Не в прокате

Жанара Каримова, Vласть

С 2011 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы. Первым сериалом стал «Карточный домик», спродюсированный Дэвидом Финчером с Кевином Спейси в главной роли. Затем мир увидел историю о жизни в женской тюрьме в сериале «Оранжевый — хит сезона». Эти сериалы не только были номинированы на различные премии, но и получили множество наград «Эмми» и «Премии Гильдии актеров». В прошлом году все влюбились в героиню сериала «Очень странные дела» — Одиннадцать. Можно сказать, что каждый сериал, выпущенный компанией, находил своего зрителя и становился событием для киноманов. С 2016 года Netflix доступен в 190 странах мира, а с апреля того же года Netflix имеет свыше 98 миллионов клиентов.

С 2015 года Netflix занимается производством полнометражных картин. Vласть составила список фильмов, на которые стоит потратить свое время. Большинство из них уже доступны, некоторые придется подождать.

Таллула

Режиссёр: Сиан Хедер

Сценарий: Сиан Хедер

Сериалы весны
В январе 2016 года на Sundance Film Festival состоялась премьера фильма Tallulah с Эллен Пейдж в главной роли. Также в фильме сыграли Эллисон Дженни, Тэмми Бланчард, Эван Йоникит и Феликс Солис. Режиссёр и сценарист фильма Сиан Хедер также является одним из сценаристов Orange Is the New Black.

«Таллула» своего рода спин-офф короткометражного фильм Хедер «Мама», вышедшего в 2006 году. Сюжет фильма основывается на её собственном опыте работы няней в отеле в Лос-Анжелесе, когда пренебрежительная мама ребенка оставила все заботы ради развлечений. Позже Хедер сазала: «Я покинула гостиницу, села в свою машину и кричала весь путь домой. И я подумала: Я должна была забрать этого ребенка». Собственно, в фильме «Таллула» героиня Эллен Пейдж так и поступила. 

Imperial Dreams

Режиссёр: Малик Бут

Сценарий: Ismet Prcic, Малик Бут

Премьера фильма состоялась на Sundance Film Festival в 2014 году, где он получил приз зрительских симпатий. Однако релиз состоялся лишь в феврале этого года на волне оскаровского «Лунного света». Главную роль играет Джон Бойега, он снялся в картине еще до того, как стал частью новых «Звездных войн».

По сюжету молодой отец по прозвищу Бэмби, которого играет Бойега, возвращается домой после двух лет тюрьмы и начинает заботиться о своем сыне. Ребенка в картине поочередно играют братья-близнецы. Чтобы выжить и вырваться из гетто (родственников наркоманов и барыг), Бэмби отказывается принимать в этом участие и уходит вместе с сыном ночевать в машину. Ему необходимо реализоваться и он пытается осуществить свою мечту – стать писателем. 

В этом мире я больше не чувствую себя как дома

Режиссёр: Мэйкон Блэр

Сценарий: Мэйкон Блэр

Одинокая медсестра Рут переживает глубокий экзистенциальный кризис. Последней каплей становится ограбление – своровали серебряные ложки! Полиция не помогает в таких мелких делах. Рут остается только самой найти злоумышленников и сделать этот мир лучше. Ей помогает чудак-сосед, которого играет Элайджа Вуд. Черная комедия была хорошо принята критиками и победила в последнем фестивале «Сандэнс».

В фильме также снялись Мелани Лински, Дэвид Йоу и Джейн Леви. I Don't Feel at Home in This World Anymore напоминает провинциальные нуары братьев Коэн. 

До костей

Режиссёр: Марти Ноксон

Сценарий: Марти Ноксон

Премьера фильма состоялась в январе этого года. Главную роль Эллен, одержимой своим весом, сыграла Лили Коллинз. Драма об анорексии основана на личной борьбе Марти Ноксон с пищевым расстройством. В фильме также сыграли Киану Ривз, Келли Престон, Лили Тейлор, Сиэра Браво, Лиана Либерато и Брук Смит. Премьера на Netflix состоялась 14 июля. 

Открытие

Режиссёр: Чарли МакДауэлл

Сценарий: Джастин Ладер, Чарли МакДауэлл

Это второй полнометражный фильм режиссёра Чарли МакДауэлла (The One I Love, 2014). Мировая премьера фильма также прошла на кинофестивале «Сандэнс» 20 января 2017 года, а релиз состоялся 31 марта. По сюжету ученому Томасу Харбору удается официально подтвердить существование жизни после смерти, что толкает миллионы людей совершить самоубийства. Сын ученого, которого играет Джейсон Сигел, направляется в научный центр отца и по дороге он знакомится с девушкой по имени Айла.

