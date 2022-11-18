Игры без правил

Пару месяцев кинематографисты через прессу и социальные сети обвиняли друг друга в хищениях, оглашали колоссальные суммы, слили друг на друга компромат в таком количестве, что появилось ощущение, что речь идет не о деятелях культуры, а о криминальных группировках начала нулевых. Фактически, отрасль разделилась на два лагеря: сторонников Турсунова и его противников. Ну а вишенкой на торте стал уход с должности президента киностудии Казахфильм Армана Асенова и назначение на эту позицию Акана Сатаева. Причем и эта история больше напоминала сценарий плохой трагикомедии про аферистов, где министерство культуры в лице министра, вице-министра и ответственного секретаря банально «развели умного, честного и талантливого руководителя» и путем обмана заставили написать заявление по собственному желанию.

Пока сильные мира кинематографа бились между собой, остальные робко ждали, когда это взаимное полоскание прекратится или представители власти примут наконец-то меры по тушению этого пожара страстей. Но министерство культуры и спорта упорно делало вид, что ничего не происходит.

Напомню, что это был 2020 год, год пандемии, когда люди долго сидели по домам, без работы, без поддержки в ожидании старта проектов. Но запуски откладывались, опасные игрища в отрасли продолжались, и, как следствие, закончились, ни много ни мало, поджогами киностудии Казахфильм. Кстати, поджигатель так и не был установлен.

Вообще удивляет тот факт, что при всей шумихе 2020 года ни один из членов правительства, представителей силовых структур, лидеров от любой партии в парламенте не задался вопросом – что же происходит в кинематографе. Ведь проверить тот или иной факт хищения государственных средств, в которых все обоюдно обвиняли друг друга, не такая уж и нереальная задача. Как итог, ответственность не понес никто, кроме Гульнары Сарсеновой, которая, как показало время, была неплохим руководителем, с четким видением проблем отрасли и планом их решения. Но это кинематографисты осознали только спустя год, после смены руководителя.

В тот год еще не звучал «Новый Казакстан», зато много и убедительно говорилось о «слышащем государстве», способном услышать каждого гражданина. Я, как и другие, поверила, написала письмо – закрытое обращение к президенту страны (открытых было предостаточно), в надежде, что если не министр, то он остановит это безумие в отрасли. Письмо на 7 страницах, в котором я рассказала о нездоровом состоянии дел в кино, об откровенном игнорировании положений закона при решении вопросов финансирования, отказе в поддержке молодых кинематографистов, о нарушении трудового законодательства — временных трудовых договорах с прерывающимся стажем и отчислениями, исключающими возможность получения минимальных государственных гарантий вроде ипотеки и пособий по уходу за ребенком, и еще много о том, что в 2020 году мне казалось важным. И самое основное, это была просьба взять под контроль ситуацию в кинопроизводстве, а также просьба разогнать всех участвующих в конфликтах лиц. По сути, если бы государство решило эти базовые вопросы в 2020 году, можно было бы сказать, что наступили бы реальные перемены к лучшему.