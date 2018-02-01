Белка на "Атакенте": снести или оставить
Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?
Накануне вечером на площади перед входом в выставочный комплекс "Атакент" завершился монтаж нового арт-объекта - гигантской белки, созданной художником Алексом Ринслером из стали, дерева и соломы. Объект пробудет на площади девять месяцев, после чего его разберут. Гигантская белка вызвала множество споров в соцсетях, предлагаем проголосовать, вы за то, чтобы снести ее или оставить.