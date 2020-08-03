Пересмотреть ромком

Те вещи, явления и примеры, которые казались идеальными еще лет 15 назад, сегодня пересматриваются и кажутся если не неприемлемыми, то, как минимум, требующими пересмотра и анализа. Сэнки не включила, разумеется, в свой фильм советскую классику (она этих фильмов не смотрела, не росла на них), но современный зритель в СНГ уже явно не может смотреть прежним взглядом на фильмы того же Рязанова. Подходы в любом случае будут одинаковыми – сейчас любой, вооруженный феминистической оптикой, зритель понимает, что те фильмы, на которых он воспитывался, полны проблематичных вещей. Сэнки разбирается с ними мягко, без гнева и раздражения, просто указывая на них – на тот образ женщины, который эти фильмы проповедуют, на ожидания, которые они взращивают в своей аудитории, на нехватку разнообразия в этих фильмах. Даже меня, зрителя подготовленного, полирующего свою фемоптику не первый год, некоторые аспекты, которые замечает режиссерка, застали врасплох или стали откровением. Например, я не задумывался о том влиянии, которое оказывали изменения в обществе историко-политические события первой половины 20 века на образ женщины в кино. Но пересказывать все эти важные нюансы здесь нет смысла – у каждого будет шанс увидеть фильм самостоятельно и совершить все эти открытия во время просмотра «Романтической комедии». Нет сомнений в том, что вдумчивого зрителя фильм заставит на многое посмотреть свежим взглядом и подкинет ей/ему много пищи для раздумий. И, что довольно неожиданно, ничуть не внушит отвращение ни к жанру, ни к любимым фильмам.

Кинофестиваль Qara Film Festival организован при поддержке Фонда Сорос-Казахстан и программы грантов Movies That Matter

