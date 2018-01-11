Украшает ли Алматы арка КазНУ им аль-Фараби?

Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?

В последний раз мы обсуждали здание алматинского аэропорта и большинство высказались за его снос. Теперь предлагаем обсудить классическую арку перед КазНУ им аль-Фараби, которая появилась в 2016 году. Сам комплекс зданий, перед которым находится арка, выполнен в стиле советского модернизма. По словам ректора, арку установили на добровольные взносы выпускников университета, она «возведена в честь 25-летия независимости Казахстана, 1000-летия города Алматы и высоких международных достижений КазНУ».

Как вы считаете, украшает ли она город?