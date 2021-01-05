Налоги для богатых должны быть высокими?

В последние годы экономисты все активнее исследуют тему неравенства доходов. Во многом этому поспособствовали работы Томаса Пикетти и соавторов, посвященные динамике доходов населения преуспевающих стран в течение XX века. Главный вывод этих изысканий состоит в том, что до Второй мировой войны доходы зажиточного среза общества снижались пропорционально росту доходов более бедных слоев. Однако начиная с 1980-х годов заработок верхней прослойки вновь стал расти, и особенно стремительно в Великобритании и США. В Америке, к примеру, доля национального дохода, приходящегося на 0,1% самых богатых граждан США, увеличилась с 2% в 1978 году до почти 6% к 1999. При этом соотношение средней заработной платы топ-менеджера и простого рабочего в американских корпорациях взлетело с 30 к 1 в начале 1970-х годов до почти 500 к 1 на начало 2000-х.



С того момента обороты начала набирать идея снижения налогов для богатых. Как утверждают ее сторонники, это благотворно влияет на экономические показатели, поскольку чем меньше обеспеченные люди отдают государству, тем больше они могут инвестировать в свое дело. На их взгляд, это автоматически создает больше рабочих мест, обеспечивает более высокую зарплату работникам и существенно повышают рост ВВП, позволяя таким образом выиграть всем. Приверженцем этой установки был также первый президент Нурсултан Назарбаев, который считал необходимым для государства поощрять богатых людей, деньги которых затем будут просачиваться в другие группы общества. Проблема, однако, заключается в том, что в экономике по-прежнему мало исследован реальный экономический эффект от сокращения налогов для богатых. А те исследования, что есть, говорят либо об отсутствии видимого эффекта, либо о его отрицательном значении в принципе.

В условиях отсутствия общей точки зрения по этому вопросу повторить этот анализ решили экономисты Лондонской школы экономики Дэвид Хоуп и Джулиан Лимберг. В своем исследовании они опираются на данные 18 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за период с 1965 по 2015 год. Через них ученые проследили, как снижение налоговой нагрузки на богатых сказывается на неравенстве доходов, экономическом росте и уровне безработицы в их странах. В качестве первой зависимой переменной они использовали показатель неравенства доходов, которое измеряется верхней 1%-й долей национального дохода до налогообложения (он включает как доход от труда, так и от капитала). Вторая переменная была построена на основе размера реального подушевого ВВП, степени открытости капитала (согласно индексу Chinn-Ito), степени открытости торговли, а также политических факторов, таких как динамика государственных расходов и доля голосующих за социально ориентированные партии.

Выводы экономистов показывают, что налоговые реформы не приводят к более высокому экономическому росту.

