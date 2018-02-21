Байбек: Если минусов будет больше, проекта Кок-Жайляу не будет

«Сегодня Шымбулак достиг предела своей мощности. Пик его посещений доходит до 10 тыс человек в сутки. С учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду корректируется проект Кок-Жайляу. В свое время мы его остановили, потому что не было консенсуса. Мы проанализировали все замечания горожан, и сегодня ТЭО дорабатывается, в июне мы его выдадим. Там значительно изменены параметры в сторону того, о чем говорила общественность», - заявил градоначальник.

Он рассказал, что Кок-Жайляу будет представлять собой круглогодичный курорт с акцентом на пеший туризм, при этом планируется уменьшение площади протяженности трасс более чем в 3 раза, площади коммерческой застройки - в 10 раз, а также сокращение количества озер для оснежения с трех до одного. Кроме этого, рассматриваются альтернативные варианты дороги. «Все эти меры приведут к значительному сокращению вырубки деревьев и кустарников и снижению затрачиваемых государственных средств», - подытожил Байбек.

Аким подчеркнул, что «строительство частных коттеджей в проекте не предусмотрено». «Выйдет в июне ТЭО, там посмотрим. Хоть одну если строчку найдут, мы сразу отменим проект», - отметил он.

«Если в итоге минусов будет больше, чем плюсов, этот проект не будет (реализован). Говорим об этом сразу и прямо. Никто не хочет никому ничего доказывать. Мы думаем только об интересах города», - еще раз повторил аким. Он призвал актив города включиться в процесс разъяснения позиции акимата и бороться с двойными стандартами, а для горожан отметил, что ТЭО будет вовремя выдано на «широкую экспертизу».

Байбек отдельно прокомментировал опасения общественности относительно влияния строительства курорта на экологию города: «У нас девятая территория в мире. В маленьких европейских странах - по 200 и более километров трасс, по 200-300 курортов, но от этого же экология не портится. Надо еще раз понять, 80% выбросов города - это машины и ТЭЦ, не курорты. Мы же там не химзавод будем строить, как некоторые думают! Да, при строительстве будут какие-то вопросы, но у нас гор много…», - сказал градоначальник.