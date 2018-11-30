Красная столица: Как переносили центр из Оренбурга в Кзыл-Орду

Местная власть заключает, что своими силами не сможет навести порядок с ирригацией: для ремонта арычной и водопроводной сети нужны значительные средства, но их нет.

В июле 1926 года пущена в действие городская электростанция. Она в состоянии питать 2250 ламп в 25 свечей, установлено по городу около 20 фонарей. Вновь выстроена городская бойня с жилыми и подсобными помещениями с пропускной способностью до 500 голов в сутки. Открыто летнее кино в городском парке. Оборудована пожарная команда со штатом 18 человек при двух автомобилях.

С переездом столицы в Кзыл-Орду оборот торговой сети возрос в 9 раз. Поднялся удельный вес кооперативной торговли. Но город все еще слабо снабжался галантерейными товарами – чулками, перчатками, головными уборами и проч. «Совершенно не завозятся готовые платья», — пишется в отчете.

Одна из самых важных проблем в новой столице была связана с продуктами питания: в достаточной мере в Кзыл-Орду завозились лишь мука и мясо, овощей практически не было: «Продукции местных огородников недостаточно, поэтому цены крайне высокие – картофель 5 руб. за пуд. Завоз овощей из других регионов до сих пор не налажен из-за финансовой слабости местной кооперации. Еще острее чем с овощами стоит вопрос снабжения молочными продуктами – молоко, масло, сыр, яйца и прочее, причины те же, что с овощами», - писалось в отчетах в 1926 году.

Если максимальная посевная площадь в уезде в 1912 году была 31 217 десятин, то в 1926 – 10 000 десятин. Для того, чтобы развивать сельское хозяйство, зимой пригородные хозяйства объединили в артель огородников в составе 200 хозяйств, она получила из Сельхозбанка ссуду в 8000 рублей для закупа семян, машин и скота. Был создан совхоз с молочной фермой кооператива с площадью земли в 25 десятин.

Австрийская коммуна в Кзыл-Орде

В декабре 1925 года Совет Народных Комиссаров КССР разрешил въезд из Австрии в Казахстан сельско-хозяйственной эмиграционной коммуне «Унфельд», которой отвели участок Большой Сабалак для создания показательного хозяйства. Коммуну создали австрийские рабочие, в 1925 году они решили поехать в Советский Союз, чтобы помогать строить социализм. 31 марта 1926 года в Кзыл-Орду прибыл первый транспорт Австрийской Эмиграционной сельско-хозяйственной коммуны в количестве 203 человек. Они добирались до Казахстана три недели и получили земельный надел — 2500 гектар сроком использования на 20 лет. Они привезли с собой имущество на сумму 64 тысячи рублей и наличных денег в размере 2800 рублей. Им пришлось потратить много времени и сил на выкорчевку колючки и другой растительности, на создание ирригационных сооружений, им пришлось прорыть главный канал и арыки длиной до 7 км, установить водокачки, построить бараки временного типа для жилья, кухни, пекарни, склады и так далее.