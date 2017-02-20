Что такое экономическое неравенство и как оно вредит Казахстану?

В начале года международная некоммерческая организация Oxfam опубликовала очередные результаты исследования глобального экономического неравенства. Они показали, что 8 самых богатых людей планеты обладают состоянием, сопоставимым с доходами беднейшей части населения Земли, то есть 3,6 млрд человек. На каждую из этих категорий приходится по $426 млрд.

Парадокс этих цифр в том, что с каждым годом богатство сосредотачивается всё в меньшем количестве рук. Еще в 2010 году эти средства были разделены между 388 людьми. Годом позже произошёл самый резкий скачок концентрации, когда количество владельцев сократилось до 177. К 2016 году эти средства приходились уже на 62 человека.

Проблема экономического неравенства – это не махинации с цифрами. Она не притянута за уши. Отчасти с ней связывают ренессанс популистских режимов в Европе и победу Дональда Трампа на выборах в США. И это не удивительно: если вы посмотрите на динамику реальных доходов в Америке, то заметите, что доходы занятых в производственном секторе рабочих не растут с 1973 года.

А когда взглянете на ситуацию с доходами у всего населения Америки, то увидите их двукратный рост у 1% самого обеспеченного слоя населения, который к 2008 году стал в среднем зарабатывать более $341 тыс. в год. При этом заработные платы остальных 99% едва достигали $45 тыс. Но важно понимать, что последняя цифра суммирует бедную часть населения и средний класс, что создаёт существенную погрешность. Более ясное понимание ситуации даёт этот график:

Впрочем, проблема неравенства - это далеко не проблема зарплат. Это безжалостная болезнь, которая разрушает и разобщает целые общества. В 2009 году эпидемиологи Ричард Уилкинсон и Кейт Пикетт опубликовали книгу «Духовный уровень». Она рассказывает о том, как экономическое неравенство портит здоровье людей, снижает их социально-политическую активность, а также увеличивает уровень преступности. Чтобы избежать сложных рассуждений с обилием цифр, посмотрите на этот график.

Индекс этого графика включает в себя данные, которые формируют понятие «качество уровня жизни»: продолжительность жизни, детскую грамотность, младенческую смертность, число убийств, долю населения в тюрьме, подростковую беременность, уровень доверия в обществе, ожирение и распространённость психических заболеваний. Уилкинсон и Пикетт построили его на основе данных ООН, располагая страны в соответствии со средним значением этих параметров.

Смысл графика предельно прост: в странах с большим уровнем неравенства хуже обстоят дела со всеми социальными проблемами. Этот вывод подтверждается и тогда, когда мы смотрим на каждый показатель индекса в корреляции с уровнем неравенства. Несколько графиков для примера: