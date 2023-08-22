Обсуждение строительства АЭС в Улкене

22 августа в школе поселка Улкен Жамбылского района Алматинской области пошли публичные обсуждения строительства АЭС. На них не было предоставлено никакой информации о том, что за атомная станция будет строиться, кто подрядчик и т.д. Обсуждение превратилось в эмоциональную перепалку между местными жителями, которые надеются на то, что АЭС поспособствует развитию их поселка и активистами, выступающими против атомной станции.

О своем официальном пресс-релизе минэнерго сообщает, что "на обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий".

Фотографии Алмаса Кайсара и Назерке Курмангазиновой