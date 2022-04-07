Грешно будет не отметить замечательную работу оператора Александра Плотникова, чья камера постоянно находит нужную дистанцию и точку обзора, позволяя зрителю находиться внутри повествования, следовать за героями в любое, даже самое тесное пространство, и при этом не задыхаться от излишней интимности. Это выверенное расстояние заставляет смотрящего все время быть в контакте с персонажами. Которых тоже стоит отметить добрым словом – почти все герои фильма очень юны, это явно их актерский дебют, и эти новички в кадре не играют, они в нем живут. Шарипову в принципе всегда удается получать от своих актеров лучшее, на что они способны, и «Схема» очередное тому подтверждение.

Самое же большое впечатление производит то, что «Схема», довольно нелинейно рассказанная, совершенно отказывается от морализаторства и не предлагает никаких объяснений и решений. Почему хорошая девочка Маша срывается в пьянство и наркоманию? Почему это делают остальные ребята? Это бунт против родителей? Но родители тут – совершенно обычные люди, не монстры и не тираны. Скука бытия? Но у всех детей на руках смартфоны, в которых есть все, от книг и фильмов до сетевых игр. От безысходности? Но дети тут все прилично одеты, явно не голодают, принадлежат к условному среднему классу. Фильм не дает никаких четко сформулированных ответов, заставляя каждого зрителя искать свой. И это очень круто.