Не в прокате

В этом мире я больше не чувствую себя как дома

Режиссёр: Мэйкон Блэр

Сценарий: Мэйкон Блэр

Одинокая медсестра Рут переживает глубокий экзистенциальный кризис. Последней каплей становится ограбление – своровали серебряные ложки! Полиция не помогает в таких мелких делах. Рут остается только самой найти злоумышленников и сделать этот мир лучше. Ей помогает чудак-сосед, которого играет Элайджа Вуд. Черная комедия была хорошо принята критиками и победила в последнем фестивале «Сандэнс».

В фильме также снялись Мелани Лински, Дэвид Йоу и Джейн Леви. I Don't Feel at Home in This World Anymore напоминает провинциальные нуары братьев Коэн.