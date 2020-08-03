Пересмотреть ромком

С 6 по 9 августа в Казахстане пройдет Qara Film Festival - независимый кинофестиваль документального кино. Зрителям покажут 8 документальных лент со всего мира и пригласят к обсуждению актуальных тем. Будут представлены картины: «Земля голубая, будто апельсин», «Исчезновение моей матери», «Романтическая комедия», «Не будь придурком!», «Страна мёда», «Маленькая смерть», «Женаты», «Преступление + Наказание».
Каждый фильм смогут посмотреть онлайн только первые 500 зрителей. Более подробную информацию можно найти на сайте кинофестиваля.
7 августа состоится показ картины «Романтическая комедия», изучающей то, как истории героев на экране проникают в реальные жизни зрителей. О документальной ленте рассказывает публицист и журналист Мади Мамбетов.
Романтические комедии являются одним из самых популярных жанров в кино, и неспроста: легкие, незамысловатые, смешные и трогательные фильмы про влюбленных представляют собой отличный способ сбежать от прозы жизни в мир мечты и отвлечься от забот дня. В те, кажущиеся такими далекими, дни, когда кинотеатры работали с утра до ночи и принимали в свои темные залы всех желающих, просмотр романтической комедии был отличным способом провести первое (или не первое) свидание. Сейчас мы роемся в старых DVD или в предложениях «Нетфликса» в поисках мелодрам и ромкомов, чтобы скрасить унылое однообразие карантина. Фильмы, в которых люди встречаются, влюбляются, женятся, почти гарантированно поднимают настроение и отгоняют печальные мысли.
Это очень популярный жанр – и очень влиятельный.
Мы не до конца понимаем, какое значение имеют фильмы про любовь для нашего представления о том, как эта самая любовь должна выглядеть и каким правилам обязаны следовать влюбленные, строя отношения. А ведь «Красотка» с Джулией Робертс, старые черно-белые фильмы с Мерилин Монро и Одри Хепберн, бесконечный поток мелодрам с Сандрой Буллок, Дженнифер Лопез и Рене Зеллвегер сформировали множество поколений зрительниц, внушив им определенные представления о романтических отношениях.
И не только. Не только об отношениях, но и о них самих, - ромкомы учат девочек, девушек, женщин как надо себя вести (одеваться, питаться, заниматься сексом), чтобы получить свою волшебную свадьбу мечты с идеальным мужчиной в финале. И не только у зрительниц – потому что мужчины тоже смотрят эти фильмы и набираются идей.
Британская музыкантша, режиссерка и писательница Элизабет Сэнки с детства обожала романтические комедии, привычно черпая в них вдохновение и воспринимая их как руководство к действию. Пару лет назад, записывая саундтрек к документальному фильму о подростковых фильмах, она посмотрела на свои любимые картины и решила разобраться в том, что делает ромкомы такими привлекательными. Сейчас Сэнки замужем, вот-вот родит (если уже не родила) своего первого ребенка, ей тридцать с чем-то, и она считает себя феминисткой. Немудрено, что ее взгляды претерпели определенную трансформацию, - и это отражается в ее полнометражной документалке «Romantic Comedy» (в русском переводе «Романтическая комедия»).
За час с небольшим «Романтическая комедия» обстоятельно и не торопясь препарирует целый жанр, используя при этом исключительно отрывки из фильмов в качестве видеоряда. Зритель увидит фрагменты практически всех значимых комедийных мелодрам в истории кино, от черно-белых картин семидесятилетней давности до «оскароносных» фильмов середины-конца десятых годов 21 века. Все это сопровождается закадровым нарративом авторки и нескольких контрибьюторов, среди которых, например, юная звезда популярного сериала The End Of The F**king World Джессика Барден. По фильму раскинуты песни в исполнении группы самой Сэнки, thesummercamp, умело расставляющие акценты. Получается вдумчивое и подробное видео-эссе, критичное, требовательное, но наполненное неподдельной любовью к жанру.
Те вещи, явления и примеры, которые казались идеальными еще лет 15 назад, сегодня пересматриваются и кажутся если не неприемлемыми, то, как минимум, требующими пересмотра и анализа. Сэнки не включила, разумеется, в свой фильм советскую классику (она этих фильмов не смотрела, не росла на них), но современный зритель в СНГ уже явно не может смотреть прежним взглядом на фильмы того же Рязанова. Подходы в любом случае будут одинаковыми – сейчас любой, вооруженный феминистической оптикой, зритель понимает, что те фильмы, на которых он воспитывался, полны проблематичных вещей. Сэнки разбирается с ними мягко, без гнева и раздражения, просто указывая на них – на тот образ женщины, который эти фильмы проповедуют, на ожидания, которые они взращивают в своей аудитории, на нехватку разнообразия в этих фильмах. Даже меня, зрителя подготовленного, полирующего свою фемоптику не первый год, некоторые аспекты, которые замечает режиссерка, застали врасплох или стали откровением. Например, я не задумывался о том влиянии, которое оказывали изменения в обществе историко-политические события первой половины 20 века на образ женщины в кино. Но пересказывать все эти важные нюансы здесь нет смысла – у каждого будет шанс увидеть фильм самостоятельно и совершить все эти открытия во время просмотра «Романтической комедии». Нет сомнений в том, что вдумчивого зрителя фильм заставит на многое посмотреть свежим взглядом и подкинет ей/ему много пищи для раздумий. И, что довольно неожиданно, ничуть не внушит отвращение ни к жанру, ни к любимым фильмам.
Кинофестиваль Qara Film Festival организован при поддержке Фонда Сорос-Казахстан и программы грантов Movies That Matter