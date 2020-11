Вадим Япиев, эколог: «Казахстанской науке нужны открытость, прозрачность и доступность для общества»

В Казахстане всё разрозненно, мало общения внутри сообщества исследователей, мало международного сотрудничества. Нам нужно наращивать собственный потенциал, делать исследования самим, а не только помогать иностранцам. В этом нужна помощь государства, чтобы наши лучшие исследователи могли получать научные гранты, продвигаться по карьере. У нас так бывает, что ребята сидят младшими научными сотрудниками годами в научно-исследовательских институтах. Если человек хочет расти в науке, ему нужно пройти все ступени: бакалавриат, магистратура, докторантура. Но получить PhD — это ещё не всё, нужно делать постдокторантуру. Постдокторантура — это когда ты стажируешься у опытного профессора еще несколько лет. Дозреваешь, так сказать. Я сравниваю это с интернатурой у врачей. Стандартно это от 2 до 5 лет, потом получаешь статус самостоятельного учёного, первую академическую позицию: лектор или доцент, зависит от системы. Это важно для постоянного повышения квалификации специалистов. Меня уже считают самостоятельным учёным, но ещё нужно учиться. Наука сама по себе тяжёлое занятие. Хотелось бы, чтобы в Казахстане хотя бы была более устойчивая научная экосистема.

Анастасия: Почему сложно заниматься наукой?

Вадим: Наука требует длительной концентрации по решению одной проблемы без гарантии результата. Наука — это не только об уме. Главное в науке — это любопытство и упорство. Ты должен привыкнуть чувствовать себя тупым, не понимать, быть в тупике. Если этого нет — ты не в авангарде исследований. Когда я работал в Назарбаев Университете, то подружился с американским профессором биологии, доктором Чарльзом Гилманом. Он мне сказал: «In research, work is too hard, and reward is too little». («Наука — это много тяжёлой работы, а награда невелика»). Только тот, кого это устраивает, остаётся в науке. Тут много рутинной работы. И никто не гарантирует, что ты получишь значимый результат в конце. Мой американский друг из-за этого ушёл из науки в институты развития.