После взрывов

Фотографии Адилета Абиша и Данияра Молдабекова

Утром 24 июня 2019 года в городе Арыси, в котором находится военная часть, прогремели взрывы. Сперва люди пытались уехать из города самостоятельно, потом эвакуацию организовали власти.

По данным на 25 июня погибло два человека - один военнослужащий и один гражданский, в машину которого попал снаряд. В общей сложности обратились за медицинской помощью 165 человек, из них 89 госпитализированы на стационарное лечение.

В городе Арысь сейчас работают саперы и жителей попросили воздержаться от возвращения.