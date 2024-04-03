«Я искал эту книгу три года»

Астанчанин Ринат Райымхан 10 лет собирает антикварные книги, связанные с Центральной Азией и тюрками. Самая ранняя книга из его коллекции вышла в 1677 году. Главная цель его хобби – это популяризация истории и любви к книгам. В прошлом году для этого он открыл аккаунты Antiqbooks.kz в TikTok и Instagram.

Власть поговорила с коллекционером о том, как хобби изменило его жизнь, как он начал коллекцию и какие книги он не продаст никогда.