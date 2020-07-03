Пандемия безработицы

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик, рассказывает, что безработица – не одномоментное явление, а процесс, который растянут во времени. Первая волна безработицы у нас прошла, когда ввели режим ЧП и карантин. Она состояла из предпринимателей, которые поняли, что это надолго и из карантина они либо не выйдут, либо выйдут с большими потерями, и начали увольнять людей. Вторая волна пошла среди тех, кто свой бизнес заморозил, людей увольнять не стал, но сотрудников отправил в отпуск без содержания или оставил работать в урезанном режиме. Соответственно, когда такие бизнесы вышли из карантина, они столкнулись с ограничениями. Кафе и рестораны поняли, что не смогут разместить гостей в прежнем объеме, потому что за столом должно сидеть не больше четырех человек, являющихся членами одной семьи, расстояние между столами должно быть два метра, а значит, на площади будет установлено меньше столов, чем раньше. Это привело к тому, что если раньше в кафе работало десять официантов, пятерых приходится увольнять, потому что нет смысла держать весь штат. Этот процесс происходит сейчас, и он будет продолжаться еще какое-то время: точно в этом и следующем годах, а про 2022 год пока рано делать выводы, предупреждает Бейсембаев.

Пока бизнес не работает, обрываются его производственные цепочки и деловые связи, срываются сроки контрактов и поставок, или недополучаются деньги, потому что другая сторона объявляет дефолт. По самым разным причинам снятие карантина не будет означать восстановление бизнеса. Ситуация, вызванная пандемией, сильнее всего ударила по сектору услуг. Вторичный удар приняли на себя банки за счет того, что давали отсрочку по кредитам. Плюс ко всему жесткие санитарные нормы, арендные платежи, налоговая задолженность – их никто не отменял. «Надо платить, а денег нет, если вы два месяца не работали. Неработающий бизнес – это не значит, что вы отложили деньги на полку и они просто лежат. Эти деньги должны работать и быть в обороте. А если вы останавливаете бизнес, то и деньги проедаются. Ну и соответственно, если денег до карантина было не так уж много, то с него вы выходите практически голым», - говорит Бейсембаев, отмечая, что июль и август станут показательными с этой точки зрения – осенью можно получить промежуточные результаты того, что получилось.

«Ситуация намного хуже, чем ее дает статистика Минтруда. Десять лет подряд наша статистика по безработице сохранялась на уровне 4,8%. Кто-нибудь верит в эту цифру? Мы же понимаем, что у нас очень большая «тенёвка», очень много людей, которые получают серые зарплаты и нигде не зарегистрированы. Таких людей нанять так же легко, как уволить. А эти люди не идут на биржу труда, они пытаются выживать подножным кормом, получать какие-то деньги за свои услуги, не платить налогов и нигде не светиться. Скрытая безработица в десятки раз больше, чем то показывает статистика. Ведь 4,8% – это тоже манипуляция статистикой, если всех неучтенных вписывать в самозанятых, а не безработных», - отмечает эксперт.

«Прогнозы Минтруда в 6,1% – это безработица в белом секторе. В сером и черном секторах она намного выше, в районе 30%, что после карантина вырастет до 50%, потому что каждый второй потеряет работу. Есть работающее население, скажем, с 18 до 63 лет, с открытыми счетами в пенсионном фонде, куда идут отчисления. Очень легко заметить, сколько людей не делают отчисления в фонд, и примерно из этого можно посчитать количество людей, которые сидят в тени и, скорее всего, сейчас останутся без работы», - говорит Бейсембаев.

Режим ЧП закончился, но кризис, по мнению эксперта, только-только начинается: «На горизонте приблизительно трех лет мы дойдем до определенного дна, не знаю, насколько глубокого, потому что из сегодняшнего дня мы не можем предсказать, насколько ситуация может ухудшиться и на что готовы люди, которые остались без работы».

