Ирина Цилык, режиссерка: «С одной стороны у них – война, а с другой – нормальная жизнь»

Возвращение в Киев совпало с реформами в кинематографе – Госкино начало проводить питчинги, режиссеры получали финансирование своих проектов. Участвуя в питчингах, Ирина сняла несколько игровых короткометражек.

Говоря о творчестве, режиссерка упоминает события в общественно-политической жизни Украины, которые потрясли страну семь лет назад:

— Мы на Майдане были с первых же дней и даже первую неделю мы брали с собой ребенка – ему было три с половиной года, но тогда не было ощущения опасности. Мы все выходили, собирались все вместе. Когда стало опасно, конечно, ни о каких походах с ребенком не могло быть и речи, но мы с мужем были на Майдане почти каждый день. Те три дня, когда расстреливали людей – 18, 19, 20 февраля, перевернули для нас всё. Мы с мужем разделились – он был там, я в больнице волонтером. Потрясение сильнее, чем это, я в своей жизни, наверное, не пережила. Я никогда не думала, что в моем родном городе – современном и европейском, могут убивать людей вот так в центре, абсолютно открыто. Нам привозили один за другим раненых людей. Я видела растерянность врачей, которые никогда раньше не имели дела с подобными боевыми ранениями. Все события последних лет, начиная с Майдана и дальнейшей войной, привели меня в документалистику. Они во многом нас всех изменили. Мой муж писатель, он стал солдатом, служил полтора года на фронте. От всего, что с нами происходило, было ощущение, что реальность сильнее выдуманного, что её нужно снимать. Очень многие украинские кинематографисты взяли в руки камеры и начали снимать то, что они видят вокруг. Я считаю, что сейчас документальное кино в Украине очень сильно пошло вперед: появилось много интересных авторов; работ, которые любопытны не только нашему кругу, но и за его пределами.

С тех пор, вот уже почти семь лет, работы Ирины в кино тесно связаны с войной на востоке Украины и её последствиями:

— Сначала я сняла два коротких документальных метра для альманаха про женщин на войне – «Невидимый батальон» про женщин разных профессий, которые воюют на равных с мужчинами. За эти годы я изъездила все маленькие городки Донбасса, хотя до войны я никогда там не была. Хочется говорить на разные темы, но в этом фильме (речь о ленте «Земля голубая, будто апельсин» - прим. автора) для меня было важно понять, как там живут обычные люди – те, кого не видят мировые новости. Как они выживают и при этом пытаются не быть жертвами, а все-таки жить здесь и теперь, потому что откладывать жизнь на потом – нет смысла.