Жанара Каримова, Vласть Фото автора и Тогжан Калиаскаровой-Мусировой Расима Темербаева от волонтёрства в Training cafe пришла к созданию своего фонда, цель которого увеличить количество бесплатных обедов для нуждающихся. 2,5 года назад назад проект «Бесплатные обеды в Алматы» стартовал с 25 порций в день, сегодня 100 человек ежедневно получают обеды. Весной прошлого года проект пришлось приостановить: не было ни денег, ни продуктов. На сообщение о приостановке отреагировало множество людей, помощь пришла примерно от 10 тысяч горожан. Как рассказала Расима, она с детства любила всем помогать. Дружила с ребенком с инвалидностью, когда его дразнили другие дети, приходилось даже драться, смеясь, вспоминает женщина. Получила первое образование психолога, второе – экономическое. Позже пришла в волонтёрство. —Если не было денег на проезд, то была информационным волонтёром, везде писала и рассказывала. Когда узнала о проекте Training cafe, он мне очень понравился. Инклюзивный и единственный в Казахстане. Я решила проверить себя: смогу ли я работать с такими особенными людьми. И у меня получилось, за 2 года большие результаты были с ребятами. Мы плакали вместе, мы смеялись вместе, мы жили вместе, постоянно ходили на выставки, концерты, ездили куда-то. Самый большой результат – то, что они действительно научились работать. Сейчас у них продолжение проекта. Мне было сложно совмещать два дела, и уже год я не работаю там. Это очень тяжело, и эмоционально, и физически. Оба проекта включают работу с особенными людьми.

Проект «Бесплатные обеды Алматы» стартовал 12 октября 2015 года с 25 порций. — История началась три года назад в апреле с тренинга по управлению проектами, где мы защищали проект «Бесплатные обеды для нуждающихся». Я тогда решила им осенью заняться. В конце сентября Сергей Сек написал мне: «Давайте придумаем вот такой проект». Я отвечаю: «А ничего придумывать не надо, схема у меня в голове, я защищала проект». Он тогда увидел какого-то дедушку, который на мусорке искал что-то, и мы быстро запустились, в октябре. Сейчас раздаются ежедневно 100 обедов. Везде свои нюансы, трудности. Сложно, конечно, весь этот проект в одиночку вести, но благодаря друзьям, волонтерам, СМИ, проект продвигается. Расима Темербаева, Training café: «Сегодня вы оставили голодными 25 человек» Расима Темербаева, Training café: «Сегодня вы оставили голодными 25 человек» — На раздачу у нас есть постоянный волонтёр — Алексей Смирнов, он инвалид детства. Третий год он каждый день приходит как на работу, и он считает это своей работой. Раньше он никогда никуда не ходил, не ездил, был домашним. С ним произошла хорошая социализация, человек адаптировался, дает интервью, про него даже документальный фильм студенты из академии имени Жургенова сняли для дипломной работы. Он там пел. Третий год он с нами каждый день. Я знаю точно, что он там будет. Если опаздывает или не может прийти, он предупреждает всегда заранее. В марте 2016 года репортёр Vласти Тогжан Калиаскарова-Мусирова перевоплотилась на один день в волонтёра, чтобы помочь на раздаче бесплатных обедов пенсионерам, людям с инвалидностью и малоимущим. Тогда количество обедов увеличилось до 60, а люди приходили не только из соседних домов, но и из соседних районов.

Как призналась Расима увеличивать количество обедов, и приглашать новых людей был страшно. Стабильности у проекта не было, экономить приходится на всем. «Сегодня поступления на счёт есть, завтра нет». Экономическая ситуация в стране и мире сказывается и на работе проекта, цены выросли как на продукты, так и на коммунальные услуги арендуемой кухни. Помогает работа волонтёров и компаний: например, одноразовую посуду получается покупать со скидкой, два раза в неделю одна компания привозит курицу и яйца, другая регулярно привозит рыбу. — Я знаю, что вот эти продукты нам привезут и я спокойна, что хоть в этом есть стабильность. Когда о нас пишут СМИ, приходит финансовая помощь, становилось легче. Теперь опять затишье. Март, апрель, август, сентябрь и январь, февраль вот эти вот 6 месяцев всегда тяжелые для сборов. Запас невозможно сделать, в этом большая трудность для нас. Весной прошлого года не осталось запасов, денег не было. Пришлось объявить о приостановке проекта. У нас тогда осталось посуды на два дня и все. 17 апреля я остановила проект, плакала 3 дня. Боялась негативной реакции стариков, но они меня поддержали. Они сказали: «Хорошо, подождем, потерпим. Мы знаем, что ты вернешься к нам». Мы уже сдружились за эти три года. Потому что у нас основная масса — это постоянные. Со слезами на глазах написала пост на Facebook. С 17 апреля по 29 мая был перерыв, но за этот период нам помогли СМИ. Нашелся добрый человек, 1 месяц он полностью оплатил, и благодаря этому у меня появился запас на июль-август. Я смогла возобновить проект. Получила около 15 тысяч звонков, от 10 тысяч людей пришла помощь. Было тяжело. Я тогда пыталась открыть фонд, в течение года я оформляла документы, два или три раза мне вернули, у меня настроение вообще пропало. Хотела закончить все, я на самом деле устала - и морально, и физически. Чтобы сохранить кухню на период приостановки проекта, я почти 200 килограммов пельменей налепила. Друзья их заказывали. Под конец у меня уже силы пропадали, тесто получалось не очень хорошее, но друзья молчали, только одно замечание было. По крайней мере, я сохранила кухню, потому что платить нечем было за аренду. Когда люди узнали о проблеме, я тут параллельно пельмени лепила, переписывалась, на звонки отвечала. Но только за счет этого проект продолжается. Репортер на раздаче Репортер на раздаче

