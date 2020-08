Пересмотреть ромком

Британская музыкантша, режиссерка и писательница Элизабет Сэнки с детства обожала романтические комедии, привычно черпая в них вдохновение и воспринимая их как руководство к действию. Пару лет назад, записывая саундтрек к документальному фильму о подростковых фильмах, она посмотрела на свои любимые картины и решила разобраться в том, что делает ромкомы такими привлекательными. Сейчас Сэнки замужем, вот-вот родит (если уже не родила) своего первого ребенка, ей тридцать с чем-то, и она считает себя феминисткой. Немудрено, что ее взгляды претерпели определенную трансформацию, - и это отражается в ее полнометражной документалке «Romantic Comedy» (в русском переводе «Романтическая комедия»).



За час с небольшим «Романтическая комедия» обстоятельно и не торопясь препарирует целый жанр, используя при этом исключительно отрывки из фильмов в качестве видеоряда. Зритель увидит фрагменты практически всех значимых комедийных мелодрам в истории кино, от черно-белых картин семидесятилетней давности до «оскароносных» фильмов середины-конца десятых годов 21 века. Все это сопровождается закадровым нарративом авторки и нескольких контрибьюторов, среди которых, например, юная звезда популярного сериала The End Of The F**king World Джессика Барден. По фильму раскинуты песни в исполнении группы самой Сэнки, thesummercamp, умело расставляющие акценты. Получается вдумчивое и подробное видео-эссе, критичное, требовательное, но наполненное неподдельной любовью к жанру.