Роль Айлы исполнила Руни Мара, Томаса Харбора – Роберт Редфорд. Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. 

Окча

Режиссёр: Пон Джун-хо

Сценарий: Пон Джун-хо, Джон Ронсон

Каннский кинофестиваль - 2017. Дневник Бориса Байкова
Режиссёр фильма Пон Чхун-хо задумал его еще в 2011, когда работал над препродакшеном триллера «Сквозь снег». Спустя 2 года он показал Тильде Суинтон рисунок: девочка и зверь идут по лесу. Джун-хо рассказал актрисе свои планы, и она сразу дала предварительное согласие. А позже Суинтон стала и продюсером картины. Фильм был отобран для участия в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля в борьбе за Золотую пальмовую ветвь. Премьера для журналистов прошла с небольшим скандалом. Киномеханики вывели на экран изображение с неверным соотношением сторон, из-за чего часть картинки оказалась за его пределами. После чего администрация фестиваля разослала пресс-релиз с объяснениями и извинениями. В целом картина получила положительные отзывы.

Кроме того, в фильме отличный актерский состав, состоящий из Тильды Суинтон, Джейка Джилленхола, Пола Дано, Лили Коллинз и других. 

День любимой

Режиссёр: Майкл Стефенсон

Сценарий: Эрик Хоффман, Боб Оденкёрк, Филип Злоторинский

Боб Оденкёрк, известный по роли адвоката Сола Гудмана, на этот раз выступил и в роли актера и сценариста. В Girlfriend's Day он играет бывшего «короля» любовных открыток, который ввязывается в паутину из убийств и лжи. Премьера фильма прошла 14 февраля 2017 года.

В фильме также сыграли Эмбер Тэмблин, Стейси Кич, Алекс Карповски, Кевин О’Грэйди и Рич Соммер. 

Яркость

Режиссёр: Дэвид Эйр

Сценарий: Макс Лэндис

На момент выхода фильм стал самым дорогим проектом компании Netflix. Его бюджет составил 90 миллионов долларов. Макс Лэндис получил за сценарий 3,5 миллиона. Дэвид Эйр вновь работает с Уиллом Смитом, прошлая совместная картина – «Отряд самоубийц».

Действия фильма разворачиваются в Лос-Анжелесе фантастического мира, где бок о бок с людьми живут эльфы, орки и другие сверхъестественные существа. Герой Уилла Смита – офицер полиции Уорд начинает работать с орком Джейкоби – первым орком, получившим место в полиции. В фильме снялись Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас, Кеннет Чои, Брэд Уильям Хенке и другие. «Яркость» ждут многие, надеясь, что картина не станет вторым разочарованием, как «Отряд самоубийц».

Мелкие преступления

Режиссёр: Ивэн Кац

Сценарий: Мэйкон Блэр, Ивэн Кац

Фильм является адаптацией одноимённой новеллы Дейва Зелтзермана. Главную роль полицейского Джо, отсидевшего 6 лет за попытку убийства, исполнил Николай Костер-Вальдау. Джо хочет начать жизнь с чистого листа, но криминальное прошлое не оставляет его и затягивает его в пучину хаоса.

Small Crimes получил неоднозначные оценки кинокритиков, одни восхваляли, другие критиковали сюжетную линию и юмор. В фильме снялись Молли Паркер, Роберт Форстер, Гэри Коул, Мэйкон Блэр, Ларри Фессенден и Джеки Уивер.

Тетрадь смерти

Режиссёр: Адам Вингард

Сценарий: Чарли Парлапанидес, Влас Парлапанидес, Джереми Слэйтер и другие

Сериалы лета
25 августа состоится премьера фильма Death Note, основанного на одноимённой манге Цугуми Обы и Такэси Обаты. На основе манги уже вышли аниме сериал, фильмы и игры. Режиссёр Адам Вингард заявил, что англоязычная экранизация манги будет сильно отличаться, это мягко говоря, заметно с первых секунд трейлера. «Наш фильм исследует вопрос, кем являются наши герои, но рассматривает их в ином контексте. Личности персонажей несколько изменены. L, например, мало похож на себя в манге. Есть совпадения: он любит сладкое, иногда ходит босиком. Но, в конечном счете, наш подход к этому персонажу совсем другой», - рассказал Вингард.

Возможно, многим фанатам оригинальной «Тетради смерти» данная экранизация принесет только боль, притупить которую сможет лишь манга или аниме. 