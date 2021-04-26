Гузель Яхина: «Общество, способное обсуждать темные страницы своего прошлого, – это сильное общество»

— Планируете ли вы писать еще книги о раннесоветском периоде в Поволжье или ограничитесь нынешним «триптихом»?

— Зарекаться не буду: мне невероятно интересно это время – ранние советские годы, первые два-три десятилетия советской власти. Пока у меня есть мысли о четвертом романе, но я ещё не готова их озвучивать, поэтому давайте я скажу так: мне кажется, и я надеюсь, что три моих романа, написанных и вышедших, с одной стороны, конечно, исторические, но с другой стороны, всё же не только. Например, роман «Зулейха открывает глаза» – не просто о судьбе татарки в раскулаченном 1930-м году, отправленной из Поволжья в конкретную точку на карте в Сибири, а всё же, в том числе, роман о том, как вылупляется женщина. Из патриархального мира, из мифологического, религиозного, языческого сознания вылупляется в современный день, и вот это движение женщины, путь женщины описаны в романе. Второй роман, «Дети мои», тоже, казалось бы, исторический: он написан на материале о немецком Поволжье, но он также – о человеке, который стремится убежать от времени, спрятаться от исторического процесса, но ему это не удается, потому что нельзя жить в стране, будучи свободным от её истории. А третий роман, «Эшелон на Самарканд», он тоже исторический, рассказывает о конкретных событиях: эвакуации детей из голодающего Поволжья в Туркестан, но я также надеюсь, что есть в нём и неисторические мотивы, а именно – это роман о советском феномене, о том, как я понимаю советское, о двойственности советского режима. Без привязки к конкретному временному отрезку, а в целом о том, каким он был и каким я его понимаю. Я надеюсь, что это видно читателю.

— Вы интересно распределили характеры главным персонажам. Было ли это решение случайным, или оно связано с (несомненно радующим) «трендом» на сильных женских персонажей, пускай и в условиях исторического романа?

– Характер Белой, действительно, очень сильный, я его таким рисовала: это «мужчина в юбке», детский комиссар, который сопровождает эшелон до Самарканда, и это женщина с совершенно железной волей, принципиальная до мозга костей, бессердечная, как камень, – так она сама себя называет. Женщина, которая руководствуется не велениями сердца и души, а исключительно разумом, статистикой, знаниями, цифрами и собственным профессиональным опытом. Характер героини связан, несомненно, с духом времени, о котором я пишу, потому что, как я понимаю, 20-е годы прошлого века были временем сильных женщин.

Тогда началась стремительная эмансипация российских женщин, она была спущена сверху, в отличие от эмансипации в Западной Европе, к примеру, где это всё исходило снизу, из общества. Российское общество же получило такой дар, можно сказать, и это началось с весны 1917 года, когда российским женщинам дали избирательное право: новая власть нуждалась в голосах, голосах избирателей-женщин. Тогда же, в 1920 году женщинам «подарили» право на аборты. Аборты были впервые разрешены в России, и так Россия стала первой страной в мире, где легализовали аборты, а аборты – это вообще первое и главное условие женской эмансипации. Эмансипация сильно поддерживалась идеологией, потому что одна из главных идеологем коммунистического режима – это равенство мужчины и женщины во всём. Два образа – одинаково сильных, мощных и идущих вперёд – мускулистая женщина и мускулистый мужчина, как мы это видим в статуте Мухиной «Рабочий и колхозница». Очень скоро российская женщина была нужна уже не только как избирательный ресурс, но и как трудовой. Поэтому тренд на сильную, здоровую, рабочую женщину всегда наблюдается в советской идеологии, и это касается, в первую очередь, конечно, кинематографа, который был для коммунистических вождей важнейшим из искусств.

В чем-то об этом же роман «Зулейха открывает глаза», потому что эмансипация восточной женщины началась тогда же, сразу после революции. Не мне вам рассказывать про движение Худжум, снятие паранджи, про то, как женщины в Туркестане обретали право учиться и получать высшее образование. В «Эшелоне» я описываю судьбу конкретной женщины – комиссара Белой. Мне показалось интересным сделать её воспитанницей детского приюта при монастыре, то есть предполагалось, что она в будущем может стать монахиней, и вообще весь её образ такой чистый, белый. Она бесплодна, и вся её женская, материнская сущность обращена не на своё дитя, которого у неё быть не может, а на детей Советского Союза. Можно сказать, она такой рыцарь, который сражается за этих детей. Сцены, описывающие предысторию Белой и её путешествие в Чувашию, сцены, объясняющие читателю суровый характер Белой, эти сцены были написаны в романе первыми. Очень долго роман не складывался, я не очень понимала, как его начинать, все попытки были неудачными, и всё не нравилось. И вот я сидела с этим огромным массивом собранного материала, не очень понимая, как этот материал укладывать в сюжет, и первыми вдруг написались эти главы, почти документальные, про то, как комиссар Белая в Чувашии наблюдает убитые голодом чувашские деревни и после этого решает заниматься эвакуацией детей. Эти главы подсказал сам материал, потому что они основаны на реальном путешествии борца с детской беспризорностью и голодом Аси Калининой. Так появилась комиссар Белая, и я поняла, что раз есть такая женщина-комиссар, то завяжется любовная линия, и было очень интересно сделать такую пару «наоборот» – чтобы мужчина был мягкий, нежный, эмоциональный, трепетный, очень ранимый и импульсивный, а женщина была бы его суровым противовесом.

