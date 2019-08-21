Наука как образ мышления

Учитывая эти обстоятельства, у вас не возникало желания перебазировать редакцию? Тем более что вы, как никто другой, видите общую ситуацию с образованием: его качественную регрессию, низкие расходы и их слишком высокую концентрацию на отдельных образовательных проектах.

Валяева: Отвечая на этот вопрос, я бы вспомнила небольшую притчу о человеке, который потерял ключи и искал их под фонарём, потому что там было светло. Популяризация науки и просвещение хороши чем? Тем, что тебе необязательно идти туда, где хорошо развита образовательная среда. Ты можешь начинать с того, что есть вокруг. И хотя общая ситуация сейчас не самая благоприятная, здесь сохраняется очень высокая потребность в знаниях. И мы пытаемся со своей стороны как-то ей помочь.

Бияров: Да, тут довольно простая мысль: плохая система образования играет на руку проектам вроде нашего. Потому что потребность в знании есть, а школы его удовлетворить не в состоянии. Хотя это сложный момент. В Корее и Японии, где выпускается и будет выпускаться наше издание – тоже не самая лучшая ситуация с образовательными возможностями. Правильнее было бы вообще сказать, что это происходит глобально.

Валяева: Я регулярно общаюсь со школьниками, они все умные и мотивированные. И у меня сложилось впечатление, что они занимают такую позицию: не дать школе помешать моему образованию. Школьники и их родители всегда будут искать возможность научиться чему-то новому, найти репетитора, какую-то литературу. И так выходит, что мы, возможно, вообще сильно не зависим от общей системы образования, потому как возникает сфера дополнительного образования. Причём возникает она вопреки первой.

Но если так посмотреть, насколько журналы вообще должны брать на себя такие амбициозные задачи, как образование?

Валяева: Прежде чем брать на себя какие-то глобальные мессианские обязательства, нужно, на мой взгляд, закрыть минимальные нужды. Для этого необходимо предоставить дополнительные опции. В Казахстане у детей их не так много, но мы стараемся что-то с этим сделать. Причём каждый из них всегда вправе выбирать: приобщаться к нашему разговору о науке или нет. Это ни к чему их не обязывает. Но сама возможность такого выбора – большое дело.

Бияров: Как возможность, как альтернативный канал получения знаний журнал вне всяких сомнений должен существовать. И задача государства в этом случае – создавать как можно больше подобных каналов. Дальше общество само принимает решение какой из них должен сохраниться, а какой – нет. В нашей ситуации определённая помощь в создании институтов, подобных нашему журналу, очень нужна. Не менее важно создавать условия и для того, чтобы люди могли ими пользоваться.

На протяжении всей работы журнала у редакции почти наверняка менялось представление о том, что такое наука. Какой её образ вы транслировали и продолжаете транслировать детям?

Валяева: Наука – это, прежде всего, образ мышления. Способность воспринимать информацию критически, способность узнавать что-то новое, способность добывать новый интеллектуальный ресурс и делиться им. Это возможность разговаривать с людьми из других стран на одном и том же языке. Было очень много разных попыток создать единый язык: эсперанто, языки программирования или же использовать английский на ряду с китайским языком. Учёные всего мира часто понимают друг друга, есть масса вещей, которые для нас одинаковы. Мы стараемся подчёркивать это в каждой из своих статей. Мы говорим о том, что люди, как вид, совершенно случайно возникли на этой планете. Что мы все равны перед законами природы. Что у нас, в среднем, одинаковые биологические возможности и интеллект, и что нам всем нужно объединяться для решения задач, которые стоят перед всеми нами. Допустим для того, чтобы победить какую-нибудь могущественную бактериальную инфекцию, потому что они постоянно мутируют. Или на случай какой-нибудь природной катастрофы. То есть, наука – это и возможность сделать мир лучше вместе с другими людьми. Я немного идеалистически сейчас говорю, но мне это кажется верным. Ко всему прочему, наука возвращает человека на положенное ему место в живой природе. Мы привыкли ощущать себя её венцом, но по факту мы лишь одно из звеньев природных процессов. И если мы избавимся от этого антропоцентрического подхода и поставим себя в равное положение с другими существами, населяющими землю, это много чего изменит.