисом, вызванным пандемией и ограничительными мерами. При этом они видят, как в соседней России государство выделило отрасли 4 млрд рублей: Фонд кино распределял эти деньги среди кинотеатров, чтобы они смогли выплатить долги по зарплате, коммунальным расходам и т.д. Снизили там и ограничения по рассадке в зале. На фоне этого у казахстанских бизнесменов возникают вопросы о целесообразности некоторых трат государства.

«Государство тратит столько денег, чтобы сделать перепись населения (5,2 млрд тенге — прим. V), оно могло бы 200 млн тенге выделить на поддержку 80 кинотеатров. На дубляж одного фильма на казахский язык государство тратит 40-50 млн, но не хочет помочь кинотеатрам, тогда как на один зал нужно по 3-4 млн тенге. И тут вопрос: зачем финансировать производство и дубляж фильмов, которые негде показывать? Нам нужна помощь, иначе мы вымрем. Даже если санитарные ограничения снимут, нам все равно нужно восстанавливаться. Для чего мы, предприниматели, платили налоги, социалку? Нас бросили на произвол, помогают всяким автоцентрам и т.д, почему нас не субсидировали?», — спрашивает Данияр Айса.

Бауржан Шукенов, посвятивший кинопрокату последние десятилетия, описывает происходящее сейчас словами «настоящая катастрофа»: «С одной стороны, санитарные ограничения абсолютно не влияют на статистику заражения, вообще ни на что не влияют. Такие решения просто гробят бизнес. Если в России, в других странах сейчас происходит постепенный возврат к допандемийным показателям, то у нас все упало: дали немного подняться, потом опять — по голове. Вся эта конструкция с нашим кинопоказом, с киноиндустрией может просто грохнуться. Вторая сторона: зрители, они уже со страху не ходят в кинотеатры, и теряется среда, которая нарабатывалась десятилетиями. И непонятно, что страшнее: то, что зритель уже вообще забыл, что такое поход в кинотеатр, или эти ограничения, которые, с одной стороны, казалось бы, вынужденные, но никакого эффекта, кроме как гибели целой отрасли, не приносят.

Это самый серьезный вызов нашей индустрии за все время существования казахстанского кинопоказа. В 90-е это был ноль, вообще не было кинотеатров, дистрибуции, но потом постепенно все поднималось, были времена, когда мы с пленки на цифру переходили, тоже было непросто, но настроения были хорошие. Находили новые проекты, люди воспринимали поход в кино как праздник. Хуже, чем сейчас, не было никогда, это однозначно. Причем не только в материальном плане, именно в самой среде, в самой обстановке кинопоказа как такового. Лицо его меняется, приходит стриминг. Люди, которые работают в этой сфере и в Европе, и в Штатах, и в России находят новые пути: снимают для стримингов. Люди находят работу. А у нас этого пока нет, нет вторичного рынка. В такой ситуации нам даже пути искать сложно, куда двигаться».

Весной этого года Бауржан Шукенов покинул киноцентр «Арман», который он возглавлял еще с нулевых, и перешел работать в Государственный центр поддержки национального кино. Он надеется, что там получится что-то сделать для поддержки кинотеатров.