700 тыс. человек остаются без работы в июне из-за коронавируса – Нурымбетов

В марте-апреле безработных было более 4,2 млн
Тамара Вааль, Vласть
По подсчетам министерства труда и социальной защиты населения, в пик ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции в Казахстане было более 4,2 млн безработных, но уже в июне их число сократилось до 700 тыс. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал глава ведомства Биржан Нурымбетов.
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