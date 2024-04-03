«Я искал эту книгу три года»

Астанчанин Ринат Райымхан 10 лет собирает антикварные книги, связанные с Центральной Азией и тюрками. Самая ранняя книга из его коллекции вышла в 1677 году. Главная цель его хобби – это популяризация истории и любви к книгам. В прошлом году для этого он открыл аккаунты Antiqbooks.kz в TikTok и Instagram.
Власть поговорила с коллекционером о том, как хобби изменило его жизнь, как он начал коллекцию и какие книги он не продаст никогда.
«Как только я открываю какую-то книгу, то просыпается то, что многие книголюбы называют «страстью к неизведанному», – говорит коллекционер Ринат Райымхан, показывая на одну из настенных полок в своей квартире. – Это как найти в пещерах таблички или руны».
На одной из полок находятся книги, вышедшие 3-4 столетий назад. Снизу отдельно хранятся старинные карты, которые Райымхан начал собирать недавно.
35-летний предприниматель стал коллекционировать антикварные книги в 2014 году, когда обучался в Англии по программе «Болашак». Филиал его университета East Angliа находился в центре Лондона, где много книжных магазинов. Райымханов часто посещал их и ему попадалось немало антикварных книг.
«Я задумался о том, есть ли среди них книги про Казахстан. С тех пор начал искать их и чем больше изучаю, тем больше нахожу источников. Моя мама доктор исторических наук и, наверное, мне передалась её любовь к истории», – объясняет коллекционер.
Коллекционирование тогда еще студент магистратуры начал с недорогих книг, которые мог себе позволить на сэкономленные из стипендии деньги. Причем самая первая купленная книга не касалась Центральной Азии – в ней собраны карикатуры английского сатирического журнала на тему политики.
По мере роста дохода коллекция начала пополняться. Сейчас в ней около десяти книг. Некоторые находятся в двух экземплярах, чтобы одну книгу коллекционер мог оставить себе, а другую отреставрировать и продать, а на вырученные деньги пополнить коллекцию другими уникальными изданиями.
«У меня есть партнеры в Канаде и Англии, которые помогают мне. Сейчас книги можно приобрести онлайн или участвовать в аукционах. Площадок для поиска книг много, главное подобрать тематику. Некоторые издания максимум представлены в двух экземплярах. Если повезет, можешь наткнуться что-то интересное на полке в каком-нибудь магазине в Шотландии», – говорит Райымханов.
Книги написаны на английском, французском и немецком языках. Райымханов владеет английским, а с прошлого года ради хобби изучает французский. По его словам, Франция была «центром науки» и книг на французском было очень много, и примерно в то же время зарождался ориентализм.
Коллекционер показывает самое ценное издание, которое никогда не продаст – это книга Мухаммада Хайдара Дулати (Доглат) «Тарих-и Рашиди», изданная в Лондоне в 1895 году. Это один из важнейших трудов в истории казахов – рукопись является единственным источником в научном обороте, где говорится об отделении ханов Керей и Жанибек и создании Казахского ханства.
«Тарих-и Рашиди» – это книга номер один для нас, мы знаем о ней со школьной скамьи. Без него казахи не могли бы утверждать, что создали государство в 1465 году. Я искал эту книгу три года», – говорит Райымханов.
Кроме этого, в этой книге, написанной на персидском языке в середине XVI века, описываются исторические события Моголистана и отношения страны с соседними народами. Также есть ценные исторические сведения о культуре и истории народов, проживавших на территории современной Центральной Азии, Пакистана, Индии, Тибета, Афганистана и так далее.
Судя по библиотечному формуляру, книга использовалась в Манчестерском университете как минимум до 2005 года, после чего она попала в частные руки. В коллекции есть такая же книга второго издания, напечатанная в 1898 году.
«В коллекционном хобби первые издания ценятся очень высоко. Например, первые издания Гарри Поттера стоят дорого, а последующие ценятся уже не так сильно. Также важна редкость книги. Самое ценное, конечно, сами рукописи», – говорит Райымхан.
Самая старая книга в его коллекции – HISTOIRE DU GRAND TAMERLAN («История Великого Тамерлана»), изданная на французском языке в 1677 году. Еще два сборника, состоящих из четырех книг также посвящены тюрко-монгольскому повелителю Тамерлану или Великому Тимуру. Первый сборник были издан в 1722 году в Париже, а второй в 1723 году в Нидерландах.
«Франция издала много книг о Тамерлане, он победил османского правителя Баязида и спас Европу от османов. Поэтому он был хорошо изучен. У меня было много книг о нем, но я их распродал. В целом, я не могу сказать, что продается много книг. В основном их берут ценители и любители истории или же приобретают в качестве подарка», – объясняет Райымханов.
По словам коллекционера, в обществе продолжает просыпаться интерес к истории и сейчас важно искать и находить новые источники.
«Сами ученые говорят, что очень много белых пятен в истории, и даже в том, как образовалось Казахское ханство. В мое время мы в школе учили, что есть Ак орда и Көк орда. Сейчас ученые уже говорят, что это летние и зимние ставки. Ученые стирают целые пласты истории и развеивают мифы. Ты должен подкреплять источниками свои тезисы. Когда я работал университете, историки говорили о важности разных источников для изучения, потому что каждая страна пишет историю как выгодно ей», – говорит коллекционер.
