8 марта женщины создали «құрақ көрпе»

Виктория Натачиева

8 марта в Алматы женщины собрались вместе, чтобы создать «құрақ көрпе» – традиционное лоскутное одеяло, ставшее символом женской солидарности и единства. Кроме того, они создали «Стену отказов» - композицию из десятков официальных отказов городского акимата на проведение митингов и маршей 8 марта в Алматы.

В этом году акимат Алматы отказал в проведении марша и митинга 8 марта. Как и в прошлом году власти города мотивировали свой отказ «угрозой нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему».