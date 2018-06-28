Make ракушечник great again

Древняя архитектура дошла до наших дней чаще в виде каменных построек. Для каждой части планеты это могли быть самые разные виды пород. Для не имеющего выхода к морю Казахстана таким камнем стал материал морской даже по своему названию — ракушечник.
Ракушечник формируется на морском дне в результате воздействия огромного давления воды на отложения ракушек и скелетов морских животных. В некоторых камнях действительно можно обнаружить следы этой древней жизни, а отдельные особенности условий придают ракушечнику разнообразную фактуру. Этот камень может быть как пористым, почти похожим на губку, так и плотным и ровным.
Миллионы лет назад территорию Западного Казахстана покрывало море, впоследствии отступившее. За это время на территории Мангыстау сложились огромные залежи ракушечника.
Именно эти огромные залежи и обусловили его активное использование в архитектуре Западного Казахстана. На протяжении сотен лет этот камень использовался для строительства в основном мемориальных и культовых сооружений. Здесь из его цельных блоков складывались стены надгробий и мавзолеев. Именно эта архитектура вдохновила архитекторов в конце 60-х годов вновь обратиться к использованию этого материала, но в куда больших масштабах.
Впервые в крупном проекте ракушечник применили во время строительства Дворца Ленина в конце 60-х годов. Ракушечник использовался на всех его фасадах за исключением западного, парадного, где был применен мрамор. Именно после появления ракушечника на этом здании, ставшем символом казахстанской архитектуры XX века, он обрёл популярность среди многих других архитекторов того времени. Одновременно он решал проблему обогащения фактуры, как считали некоторые авторы, безликих фасадов из штукатурки или бетонной плитки. К тому же он был значительно дешевле, чем мрамор или гранит.
После строительства Дворца Ленина ракушечник стал по-настоящему модным, его стремились использовать многие архитекторы на самых разных по своим масштабам и назначению проектах. К 80-м годам ракушечник получил абсолютное распространение и стал главным облицовочным материалом для большинства жилых и общественных зданий. Его начали применять даже за пределами Казахстана — в Кыргызстане, Узбекистане и в некоторых городах России.
Архитекторы искали всё новые приёмы применения ракушечника, стремясь не просто обернуть фасад этим камнем, но превратить его в выразительный элемент архитектуры. Этого эффекта они добивались, используя разные по размеру плитки или особый порядок их укладки.
Так на здании Института проблем горения архитекторы использовали нарезанный на тонкие полосы ракушечник для двух целей. Во-первых, разница в паттерне отделки на двух сторонах главного фасада подчёркивает асимметричность здания. Во-вторых, этот рисунок придаёт дополнительную динамику выступающей угловой части сооружения.
Главный фасад актового зала факультета биологии КазНУ им. аль-Фараби выделяется рисунком из расположенных в шахматном порядке прямоугольных вырезов. Окаймлённые витражом, они превратились в абстрактное, ритмичное плотно.
Даже такие небольшие здания как детские сады получили отделку из ракушечника. Это решение использовалось в детских садах, строившихся министерством автомобильных дорог и спроектированных архитектором Борисом Дмитриевским. Одновременно здесь можно увидеть применение бетонных солнцезащитных элементов.
В конце 70-х годов в мире набирало популярность новое направление модернистской архитектуры — брутализм. Его веяния дошли и до Казахстана, но в адаптированной форме. Для брутализма в западной архитектуре главным материалом был чистый, неотделанный бетон, на чьей текстуре и строилась выразительность направления. Но казахстанские архитекторы Юрий Ратушный, Олег Балыкбаев и Тохтар Ералиев в проекте Дома политического просвещения пусть и обращаются к тяжёлым, действительно брутальным формам, но материалами для фасадов выступают ракушечник, гранит и мрамор.
Несколько лет спустя ракушечник стал подходящим материалом для зарождающегося направления регионализма в архитектуре, стремящегося использовать местные, национальные мотивы как главный источник выразительности.
Один из самых ярких проектов этого направления — Аппаратно-студийный комплекс №2 на пересечении улиц Желтоксан и Тимирязева. Здесь исключительно восточный ракушечник соединяется с пришедшими из исламской архитектуры геометрическими сталактитами, которые первоначально заимствованы из «парусов», поддерживающих купола мечетей. Входную группу здания и вовсе украшает резной ракушечник, в котором скульптурно выполнены орнаментальные детали.
В архитектуру модернизма начинают проникать классические мотивы, закладывающие основы для формирования направления постмодернизма, сочетающего новые материалы и формы с мотивами прошлого. Жилой дом на улице Гоголя между Калдаякова и Каирбекова демонстрирует именно такой подход. Его внушительная центральная арка подражает пештаку из исламской архитектуры, а разнообразные элементы из ракушечника имитируют классическую лепнину и карнизы.
