Не в прокате

Жанара Каримова, Vласть С 2011 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. Первым сериалом стал «Карточный домик», спродюсированный Дэвидом Финчером с Кевином Спейси в главной роли. Затем мир увидел историю о жизни в женской тюрьме в сериале «Оранжевый — хит сезона». Эти сериалы не только были номинированы на различные премии, но и получили множество наград «Эмми» и «Премии Гильдии актеров». В прошлом году все влюбились в героиню сериала «Очень странные дела» — Одиннадцать. Можно сказать, что каждый сериал, выпущенный компанией, находил своего зрителя и становился событием для киноманов. С 2016 года Netflix доступен в 190 странах мира, а с апреля того же года Netflix имеет свыше 98 миллионов клиентов. С 2015 года Netflix занимается производством полнометражных картин. Vласть составила список фильмов, на которые стоит потратить свое время. Большинство из них уже доступны, некоторые придется подождать. Таллула Режиссёр: Сиан Хедер Сценарий: Сиан Хедер Сериалы весны Сериалы весны «Таллула» своего рода спин-офф короткометражного фильм Хедер «Мама», вышедшего в 2006 году. Сюжет фильма основывается на её собственном опыте работы няней в отеле в Лос-Анжелесе, когда пренебрежительная мама ребенка оставила все заботы ради развлечений. Позже Хедер сазала: «Я покинула гостиницу, села в свою машину и кричала весь путь домой. И я подумала: Я должна была забрать этого ребенка». Собственно, в фильме «Таллула» героиня Эллен Пейдж так и поступила.

Imperial Dreams Режиссёр: Малик Бут Сценарий: Ismet Prcic, Малик Бут Премьера фильма состоялась на Sundance Film Festival в 2014 году, где он получил приз зрительских симпатий. Однако релиз состоялся лишь в феврале этого года на волне оскаровского «Лунного света». Главную роль играет Джон Бойега, он снялся в картине еще до того, как стал частью новых «Звездных войн». По сюжету молодой отец по прозвищу Бэмби, которого играет Бойега, возвращается домой после двух лет тюрьмы и начинает заботиться о своем сыне. Ребенка в картине поочередно играют братья-близнецы. Чтобы выжить и вырваться из гетто (родственников наркоманов и барыг), Бэмби отказывается принимать в этом участие и уходит вместе с сыном ночевать в машину. Ему необходимо реализоваться и он пытается осуществить свою мечту – стать писателем.

В этом мире я больше не чувствую себя как дома Режиссёр: Мэйкон Блэр Сценарий: Мэйкон Блэр Одинокая медсестра Рут переживает глубокий экзистенциальный кризис. Последней каплей становится ограбление – своровали серебряные ложки! Полиция не помогает в таких мелких делах. Рут остается только самой найти злоумышленников и сделать этот мир лучше. Ей помогает чудак-сосед, которого играет Элайджа Вуд. Черная комедия была хорошо принята критиками и победила в последнем фестивале «Сандэнс». В фильме также снялись Мелани Лински, Дэвид Йоу и Джейн Леви. I Don't Feel at Home in This World Anymore напоминает провинциальные нуары братьев Коэн.

До костей Режиссёр: Марти Ноксон Сценарий: Марти Ноксон Премьера фильма состоялась в январе этого года. Главную роль Эллен, одержимой своим весом, сыграла Лили Коллинз. Драма об анорексии основана на личной борьбе Марти Ноксон с пищевым расстройством. В фильме также сыграли Киану Ривз, Келли Престон, Лили Тейлор, Сиэра Браво, Лиана Либерато и Брук Смит. Премьера на Netflix состоялась 14 июля.

Открытие Режиссёр: Чарли МакДауэлл Сценарий: Джастин Ладер, Чарли МакДауэлл Это второй полнометражный фильм режиссёра Чарли МакДауэлла (The One I Love, 2014). Мировая премьера фильма также прошла на кинофестивале «Сандэнс» 20 января 2017 года, а релиз состоялся 31 марта. По сюжету ученому Томасу Харбору удается официально подтвердить существование жизни после смерти, что толкает миллионы людей совершить самоубийства. Сын ученого, которого играет Джейсон Сигел, направляется в научный центр отца и по дороге он знакомится с девушкой по имени Айла. Роль Айлы исполнила Руни Мара, Томаса Харбора – Роберт Редфорд. Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков.

Окча Режиссёр: Пон Джун-хо Сценарий: Пон Джун-хо, Джон Ронсон Каннский кинофестиваль - 2017. Дневник Бориса Байкова Каннский кинофестиваль - 2017. Дневник Бориса Байкова Кроме того, в фильме отличный актерский состав, состоящий из Тильды Суинтон, Джейка Джилленхола, Пола Дано, Лили Коллинз и других.

День любимой Режиссёр: Майкл Стефенсон Сценарий: Эрик Хоффман, Боб Оденкёрк, Филип Злоторинский Боб Оденкёрк, известный по роли адвоката Сола Гудмана, на этот раз выступил и в роли актера и сценариста. В Girlfriend's Day он играет бывшего «короля» любовных открыток, который ввязывается в паутину из убийств и лжи. Премьера фильма прошла 14 февраля 2017 года. В фильме также сыграли Эмбер Тэмблин, Стейси Кич, Алекс Карповски, Кевин О’Грэйди и Рич Соммер.

Яркость Режиссёр: Дэвид Эйр Сценарий: Макс Лэндис На момент выхода фильм стал самым дорогим проектом компании Netflix. Его бюджет составил 90 миллионов долларов. Макс Лэндис получил за сценарий 3,5 миллиона. Дэвид Эйр вновь работает с Уиллом Смитом, прошлая совместная картина – «Отряд самоубийц». Действия фильма разворачиваются в Лос-Анжелесе фантастического мира, где бок о бок с людьми живут эльфы, орки и другие сверхъестественные существа. Герой Уилла Смита – офицер полиции Уорд начинает работать с орком Джейкоби – первым орком, получившим место в полиции. В фильме снялись Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас, Кеннет Чои, Брэд Уильям Хенке и другие. «Яркость» ждут многие, надеясь, что картина не станет вторым разочарованием, как «Отряд самоубийц».

Мелкие преступления Режиссёр: Ивэн Кац Сценарий: Мэйкон Блэр, Ивэн Кац Фильм является адаптацией одноимённой новеллы Дейва Зелтзермана. Главную роль полицейского Джо, отсидевшего 6 лет за попытку убийства, исполнил Николай Костер-Вальдау. Джо хочет начать жизнь с чистого листа, но криминальное прошлое не оставляет его и затягивает его в пучину хаоса. Small Crimes получил неоднозначные оценки кинокритиков, одни восхваляли, другие критиковали сюжетную линию и юмор. В фильме снялись Молли Паркер, Роберт Форстер, Гэри Коул, Мэйкон Блэр, Ларри Фессенден и Джеки Уивер.