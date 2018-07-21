В Астане прошла гражданская панихида по Денису Тену

В Астане в субботу утром на льду спорткомплекса "Барыс Арена" простились с Денисом Теном. Сотни людей пришли почтить память фигуриста, который чуть больше месяца назад 10 июня дал здесь, как оказалось, свое последнее шоу "Денис и друзья". Слова соболезнования выразили чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Казахстане Ким Дэ Сик, олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, боксер Бейбут Шуменов, член олимпийской сборной по конькобежному спорту, тренер Дмитрий Бабенко, президент Казахстанской федерации конькобежцев Вадим Шакшабаев и многие другие.