К таким источникам из своей коллекции Райымханов относит книгу Арминия Вамберри Hungary in Ancient, Medieval, and Modern Times («Венгрия в древности, средневековье и в современности»), где венгерский тюрколог помимо прочего изучает связь венгерского народа с финно-угорами и тюрками.
Также у него имеется книга 1895 года «Тысяча лет из истории тартар» британского синолога Эдварда Харпера, служившего дипломатом в Китае в конце XIX века. Важность книги в том, что в ней собрана информация из истории тюркских народов, а тартары – это собирательное название кочевников европейцами.
Книгу на немецком языке австрийского этнографа Фридриха фон Гельвелда «Центральная Азия. Пейзажи и народы Кашгара, Туркестана, Кашмира и Тибета» 1875 года Райымханов еще не понимает полностью, однако говорит, что книга ценна зарисовками городов и людей того времени.
«В ней очень много иллюстраций, можно воссоздать образ городов. Тут есть зарисовки киргиз-кайсаков, план города Хивы и того, как выглядели женщины в регионе. Эти зарисовки тоже могут послужить источниками научных знаний. Ученые могут опираться на этнографические зарисовки», – говорит Райымханов.
В некоторых книгах должны быть отдельные карты, в которых наглядно можно увидеть, о чем говорит автор и понять примерное расположение стран. Эти карты стали очень популярны в роликах, которые коллекционер загружает в TikTok и Instagram.
Сейчас коллекционер также собирает отдельные карты. Недавно он нашел карту с генеалогией Чингисхана, опубликованную французами примерно в 1720-х годах. В ней Чингисхан называется «императором тартар». А две другие карты – 1788 и 1798 годов – атласового формата. Райымханов объясняет это тем, что антикварные магазины вырезают страницы атласовых книг и продают их отдельно ради выгоды.
Социальные сети, в которых он показывает свою коллекцию, Райымханов создал в прошлом году. Сейчас на его странице в Instagram 8 тысяч подписчиков, а в TikTok – 50 тысяч. Коллекционер говорит, что количество подписчиков стремительно растет в TikЕok. Его аккаунт сразу подметила социальная сеть, предложив присоединиться к Программе развития талантов TikTok, которая предоставляет шанс получить больше просмотров.
«Есть вещи, которые меня удивляют, конечно, но я не могу говорить “эврика”, я не ученый, я не доктор исторических наук. Я не иду с этим в народ, я смотрю и показываю. Вот в одной из книг, которая у меня была, “Истории русского Туркестана и центральноазиатских ханств” на английском даются краткие главы по истории, начиная от гуннов до российских завоеваний. Там я нашел, что слово “казахи” (kazak) переводились как войны (warrior)», – говорит Райымханов.
По словам коллекционера, социальные сети заставили его еще серьезнее заняться хобби. Они помогают ему популяризировать и книги, и свое увлечение. К нему редко обращаются исследователи, потому что они и так знакомы с этими книгами и могут найти его онлайн, однако книги он сравнивает с музейными экспонатами: «Когда в школе мы изучали, это все было абстрактно, а надо же подкреплять визуально. Мы же для этого и ходим в музеи».
Раймханов говорит, что коллекционирование заставило его заинтересоваться и книжным делом. Ухаживать за этими книгами несложно: хранить их нужно в комнатной температуре, но главное – это соблюдать влажность, её уровень не должен превышать 30-40%.
Коллекционер показывает нам две книги, одна из которых намного толще другой, несмотря на одинаковые шрифт и содержание. По его словам, ответ он нашел в книге по книгопечатанию: бумага из под пресса было неровная, поэтому ее долбили молотком. Одна из них прошла эту процедуру, а вторая осталась неровной. Книги в коллекции разной толщины и из разных бумаг: одни делались из хлопка, а другие – из льна.
К сожалению, говорит Райымханов, он не слышал о сообществе коллекционеров книг в Астане и еще не сталкивался с другими частными коллекционерами. Сейчас хочет поработать с недавно открывшимся Казахским историческим обществом. Он признается, что его удивило, что такое общество появилось впервые за 30 лет независимости, учитывая богатую и важную для мира культуру кочевников.
«Благодаря стабильности и торговле Золотой Орды на территории России образовались сотни городов, а благодаря сильной централизованной власти караваны шли спокойно от Китая до Византии. Государство казахов непрерывно, у него разные названия, но государственность одна. Это важно, тем более сейчас, когда есть геополитические риски. Но этим уже должны заниматься ученые», – говорит Райымханов
Он не собирается останавливаться на этом и в будущем хочет открыть антикварный магазин «как в Лондоне», чтобы прививать у людей любовь к книгам. Сейчас у него появилась привычка в путешествиях искать антикварные магазины.
«Супруга не любит это, – смеется Ринат Райымханов. – Но что поделать, мне нравится атмосфера и визуал. Раньше это было мечтой, а сейчас уже в планах. Я знаю, что если продолжу заниматься, то есть будущее. Мой поиск приключений и страсть к ним выражается через это хобби. Если бы я не стал маркетологом и не получил бизнес образование, то ушел бы в археологию. Просто когда я рос, в 90-е годы, науку не финансировали, поэтому мать мне тогда сразу сказала, что «никакой истории».
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