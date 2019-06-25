После взрывов
Фотографии Адилета Абиша и Данияра Молдабекова
Утром 24 июня 2019 года в городе Арыси, в котором находится военная часть, прогремели взрывы. Сперва люди пытались уехать из города самостоятельно, потом эвакуацию организовали власти.
По данным на 25 июня погибло два человека - один военнослужащий и один гражданский, в машину которого попал снаряд. В общей сложности обратились за медицинской помощью 165 человек, из них 89 госпитализированы на стационарное лечение.
В городе Арысь сейчас работают саперы и жителей попросили воздержаться от возвращения.
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