Ракушечник использовался не только для отделки фасадов. Он стал главным материалом для всего благоустройства сквера перед Центральным государственным музеем на проспекте Назарбаева. Мощение дорожек, мостики, амфитеатр, борта фонтанов — всё это выполнено из цельных блоков ракушечника.
Повальная популярность ракушечника и любовь архитекторов к нему, начавшаяся в 80-е годы, вместе с доступностью этого камня, провоцирует волну обновления фасадов старых зданий 30-х годов. Так, например, ракушечником облицевали здание школы на Арбате, построенное в начале 30-х и конторское здание севернее пересечения проспектов Абая и Назарбаева, появившееся в тот же период.
Пожарная станция на углу улиц Кунаева и Джамбула помимо нового фасада получила также дополнительный декор из алюминиевых панелей, изготовленных Авторемонтным Объединением №1.
К новой моде обращается и здание Казгорстройпроекта (современная академия Kazgor), к которому и принадлежали архитекторы, создавшие Дворец Ленина. Эта первая из множества переделок здания произошла в начале 80-х годов. При этом первоначально сооружение было выполнено в духе интернационального модернизма и напоминало стеклянный куб.
Начиная с 90-х годов, ракушечник стремительно вытесняется новыми импортными материалами, в основном синтетическими. Керамогранит, алюкобонд, алюминиевые панели становятся основными материалами для нового строительства. Одновременно новые собственники старых зданий стремятся обновить фасады. Натуральный камень оказывается закрыт искусственной облицовкой.
Из-за экономических трудностей работы над проектом затянулись, но это не помешало воплотить оригинальный замысел и использовать первоначально выбранный материал. Панели из ракушечника использованы даже в элементах солнцезащитных решёток, выполненных в форме стилизованного орнамента.
Сейчас использование натурального камня, а тем более ракушечника, стало абсолютной редкостью. Архитекторы, а также их заказчики до сих пор предпочитают использовать более «современные» материалы. При этом производство ракушечника продолжается на некоторых карьерах Мангышлака.
Оставшиеся с советских времён фасады, облицованные ракушечником, оказались лишены всякого ухода в силу низкой культуры эксплуатации зданий их собственниками. Пористый камень годами впитывал автомобильную копоть и сажу, теряя свой розовый оттенок и в итоге попросту чернея.
Это произошло с галерейными домами архитектора Юрия Туманяна, стоящими по улице Гоголя между Кунаева и проспектом Назарбаева. Помимо хаотичного остекления балконов, разрушивших ритм фасада, игру света на нём, сам фасад покрылся толстым слоем копоти, приобретя грязно-серый окрас.
В аналогичной ситуации оказались два симметричных дома на южной стороне улицы Гоголя. Их фасады также покрылись сажей, но несколько лет назад была предпринята попытка исправить положение на доме, находящемся с восточной стороны.
Для этих целей была использована яркая розовая краска, нанесённая прямо на камень. Выбор цвета, возможно, обусловлен розовым оттенком самого ракушечника, но вместо этого использованная краска полностью скрыла текстуру оригинального материала, словно дом облицован не камнем, а простой штукатуркой.
Наглядно разницу в качестве чистого и окрашенного камня демонстрирует здание КазНПУ им. Абая недалеко от пересечения проспекта Достык и улицы Казыбек би. Северная сторона здания оказалась окрашена в жёлтый цвет, а вертикальные рёбра выделены краской свекольного оттенка. Обращённая к Достык сторона сохранила свой первоначальный вид.
Полное уничтожение даже намёков на использование ракушечника произошло со зданием Национального банка на углу Сатпаева и Мусрепова. Толстые слои цветной штукатурки окончательно скрыли под собой каменную отделку.
Вопросы поддержания таких фасадов в должном виде рассматривали ещё советские эксперты. Так, например, в работе 1983-го года «Декоративные камни Казахстана: Справочник по применению декоративных камней в архитектуре» Н. Оразымбетов говорит о недолговечности чистого цвета камня в условиях города:
«Практика эксплуатации зданий и сооружений показывает, что облицовки из белого мрамора, белого и розового ракушечника теряют на 10-30% свою первоначальную светлоту по прошествии двух-трёх лет».
Отмечается также важность постоянного ухода за фасадами из натурального камня.
«В целях сохранения декоративных качеств и предохранения от преждевременного разрушения, облицовка нуждается в систематическом уходе. Уход за облицовкой заключается в регулярной мойке, покрытии предохранительными составами и в периодическом восстановлении полировки».
Понимание этих вопросов приходит к городу только сейчас. Так в начале июля в рамках реконструкции проспекта Назарбаева был очищен фасад Казахстанско-Немецкого университета.
Мировая современная архитектура всё больше отдаёт предпочтение работе с местными, национальными чертами зодчества. Выбор материалов диктует не сколько личный вкус архитекторов, а в большей степени местные традиции. Одновременно это разрешает вопрос идентификации в архитектуре, который в наше время решается простой орнаментацией. Ракушечник, идеально отвечающий всем этим запросам, на сегодняшний день оказался почти забыт.