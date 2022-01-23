«Что-то нужно оставить на фасаде как напоминание для всех нас»

Мухит Азирбаев заметил, что что-то из поврежденного останется внутри как напоминание. А пока идут демонтажные работы: убирается пострадавшая обшивка инженерных проемов, обшивка потолков. И пообещал, что прежний облик здания сохранится, поменяются только отделочные материалы.

Габит Садырбаев, бывший когда-то главным архитектором города, считает, что нужно восстановить прежний фасад - один в один и авторские интерьеры, создававшиеся с участием художников. Кроме того, по его мнению, важно сохранение технологии работ: «Сейчас мы делаем сухой стык: то есть облицовочный материал вешается на каркас, этого делать нельзя. Нужно делать каркас, а потом каждую плитку укреплять нержавейкой, приваривать к каркасу и заливать раствором». Он говорит о том, что сейчас доступны все материалы, использовавшиеся при отделке здания 40 лет назад. Часть из них была из Узбекистана, например, газганский мрамор, часть из Текели, Тараза. «При этом конечно, можно использовать другие материалы, более современные, но главное, чтобы на фасаде был выдержан изначальный цвет».

Остается надеяться, что мрамор и ракушечник не заменят на керамогранит, пусть даже и схожего оттенка. Еще акимат собирается отремонтировать сквер: это было в планах еще до трагичных событий.