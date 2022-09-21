Кольца и Драконы

Нынешний год выдался тяжелым даже на фоне предыдущих двух пандемийных лет. Люди напуганы и встревожены, причем в глобальном масштабе. В ситуации текущего кризиса немудрено, что миллионы зрителей по всему миру с восторгом восприняли возвращение на телеэкраны двух главных фэнтезийных франшиз современности – теперь мы снова имеем миры эльфов, драконов, гномов, волшебных артефактов и чудесных приключений, чтобы отвлечься от повседневной реальности. Она, реальность, признаемся честно, ужасает, на ее фоне даже кровь на магических мечах и пламя драконов кажутся лучшей альтернативой.

Фэнтези по сути оттуда и выросло – из ужасов войны и кризиса. Литературный жанр, позже расширившийся до кино и телесериалов, существовал уже давно, но подлинное рождение, со своими канонами и законами, он пережил благодаря Джону Роналду Руэлу Толкину, профессору-лингвисту из Оксфордского университета, который начал творить свои миры, в частности мир Средиземья, в окопах Первой Мировой. Из «Сильмариллиона», первые наброски которого появились во время Великой Войны (так до 1939 года называли Первую Мировую войну, пребывая в уверенности, что человечество усвоило урок и подобное не повторится), выросли «Хоббит», детская сказка, написанная в тревожные тридцатые, и «Властелин колец», эпическое фэнтези, которое Толкин писал, тревожась за судьбы сыновей, воевавших во Второй Мировой. Ощущение глобальной битвы двух сил, светлых и темных, рожденное в те дни, сказалось как на творчестве Толкина, так и на самом жанре – четкое разделение добра и зла, с минимумом полутонов, легко в основу драматургического конфликта в любом фэнтези-произведении.