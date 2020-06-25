700 тыс. человек остаются без работы в июне из-за коронавируса – Нурымбетов

По подсчетам министерства труда и социальной защиты населения, в пик ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции в Казахстане было более 4,2 млн безработных, но уже в июне их число сократилось до 700 тыс. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«По нашим оценкам, в самый пик периода – конец марта, в апреле – людей, которые остались без работы, остались без доходов, их число превысило 4 млн 200 тыс. человек. Ограничительные меры начали ослабляться, сниматься с апреля, и на май, по нашим оценкам, порядка 1 млн 140 тыс. остаются без работы, и в июне на сегодня более 700 тыс. человек, по нашей оценке, остаются без работы», - сказал Нурымбетов.

При этом, отметил он, в дальнейшем ситуация на рынке труда будет зависеть от уровня заболевания коронавирусом и, соответственно, ограничительных мер, которые будут или не будут вводиться в стране.

Министр также подчеркнул, что официальных данных от комитета по статистике по количеству граждан, которые остались без работы с марта по июнь, еще нет. И приведенные им цифры – это подсчеты министерства труда.