Со 2 апреля Расима планирует открыть вторую точку раздачи бесплатных обедов еще на 100 человек. Это стало возможным благодаря одному спонсору. — Сейчас основная нагрузка идёт на Эрика-мырза. Я по мере возможности помогаю по кухне, но, даст Бог, со второго апреля мы открываем вторую точку. Будет интенсивный поиск еще 100 человек. И один человек не справится. Уже будем нанимать других помощников, но здесь уже будет оплата. Потому что с моим проектом я могу бесплатно работать, вдохновляться. Но у других людей семьи, ту же дорогу оплачивать надо. У Расимы также есть семья – мама и сын, которые ее полностью поддерживают. Они были ее первыми волонтёрами. Другие родственники тоже оказывали моральную поддержку, некоторые не понимали, зачем она занимается бесплатными обедами. — Мне это нравится, я хочу это делать, и я могу это делать. Сейчас я занимаюсь только этим проектом. Частные консультации я остановила, только две консультации я держу, потому что много лет уже с ними работаю. Спасают меня мои инвестиции, называется криптовалюта, — смеется Расима. — У меня подруги вместо подарков полтора года дарят мне криптовалюты, потому что они знают, что я обязательно потрачу не на себя. Эти инвестиции очень спасают. Я не верила в них и ничего не понимаю. Но одна из моих подруг – она мой инвестиционный спонсор или тренер. Я не вникаю, когда мне нужны деньги, она привозит или объясняет, как вытащить. В принципе, не подари они мне эти криптовалюты, мне бы сейчас было бы сложнее. Посмотрим, сколько это продлится.

За эти три года люди, приходящие за бесплатными обедами, поменялись. Как рассказывает Расима, многим гордыня не позволяла брать еду. Старики злились и обижались. Когда они искали людей, нуждающихся в обедах, расклеивали листовки в магазинах и аптеках того района. Обратились в акимат Бостандыкского района, он помог, но взрослые люди думали, что это инициатива акимата и воспринимали все как должное. — Почему-то пенсионеры думают, что эта инициатива не народная, а государственная, что все вокруг им обязаны, должны и обязаны. Вынь да положи. Такого не бывает. У меня потребовалось, наверное, больше чем полгода объяснить пенсионерам, что это народная инициатива, она может прекратиться в любой день. Ну что наглядно и получилось в прошлом году. Два с половиной года назад у нас был повар, он не очень вкусно готовил, потому что он не умел творить на большое количество. Было не вкусно, когда-то что-то получалось, когда-то нет. Был период, когда мы готовили из того, что есть. Нет денег, нет запасов, а вот немножко того, немножко этого. Мясо нам тогда практически не привозили. Они возмущались, обижались, требовали. Сейчас они приходят за общением, они научились общаться, у них произошла большая социализация. Сейчас многие дают интервью, не отворачиваются от камер. А этот перерыв в полтора месяца тоже на них повлиял. Когда мы встретились после, мы обнимались, некоторые даже всплакнули. И они стали понимать, что всё-таки они сюда приходят за общением. Дома не с кем поговорить бывает. Даже тем, у кого есть дети, они на работе, а старики одни. Даже моя мама одна дома с телевизором разговаривает. Она приходила, но не за обедами, поддерживала какие-то ивенты. Все ее помнят, всегда приветы передают друг другу. Сейчас маме со здоровьем сложно ездить, но она всегда говорит: «Эх, жила бы поближе, чтобы не две пересадки делать, я бы иногда ездила пообщаться». Они вспоминают молодость, показывают друг другу фотографии.



Завтра я тоже стану пенсионеркой, и нет гарантии, что я буду получать пенсию. Ну, по крайней мере, у меня будет обед. Я буду так же стоять в очереди.