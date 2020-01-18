Последний нуменорец

Этот роман, который был написан и издан до рождения моих родителей, и который стал эталоном для жанра фэнтези, был хорош во всех смыслах – от языка, которым написан, до остросюжетной фабулы, от тщательно выписанных героев до невероятно точного мира, который был создан для этой истории. Истории, в которой сочетались незамысловатый юмор, высокий пафос борьбы добра со злом, героизм, самопожертвование, философия и вполне практические моральные уроки. Но что придавало всей этой эпопее в сотни страниц особенного, неповторимого волшебства – так это ощущение глубокой и древней истории мира, в котором разворачивались события. За и без того величественными и устрашающими башнями Ортханка и Минас-Тирита, пиками Мглистых гор и древесными колоссами Карас-Галадона мерцала какая-то более масштабная картина – как за примелькавшимися на туристических открытках видами пирамиды Хеопса и Колизея. У этого мира была история. И я еще четыре года потратил на то, чтобы убедиться, что эта история не ограничивается приложениями к «Властелину колец», что она не привиделась мне, что она существует. В 14-летнем возрасте я впервые прочитал «Сильмариллион».

Это эпическое полотно захватывает дыхание и читается залпом, несмотря на свой объем, нарочито-архаичный язык и таймфрейм, охватывающий несколько столетий. Здесь рассказывается о создании мира, о великих духах стихий, творчеством которых создано Средиземье, здесь древняя история эльфов, гномов и энтов, здесь войны, интриги, героические поступки и грандиозные предательства, кровь, инцест, братоубийства и предыстория Темного Властелина, Белого Всадника, Госпожи Лотлориена и хитроумного правителя Ортханка. Здесь все, что внимательный и восторженный читатель «Властелина колец» мог мечтать после знакомства с квестом к Роковой Горе.

Здесь не место и не время обсуждать литературное и поп-культурное значение одного из величайших оксфордских профессоров в истории, Джона Руэла Роналда Толкина, автора «Властелина колец» и «Хоббита». Ему посвящены документальные фильмы, книги, исследования, ролики в Ютьюбе и недавняя полнометражная художественная картина с Николасом Холтом и Лили Коллинз в ролях. Профессору отдали должное. Позавчера же скончался последний из его троих сыновей, Кристофер.

Кристофера, младшего из трех братьев (в живых осталась только самая младшая, единственная дочь Профессора, Присцилла Толкин), ожидала судьба в чем-то схожая с отцовской. Так же, как его отец провел долгие месяцы в окопах Мировой войны (для старшего Толкина это была первая), сын участвовал во Второй Мировой. Так же, как отец, он работал в Оксфордском университете. Так же стал участником легендарного литературного клуба «Инклингов» (куда, кроме автора «Властелина колец», входил и автор «Хроник Нарнии» Льюис, в числе многих других именитых членов). Работал над изучением творчества самого прославленного средневекового поэта Англии, Джеффри Чосера, делал научные переводы исландских саг, соединяя в себе исследователя, литератора и лингвиста. Кристофер мог добиться своих, пусть скромных по сравнению с великим отцом, успехов. Но он решил посвятить себя творчеству Профессора и миру Средиземья.