Производство: Казахстан
Год выпуска: 2022
Длительность: 78 минут
Режиссер: Фархат Шарипов.
В ролях: Виктория Романова, Таир Свинцов
Цена билета: от 800 до 2200 тенге
В большом казахстанском городе (вполне узнаваемый в кадре Алматы) восьмиклассница Маша учится в школе, дружит с одноклассницей, довольно покорно сносит опеку родителей и в свободное время тусуется за парковкой крупного торгово-развлекательного центра с группой сверстников. Как и многие подростки во все времена, школьники курят и потребляют алкоголь – какие-то вещи вечны. Правда, сразу в глаза бросается, что пьют они не дешевый портвейн, а виски, и курят не папиросы, а вейпы. А когда разгневанные родители Маши, а следом и охранники ТРЦ прознают про место сбора, дети перемещаются в съемные квартиры – и, опять же, не в бюджетные клетушки для почасовой аренды, а в дизайнерские апартаменты в новостройках. Чуть позже становится понятно, откуда идут деньги на такую роскошь – к подросткам начинает присоединяться взрослый мужчина под сорок, с пугающим добродушием наслаждающийся бессмысленными разговорами с подвыпившей школотой. Маша, миловидная блондинка в серебристом пуховике, с совершенно детским личиком и голосом, вроде бы с энтузиазмом принимает участие в этих вечеринках, - но понятно, что с большим удовольствием она просто сходила бы в кино с симпатичным старшеклассником Рэмом, без всего этого антуража. Рэм, однако, заинтересован совсем в другом. И вот на одной вечеринке дети пытаются провести какой-то сатанинский ритуал, на другой мастерски сооружают из подозрительного порошка белые дорожки, снюхивают их, запивают пивом или шампанским, и дальше и больше, и вот волосы Маше красят в ванной из пульверизатора в черный, черным же пуховиком сменяется прежний серебряный.
Автор «Схемы», режиссер и сценарист Фархат Шарипов, снимает интересное кино. Дебютировал он больше десяти лет назад бодрой и развлекательной драмой «Сказ о розовом зайце», в которой препарировал цену выживания и успеха для юного новичка в большом городе – это был впечатляющий старт, картина отлично показала себя в прокате. Потом, после пары менее запоминающихся работ, он вернулся к этой же теме – в отличном «Тренинге личностного роста» (2018 год) рассказывается уже про сорокалетнего мужчину, который пытается найти дорогу к преуспеванию и слишком поздно понимает, какой счет ему приходится подписать в сделке. «Схема» демонстрирует отход от этих тем, касаясь их вскользь, и в кадре оказываются не взрослые дяди с их мутными схемами, и амбициозные юнцы, — это фильм про детей. Пусть им по 15-17 лет, это все еще дети, с «Сэйлор Мун» на экране, пока они красят друг дружке ногти, с прыщами, очевидными на крупных планах, с мягкими, не сформировавшимися еще чертами лиц. Тем тягостнее контраст с их довольно хардкорным времяпровождением.
В разговоре с одним казахстанским изданием Шарипов сказал: «Сюжет фильма основан на жестокой игре подростков. Это явление настолько страшное и распространённое, что мне сложно было снимать фильм и сохранять нейтральный взгляд со стороны». Величие «Схемы» при этом как раз и состоит в удивительном хладнокровии, с которым автор создал фильм на такую острую, взрывоопасную тему. Шарипову каким-то чудом удалось не скатиться в анти-наркотическую агитку, которыми по определению являются драмы про подростков и запрещенные вещества. Здесь нет ни страшных сцен передоза или ломки, ни кадров с окровавленными шприцами, но нет и гламуризации подростковой наркомании. Учитывая же, что фильм начинается с телевизора, вещающего о процессе миллионера-педофила Эпштейна, и эта тема тоже является сквозной для картины, удивление вновь вызывает и то, как умело «Схема» проходит по узкой дорожке между совершенно шокирующими сценами и полным целомудрием в кадре. Сцены со школьницами в такси и массажем на вечеринке вызывают животный ужас, однако ни одного сантиметра обнаженной кожи зритель толком не увидит. Это сильно отличается от той же «Эйфории», хитового современного американского сериала на ту же тему, где создатели шокируют зрителя совершенно другими методами, в частности откровенностью высказывания и зрелища. Вообще, мировое кино обращается к теме подростковой сексуальности, деструктивного поведения и скрывающихся за ними проблем взросления постоянно, референсов тут миллион (и «Твин Пикс» Линча, и «Детки» Ларри Кларка, и «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики), - и свежий фильм Фархата Шарипова совсем не стыдно поставить в ряд с самыми лучшими представителями жанра.
Грешно будет не отметить замечательную работу оператора Александра Плотникова, чья камера постоянно находит нужную дистанцию и точку обзора, позволяя зрителю находиться внутри повествования, следовать за героями в любое, даже самое тесное пространство, и при этом не задыхаться от излишней интимности. Это выверенное расстояние заставляет смотрящего все время быть в контакте с персонажами. Которых тоже стоит отметить добрым словом – почти все герои фильма очень юны, это явно их актерский дебют, и эти новички в кадре не играют, они в нем живут. Шарипову в принципе всегда удается получать от своих актеров лучшее, на что они способны, и «Схема» очередное тому подтверждение.
Самое же большое впечатление производит то, что «Схема», довольно нелинейно рассказанная, совершенно отказывается от морализаторства и не предлагает никаких объяснений и решений. Почему хорошая девочка Маша срывается в пьянство и наркоманию? Почему это делают остальные ребята? Это бунт против родителей? Но родители тут – совершенно обычные люди, не монстры и не тираны. Скука бытия? Но у всех детей на руках смартфоны, в которых есть все, от книг и фильмов до сетевых игр. От безысходности? Но дети тут все прилично одеты, явно не голодают, принадлежат к условному среднему классу. Фильм не дает никаких четко сформулированных ответов, заставляя каждого зрителя искать свой. И это очень круто.