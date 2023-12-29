Кинотеатральному дебюту режиссера Куаныша Бейсека «Дәстүр» предшествовала не только мощная промо кампания в социальных сетях, но и высокие ожидания зрителей, хорошо знакомых с творчеством бывшего участника проекта «Ирина Кайратовна», создавшего для коллектива ряд ярких и резонансных клипов. Куаныш (или Кука, как его называют друзья и коллеги по цеху) – классический серый кардинал, предпочитающий чаще оставаться вне кадра, чем быть его ключевым элементом. Однако, с личным брендом у режиссера нет никаких проблем – широкая публика знает своего героя в лицо и активно поддерживает все его начинания. Так случилось и со второй полнометражной картиной Куаныша, сочетающей в себе элементы социальной драмы и хоррора, – в премьерный день найти свободное место в кинотеатрах Алматы было непростой задачей.

Действие картины происходит в вымышленном ауле, иронично названном Болашақ, где красавицу Диану по дороге с выпускного насилует местный хулиган Болат. Отец Болата, Нурсултан, владелец крупного хозяйства, заручившись поддержкой местного акима, убеждает родителей Дианы, обычных рабочих, выдать дочь замуж за насильника, чтобы уберечь себя от позора, спасти сына от тюрьмы и, ну знаете, соблюсти традиции. Сразу после свадьбы жизнь влиятельной семьи превращается в кошмар.

