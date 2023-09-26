Almaty Museum of Arts готов на 60% - Нурлан Смагулов

Бизнесмен и меценат Нурлан Смагулов провел экскурсию по строительной площадке будущего музея современного искусства, который сейчас возводится на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Назарбаева. По его словам, Almaty Museum of Arts готов на 60% и заработает через год.

Здание Almaty Museum of Arts спроектировано британским архитектурным бюро Chapman Taylor, которое работало над торговыми центрами MEGA – в Алматы и Астане и над реконструкцией гостиницы «Алматы». По словам регионального директора бюро Криса Ланксбури, создание музея – это первый подобный проект для компании. Консультантом по музейному планированию выступила канадская компания Lord Cultural Resources, в чьем портфолио Музей современного искусства в Сан-Франциско, Музей Гуггенхайма в Бильбао и т.д.

Вид на музей с северной стороны

Проект состоит из двух пересекающихся зданий L-образной формы, что символизирует горы и город. Внутри будет «Улица искусств», которая выходит на Almaty Theatre. Общая полезная площадь составляет 8900 кв. метров. При этом 3600 кв. м – экспозиционная площадь. Высота потолков в залах - 12 метров. В подвале будет расположено фондохранилище, рассчитанное на более чем 5000 предметов искусства. Помимо выставочных залов здесь будет многофункциональный зал-трансформер для проведения концертов, кинопоказов, театральных постановок и лекций. Откроется реставрационная мастерская с новейшим оборудованием. Кроме того, будут работать кафе-бистро и сувенирный магазин.

Основой коллекции станут предметы казахстанского искусства XX века из собрания Нурлана Смагулова и работы известных мировых мастеров. Так Меруерт Калиева, директор по музейной деятельности Almaty Museum of Arts рассказала, что в прошлом году на Венецианской биеннале была приобретена инсталляция немецкого художника Ансельма Кифера «Когда эти сочинения сожгут, они наконец дадут немного света». Отдельный зал займет монументальная скульптура «Перекресток» Ричарда Серра длиной в 25 метров. В музее можно будет увидеть иммерсионные инсталляции Яеи Кусамы.

«Перекресток» Ричарда Серра

Фасад здания будет облицован юрским известняком, который образовался от 140 до 220 млн лет назад. Его добывают только в Баварии и он уже доставлен в Казахстан. Кроме того, используют анодированный алюминий и сталь CoR-TEN.

Это будет первый современный музей в Центральной Азии, отвечающий всем мировым требованиям и по хранению и по безопасности, и Нурлан Смагулов обещает привозить сюда коллекции из других стран.

«Сюда можно всё привезти, из любого музея мира. В последние десятилетия, к сожалению, мы не видели хороших выставок из-за того, что мы не можем отвечать вопросам техническим», - говорит меценат. Он уверен, что музей заинтересует не только казахстанцев, но и туристов.

Стоимость всего проекта - $100 млн, при этом само здание стоило $30 млн, большая же часть затрат – это произведения искусства и музейное оборудование.

После открытия в Almaty Museum of Arts будут работать 120 человек, в том числе 30 научных работников. При этом куратор и хранитель переехали в Казахстан из других стран, но подавляющее число сотрудников будут отсюда. Нурлан Смагулов говорит о том, что музей откроется в сентябре-октябре следующего года:

«Мы считаем, что готовность объекта 60%, металло-каркас закончен уже на 84%, монолитные работы - 96%».

Территория под строительство музея была предоставлена акиматом Алматы. В будущем Almaty Museum of Arts будет передан городу. Входной билет будет стоить 500 тенге, для школьников и пенсионеров вход будет бесплатным.