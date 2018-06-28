Make ракушечник great again

Ракушечник формируется на морском дне в результате воздействия огромного давления воды на отложения ракушек и скелетов морских животных. В некоторых камнях действительно можно обнаружить следы этой древней жизни, а отдельные особенности условий придают ракушечнику разнообразную фактуру. Этот камень может быть как пористым, почти похожим на губку, так и плотным и ровным.



Миллионы лет назад территорию Западного Казахстана покрывало море, впоследствии отступившее. За это время на территории Мангыстау сложились огромные залежи ракушечника.

Именно эти огромные залежи и обусловили его активное использование в архитектуре Западного Казахстана. На протяжении сотен лет этот камень использовался для строительства в основном мемориальных и культовых сооружений. Здесь из его цельных блоков складывались стены надгробий и мавзолеев. Именно эта архитектура вдохновила архитекторов в конце 60-х годов вновь обратиться к использованию этого материала, но в куда больших масштабах.