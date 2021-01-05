Налоги для богатых должны быть высокими?

В последние годы экономисты все активнее исследуют тему неравенства доходов. Во многом этому поспособствовали работы Томаса Пикетти и соавторов, посвященные динамике доходов населения преуспевающих стран в течение XX века. Главный вывод этих изысканий состоит в том, что до Второй мировой войны доходы зажиточного среза общества снижались пропорционально росту доходов более бедных слоев. Однако начиная с 1980-х годов заработок верхней прослойки вновь стал расти, и особенно стремительно в Великобритании и США. В Америке, к примеру, доля национального дохода, приходящегося на 0,1% самых богатых граждан США, увеличилась с 2% в 1978 году до почти 6% к 1999. При этом соотношение средней заработной платы топ-менеджера и простого рабочего в американских корпорациях взлетело с 30 к 1 в начале 1970-х годов до почти 500 к 1 на начало 2000-х.
С того момента обороты начала набирать идея снижения налогов для богатых. Как утверждают ее сторонники, это благотворно влияет на экономические показатели, поскольку чем меньше обеспеченные люди отдают государству, тем больше они могут инвестировать в свое дело. На их взгляд, это автоматически создает больше рабочих мест, обеспечивает более высокую зарплату работникам и существенно повышают рост ВВП, позволяя таким образом выиграть всем. Приверженцем этой установки был также первый президент Нурсултан Назарбаев, который считал необходимым для государства поощрять богатых людей, деньги которых затем будут просачиваться в другие группы общества. Проблема, однако, заключается в том, что в экономике по-прежнему мало исследован реальный экономический эффект от сокращения налогов для богатых. А те исследования, что есть, говорят либо об отсутствии видимого эффекта, либо о его отрицательном значении в принципе.
В условиях отсутствия общей точки зрения по этому вопросу повторить этот анализ решили экономисты Лондонской школы экономики Дэвид Хоуп и Джулиан Лимберг. В своем исследовании они опираются на данные 18 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за период с 1965 по 2015 год. Через них ученые проследили, как снижение налоговой нагрузки на богатых сказывается на неравенстве доходов, экономическом росте и уровне безработицы в их странах. В качестве первой зависимой переменной они использовали показатель неравенства доходов, которое измеряется верхней 1%-й долей национального дохода до налогообложения (он включает как доход от труда, так и от капитала). Вторая переменная была построена на основе размера реального подушевого ВВП, степени открытости капитала (согласно индексу Chinn-Ito), степени открытости торговли, а также политических факторов, таких как динамика государственных расходов и доля голосующих за социально ориентированные партии.
Выводы экономистов показывают, что налоговые реформы не приводят к более высокому экономическому росту.
Но ученые называют эти отклонения статистически незначительными. Но самое важное то, что значительное снижение налогов приводит к значительному увеличению неравенства доходов, и этот эффект со временем усиливается. Через три года после реформы доля дохода 1% наиболее обеспеченной прослойки увеличивается почти на 0,6%, тогда как за пять лет уже на 0,8%.
Неравенство доходов прежде всего опасно расслоением общества. Оно оставляет многие группы без базовых медицинских, образовательных и социальных услуг, потому как у обеспеченной прослойки появляется больше ресурсов для получения дорогого и более качественного сервиса. В результате все новые медицинские или образовательные достижения концентрируются в верхнем ценовом сегменте, а массовый уровень стагнирует или растет вместе с верхним. А иногда желание богатых сберегать, выводить деньги из страны или концентрировать в важных для себя сферах, экономя при этом на зарплатах работников, серьезно высушивает национальную экономику.
Следствием расслоения становится и выход из строя социальных лифтов, с помощью которых люди (в идеале) должны преодолевать состояние острой нужды. Множество исследований в области психологии, когнитивных наук и общественного здравоохранения показывают, что безработица, плохо оплачиваемая работа, нестабильная и неустойчивая занятость всегда повышают уровень самоубийств и распространения различных заболеваний, включая алкоголизм, депрессию и массу психических отклонений. Анализ метаданных по 63 странам показал, что каждое пятое самоубийство вызвано безработицей - влияние, которое в девять раз выше, чем считалось ранее.
Что не менее важно, потребление богатых, которое способно возрасти после снижения налогов, ухудшает экологическую ситуацию, потому как выпуск премиальной продукции производит несоизмеримо больший объем выбросов. И, в конце концов, высокие доходы богатых ограничивают государства в проведении экономической политики в интересах всего общества. Чтобы государство могло лучше финансировать социальные программы, ему необходимо снизить покупательную способность самых зажиточных групп, чтобы инфляция росла более равномерно. Потому как потребление люксовых продуктов представляет для серьезную угрозу для стабильности цен на товары общего спроса. Именно поэтому государства должны регулировать доходы богатых более высокими налогами.