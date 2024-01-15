Всё о мобильных переводах на карты
31 декабря 2023 года истек мораторий на проверки малого бизнеса, а с 1 января 2024 года мобильные переводы, имеющие характер предпринимательской деятельности, будут облагаться налогом. Эксперт по личным финансам Асель Аульбекова специально для Власти рассказывает о том, какие переводы запрещены, можно ли отправлять көрімдік, есть ли суммы лимита и в каких случаях банк передаст данные о ваших переводах налоговым органам.
Можно ли переводить деньги друг другу?
Да, если переводы не связаны с предпринимательской деятельностью.
Какие переводы запрещены?
Только те переводы, которые связаны с предпринимательской деятельностью. Например, если вы кому-то сделали маникюр, то оплату переводом принимать нельзя.
Можно ли отправлять коллеге подарок в честь рождения сына переводом на карту как көрімдік?
Да, конечно можно. Это не предпринимательская деятельность.
Свыше какой суммы нельзя делать перевод на карту?
Можете отправлять сколько угодно. Нет максимального лимита.
В каких случаях банк передаст обо мне информацию в налоговую?
В случае если три месяца подряд на вашу карту поступали платежи от более чем 100 разных лиц в месяц.
А переводы считаются только от физлиц или от юрлиц тоже?
И от тех, и от других в совокупности.
Какие три месяца берутся?
Три месяца подряд. Февраль-март-апрель, например. Если в феврале было 100, в марте 98, а в апреле 105, то информацию о вас не передадут. Не совпадает правило трех месяцев подряд.
А если в один банк поступало ежемесячно по 50 платежей, а на другой банк по 60 платежей, обо мне информацию дадут?
Нет, надо чтобы на один счет не поступало более 100 переводов.
А за какой период банк может передать данные?
За последние три года. Это срок исковой давности.
Что может сделать налоговая, если вызовет?
Попросит вас написать объяснительную и показать выписку.
Можно отказаться и не давать выписку в налоговую?
Да, но тогда налоговая может инициировать проверку за три года.
Я в родительском комитете, ежемесячно собираю деньги более чем от 100 людей. Это обложат налогом?
Нет, напишите объяснительную, приложите список родителей, их сверят с данными из поступлений.
Я офис-менеджер, ежемесячно скидываемся на дни рождения, свадьбы, роды, похороны. Это обложат налогом?
Нет, напишите объяснительную, приложите список сотрудников, их сверят с данными из поступлений.
Я наличку сам на свой счет через банкомат или терминал закидываю. Это засчитывается как от меня или от разных?
Засчитывается как от разных, так как терминал и банкомат не знают, кто пополняет счет. Если закидываете сами себе, то лучше через кассу банка, там по удостоверению укажут кто отправитель.
А если я карточку в банкомат вставляю и пополняю?
Все равно не ясно, кто именно вставил карточку, будет уходить как от разных людец, не как от вас.
Я ежедневно отправляю ребенку на карманные расходы. Можно?
Да, сколько угодно раз.
Я заплатил за обед с коллегами сам, потом мы разделили счет и мне скинули на карту. Это облагается налогом?
Нет, не облагается. Это не предпринимательская деятельность.
Мой дом сгорел, мне скидывали помощь разные люди больше трех месяцев. Это обложат налогом?
Нет, благотворительность не облагается налогом. Спокойно принимайте переводы. Если вызовут, то напишите объяснительную.
Мой ребенок болен, мы собираем деньги на операцию. Мне больше года люди скидывают на карту. Это обложат налогом?
Нет, благотворительность не облагается налогом. Спокойно принимайте переводы. Если вызовут, напишите объяснительную.
Я принимаю оплаты на свою карту переводом, но пробиваю фискальные чеки как ИП. Так можно?
Нет, так нельзя. Даже если чеки пробиваются. Деньги должны падать на счет ИП через QR или POS-терминал банка для ИП, а не физлица.
Я продала старую коляску своего ребенка и получила деньги переводом. Это надо облагать налогом?
Нет, продажа такого личного имущества не облагается налогом.
А кого будут проверять в первую очередь?
Всех, кто попал под третью волну декларирования. Об этом можно прочитать вот здесь.
Овощник перестал принимать оплату переводом, теперь просит только наличку. Это законно?
Нет, он должен открыть ИП. Это предпринимательская деятельность.
Я принимала оплату на свою карту, но по работе мужа. У мужа есть ИП, у меня нет. Как быть?
Написать в объяснительной, что принималась оплата по работе мужа и что муж все указал в оборотах ИП и оплатил налог. Даже если муж гражданский, факт совместного проживания и обложения налогом можно доказать. А вот если он не задекларировал, то другое дело. Тут включат в ваш доход по предпринимательской.
А что если налоговая нашла признаки предпринимательской деятельности?
Если у вас есть ИП или ТОО, то надо будет включить это в оборот ТОО или ИП и заплатить налог по ставке вашего ТОО и ИП.
А что если я принимала оплаты без ИП или ТОО?
Тогда надо будет обложить все налогом по ставке 10% и еще сверху заплатить штраф 200%. Итого 30% от всех скрытых поступлений надо будет оплатить.
Друг дал мне наличку, я ему сделал перевод на карту. Это законно?
Да, это не предпринимательская деятельность. Если свыше ста переводов три месяца подряд, то это уже похоже на обменник. Сложнее будет доказать в налоговой, что у вас столько друзей.
А если открыть карту другой страны и на нее принимать переводы, налоговая узнает?
Рано или поздно да, так как есть автообмен между странами и обороты по вашим картам в банках практически любой страны мира будут доступны нашей налоговой. Это просто вопрос времени.
Три главных вывода
- Не надо бояться переводов. Переводите деньги в подарок, за обед, на благотворительность, детям, родителям, родственникам, друзьям в любом размере. Столько сколько душе угодно.
- Не надо скрывать предпринимательскую деятельность. Откройте ИП, выберите подходящий режим, возьмите себе POS-терминал (сейчас можно и через сотовый телефон оплату картами принимать), выбивайте чеки, платите налоги и спите спокойно.
- Не надо пытаться перехитрить систему. Не надо думать, что, принимая по 99 оплат на 5 карт всей семьи, вы сможете скрыть предпринимательскую деятельность. Налоговая имеет право отправить запрос по любому человеку в любой банк и этот банк будет обязан предоставить все сведения.