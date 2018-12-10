Австрийские дороги

При этом боролись против песчаных бурь, мороза и других сложных климатических условий. Местные власти даже посылали им опытных фермеров, а также партийных организаторов на работу в коммуну, последнее делалось с идеологической целью. В архиве есть документ, что австрийцы с большим трудом подаются идеологической работе и вообще плохо смыслят в построении социализма.

— Почему распалась коммуна?

— 27 марта 1927 года Ульфельдская коммуна была распущена согласно резолюции управления коммуны. Ликвидационная комиссия начала распродавать инвентарь и машины по очень низким ценам. Главное здание коммуны после ее роспуска использовалось как Дом отдыха для комсомольцев.

Я думаю, что коммунары рассчитывали на совершенно другие условия. А когда они приехали и ничего не оказалось, то, как жить, что делать? А потом начались разногласия внутри коммуны, оказалось, что многие из них не крестьяне, что они вообще не умеют работать на земле. Да еще и на степной земле, с неочищенной почвой, несмотря на орошение.

У многих коммунаров не получилось прижиться в суровых условиях, культивирование почвы занимало много времени. Некоторые по прибытии сразу разбежались, поскольку не переносили климат. Плохая пища, неадекватная гигиена, отсутствие денег, личное соперничество, нехватка опыта и т. д.

Эта коммуна – это не единственный случай, были похожие и в других странах, и на других континентах. Например, австрийцы уезжали в Бразилию. И когда набирали группы переселенцев, то нужны были люди, которые работают на земле, и многие в документах указывали, что они фермеры, хотя таковыми не являлись.

— Что вам удалось узнать интересное о членах коммуны?

— Некоторые коммунары возвратились в Австрию, другие остались в Советском Союзе, в том числе 13 человек, среди которых были столяры, слесари и монтеры. Они основали артель «Солидарность» в Алма-Ате во главе с коммунистом Альфредом Гофлингером. Участник Ульфельдской коммуны Йохан Хаунхольтер выходeц из Тироля, после распада коммуны был задействован в деревообрабатывающей артели «Солидарность», потом строил мясокомбинат в Семипалатинске, гидроэлектростанцию под Алматы. Недавно я вышла на правнука Йохана Хаунхольтера (Гаунгольтера), год назад он приехал в Австрию и мы с ним поехали по местам его прадеда, он сейчас пишет о нем книгу. Константин очень интересный человек, живет в Москве, в юрте, и он такой же путешественник, как и его предок.

Мы с Константином собираемся поехать в Казахстан. История Йохана Хаунхольтера (Гаунгольтера) удивительна — в 30-е годы его не расстреляли как шпиона, он работал в Семипалатинске, под Алматы, уехал на Камчатку, там построил лесопильный завод, человек был просто неуемный. При этом было много сложностей – его семья – жена и дети, хотели остаться в Советском Союзе, и нужно было ходить на прием, выпрашивать, все было очень непросто, но им разрешили остаться.

Меня потрясла история женщины по фамилии Циммерман. Когда в австрийском журнале я опубликовала статью о коммуне, мне позвонила женщина — у ее мамы и у неё самой были хорошие, дружеские отношения с женщиной из этой коммуны. Циммерман уехала в Казахстан в 1926 году вместе с мужем и 10-летней дочкой Марианной. И представьте себе, через год мама и отец возвращаются в Австрию, а девочка остается в Советском Союзе. Как, почему – не знаю. Наверное, её забрали в интернат или детский дом. Мать десятилетиями искала свою дочь через Красный Крест, и смогла ее найти только в 1971 году. Оказалось, что она живет под городом Фрунзе (сейчас Бишкек). Она вышла замуж и взяла фамилию Тренкина. Я, кстати, дальше ищу следы этой семьи и вдруг мне удастся найти что нибудь в Казахстане или Кыргызстане.

По воспоминаниям соседки, впервые Марианна приехала в Австрию в 1974 году. Она больше не говорила по-немецки, у нее был культурный шок, она боялась, что за ней следят, она боялась что-то говорить, рассказывать, у них с матерью были огромные сложности в коммуникации, и мама просила соседку им помогать.