При этом аналитик подчеркивает, что если будет реализован сценарий роста налогов, закрытие бизнеса только ускорится. «Повышение налогов, ужесточение санитарных норм, штрафы за несоблюдение норм, закрытие предприятий, закрытие торговых центров. Хотя торговые центры приняли все мыслимые и немыслимые санитарные нормы, естественно, в ущерб себе: температурные датчики, дезинфицирующие коврики и так далее, и так далее. Мы не понимаем алгоритма принятия решений властей. Мы закрываем ТРЦ, но открываем международное сообщение – в чем логика? Если сейчас мы потихоньку тонем в болоте, медленно и мучительно, то одно неверное решение – и мы провалимся, как на тонком льду. На быстрый отскок, V-образный разворот рынка я бы пока не рассчитывал, хоть мы и видим некоторые восстановление деловой активности, но оно, скорее, связано с тем, что народ слишком долго сидел дома нестриженный и неухоженный. Сейчас мы уже видим, что те же самые салоны красоты сидят без работы, в лучшем случае – два-три клиента в день», - отмечает Бейсембаев.

Президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова делится, что за все годы существования, в кризис и вне кризиса, никто не заказывал никаких исследований, связанных конкретно с безработицей. Вопросы, связанные с занятостью, задаются только в контексте «Какие проблемы вас беспокоят?». Одно из первых мест среди ответов населения занимает именно безработица. Карантин существующее положение усугубил.

Тем не менее, считает Илеуова, казахстанцы не пропадут, так как рынок труда в Казахстане не формализован, с огромным количеством случайных рабочих мест, которые сформированы сезонной или проектной необходимостью, как в строительном секторе. Это одновременно и плохо, и хорошо. Плохо, потому что так появляются теневой сектор, зарплаты в конвертах, обман людей на деньги, отсутствие договоров и выплат в социальные фонды. С другой стороны, именно это позволяет рынку быть более адаптивным.

«Он сформирован адаптивным, потому что мы перешли от плановой экономики к стихийно-рыночной – какая экономика, такая и занятость», - говорит Илеуова. С ослаблением карантинных мер, считает эксперт, если люди и потеряли работу, то стали искать новую в том же секторе. Если работодатель смог восстановить производство и пошел навстречу, то процесс начался снова.

Илеуова считает неправильным брать усредненную картину безработицы по миру и объяснять ей процессы, происходящие в Казахстане, в связи со спецификой трудовых отношений и сфер занятости, сильно отличающихся от других стран. Самой тяжелой она называет ситуацию в Алматинской области, почти все жители которой работали в Алматы и остались заперты за его пределами на два месяца. Алматинский рынок, выстроенный в основном вокруг сферы услуг, конечно, просел, но с восстановлением работы начал потихоньку оживать.

«На экспертной онлайн-конференции «Россия и Центральная Азия: усилия после пандемии» специалист аналитической структуры из Узбекистана оценивал ситуацию с занятостью в Казахстане и назвал ее немного проседающей, но приемлемой, особенно по меркам Узбекистана. Мы считаем, что уровень безработицы крайне низкий. Лишившиеся в апреле работы 4 млн человек, о которых сообщил министр, признав тем самым 50% безработицы, это, наверное, все-таки не показатель общего уровня безработицы, а цифры «в моменте». Надо смотреть полную летнюю статистику по восстановлению работы предприятий и рабочих мест. Вот в мае и апреле были бодрые заявления правительства о создании 100 тысяч рабочих мест – во-первых, это заявления, во-вторых, не факт, что они были созданы и люди там уже вовсю работают. Одно рабочее место может стоить 10-20 миллионов тенге – нужно много инвестировать во что-то, чтобы создать постоянные рабочие места. У нашего государства таких денег нет – только на временные», - отмечает социолог.

Огромная армия людей в Казахстане занята в сфере услуг и прочего частного бизнеса. И здесь государству нужно не повышать налогов, не душить бизнес, не контролировать его. Бизнес как часть саморазвивающегося организма общества должен постепенно наращивать силы и тем самым повышать занятость. В нашей стране и при нашей экономике, если бизнесу не мешать, все быстро стабилизируется – или во всяком случае придет в уравновешенное состояние, уверена Илеуова.