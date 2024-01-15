Всё о мобильных переводах на карты

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Я принимала оплату на свою карту, но по работе мужа. У мужа есть ИП, у меня нет. Как быть?

Написать в объяснительной, что принималась оплата по работе мужа и что муж все указал в оборотах ИП и оплатил налог. Даже если муж гражданский, факт совместного проживания и обложения налогом можно доказать. А вот если он не задекларировал, то другое дело. Тут включат в ваш доход по предпринимательской.