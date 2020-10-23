Экономика должна быть… креативной?

Большая часть креативных предпринимателей имеет высшее образование, но в предпринимательстве является самоучками. Они занимаются коммерческой деятельностью, ориентируясь на свое субъективное понимание бизнес-процессов и стандартов качества. Опираться на знания и навыки, полученные благодаря формальному образованию, для многих из них не представляется возможным – дисциплина «Основы предпринимательства» не преподавалась в ВУЗах, а на программы акселерации бизнеса готовы идти не все.

Исключение составляют креативные предприниматели, получившие образование в бизнес-ВУЗах или имеющие опыт работы в корпоративных структурах – у них есть более четкое понимание, как функционирует бизнес изнутри. А вот обладатели творческих дипломов считают себя гораздо менее уверенными и менее подкованными в предпринимательской деятельности.

Неуверенность в своих силах и слабая финансовая база сильно ограничивают амбиции предпринимателей, с кредитами и грантами умеют работать единицы, а многие принципиально их избегают.

Возможно, с этими факторами связан горизонт планирования и жизни бизнес-инициатив – он достаточно короткий: опытные предприниматели видят себя в текущем проекте в перспективе 3-5 лет, начинающие – максимум 6 месяцев.

В рамках исследования мы внимательно присмотрелись к знаниям и навыкам креативных предпринимателей в пяти ключевых направлениях, связанных с ведением предпринимательской деятельности: визионерство и новаторский подход в бизнесе, управленческие и операционные навыки, основы маркетинга, финансовая и юридическая грамотность. Для этого мы дали предпринимателям возможность самостоятельно оценить свои навыки и подходы, а затем сопоставили результаты с зеркальной оценкой этих же качеств экспертами – опытными бизнесменами, менторами, консультантами, представителями фестивалей, творческих кластеров и торговых площадок, традиционно работающих с большим количеством предпринимателей.

Любопытно, что по итогам самодиагностики креативные предприниматели оценили уровень своей предпринимательской зрелости и компетенций по 25 позициям достаточно оптимистично – в диапазоне 4-5 баллов из 5, в то время как оценки тех же компетенций их партнерами едва превышали 2 балла. Ощутимые расхождения в оценках могут иметь несколько причин. Одна из них – большая самонадеянность и неадекватная оценка предпринимателями своих сильных и слабых сторон (об этом высказались все опрошенные эксперты). Это происходит, когда принятые предпринимателями стандарты ведения бизнеса воспринимаются высокими лишь на индивидуальном уровне, при этом они не сопоставляются с уровнем других, более зрелых или конкурентных предпринимательских проектов, а также существующими стандартами индустрий или стандартами рынков других стран, которые они планируют завоевывать. К этому фактору можно добавить выявленный «синдром самоучки», который характеризуется незнанием или недопониманием своих пробелов в предпринимательских компетенциях – «я не знаю, чего я не знаю». Очевидно, что и рынок в целом еще находится в той стадии, когда не достигнута критическая масса предпринимательских инициатив, готовая из количества перейти в качество. И это, скорее, благоприятный момент для роста.