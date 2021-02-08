​Что происходит с зарплатами и занятостью казахстанцев?

С началом пандемии и введением жестких ограничений казахстанцы наблюдали постепенное снижение реальных доходов. По итогам ноября они сократились на 4,8% относительно аналогичного периода 2019 года. Наравне с этим падали доходы среди самозанятых и тех, кто работает по найму. В 2018 году они составляли 74,2%, в 2019 – 72,3%, а во втором квартале 2020 – 64,6% (но в следующие месяцы стали возвращаться к 70%-й отметке). Тогда как доходы в виде трансфертов росли: объем получаемых пособий, по данным Бюро национальной статистики, вырос до 6,8% по итогам второго квартала, хотя в 2018 и 2019 годах не превышал 2,9%. А число получателей специальных госпособий составило почти 900 тыс. человек, увеличившись за первые два квартала на 15,7%.

Параллельно Казахстан фиксировал рост безработицы. Ее официальный показатель едва сдвинулся с места, прибавив 0,2% до 5%. Однако во втором квартале в 160 раз выросло количество временно неработающих граждан – до 368 тыс. Спустя три месяца их оказалось вполовину меньше – 131,7 тыс., среди которых работники сфер торговли, образования и услуг (от парикмахерских до мелкого бытового сервиса). Несмотря на это в третьем квартале увеличилось число людей, отработавших на основном месте меньше часов из-за снижения объемов работ или по инициативе работодателя – на 37% до 380 тыс. человек. Иначе говоря, восстановление рабочих мест происходило не в полной мере.

Неполное восстановление касалось не только рабочих часов, но и вознаграждения работников. Учитывая также фактор подъема общего уровня цен, количество бедных казахстанцев – с доходами ниже прожиточного минимума в 32 660 тенге – к концу третьего квартала составило 1,1 млн. человек, увеличившись на 1,2%. Проблема, однако, в том, что показатель прожиточного минимума может быть занижен в Казахстане в два раза из-за некорректной формулы его расчета. Таким образом, с увеличением минимального прожиточного минимума вдвое – до 74 203 тенге (по ситуации на 2020 год) − показатель бедности может достигать от 2,6 млн. человек и более, если относить к этой группе самозанятых c заработком около 80 тыс. тенге. Всемирный банк в своем декабрьском докладе также оценивает масштабы бедности в 2,6 млн. человек.

Несмотря на существенный подъем бедности, официальные данные ЕНПФ и банков говорят против массового снижения размера начисляемых зарплат, сокращения числа работников или их перевода в неоплачиваемые отпуска. В ЕНПФ подчеркнули, что по итогам года объем обязательных пенсионных взносов вырос на 10% относительно 2019. Хотя и колебался среди группы физических лиц: в мае и апреле их отчисления упали на 41% до 2,6 млрд тенге, но уже к декабрю выросли до 5,5 млрд тенге. В Народном банке Vласти сообщили, что «общий объем зачислений заработных план в сравнении с прошлым годом не сократился, наоборот, мы видим динамику в сторону увеличения». Однако источник, близкий к банковскому сектору, пояснил, что банки наблюдали то, как обсуживающиеся у них компании сокращали объемы начисляемых зарплат, но в интересах клиентов не могут распространяться об этом.

Председатель республиканского объединения профсоюзов СПК «Аманат» Андрей Пригорь рассказал Vласти, что крупные предприятия – производства продуктов питания, добывающая отрасль, горно-металлургический сектор и другие − в массе своей не пострадали из-за пандемии. Сокращением людей и зарплат они не занимались, но в компаниях продолжали развиваться прежние трудовые конфликты.