Что происходило с экономикой Казахстана в первой половине 2021 года?

По итогам первого полугодия краткосрочный экономический индикатор в Казахстане вырос на 2,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Объем промышленного производства увеличился 1,5%. Это обеспечило 2,2% рост ВВП в первые шесть месяцев. На фоне этого экономисты Центра исследования прикладной экономики (AERC) фиксируют начало восстановления экономики, отмечая при этом фактор низкой базы.



В плюсе за прошедшие полгода оказались обрабатывающая промышленность (+5,6%) и торговля (+8,5%), а также отрасли энергоснабжения (+5,5%) и водоснабжения (+7,9%). Вместе с тем наблюдалось повышение производства в сельскохозяйственном (+3,2%), строительном (+11,9%) и телекоммуникационном (+12,2%) секторах. Негативную динамику в свою очередь показала горнодобывающая промышленность (-3%) и сектор транспорта и складирования (-4,9%).

Однако инвестиции в основной капитал предприятий продолжили снижение − на 1,8% до 5,24 трлн тенге. Наибольшее сокращение ощутила горнодобывающая промышленность. Тогда как в отрасли, показавшие прирост производства, было вложено больше средств относительно первой половины 2020 года. В условиях пандемии, по словам Диаса Курманбекова, руководителя департамента прикладных исследований AERC, инвестиции чаще всего направляются на поддержание нынешнего уровня деятельности, и куда реже – на инновации и долгосрочное развитие.

Несмотря на положительные макропоказатели, предприниматели указывают на ухудшение своего положения. В начале 2021 года AERC проводил опрос 1000 предпринимателей из всех регионов Казахстана. По его результатам Курманбеков констатирует, что большая часть предпринимателей (57,66%) отметила уменьшение/сокращение собственного бизнеса. Не наблюдали каких-либо изменений лишь менее четверти респондентов (23,72%).

Рост бизнес-активности сдерживают в основном низкие доходы предприятий. С этим, по словам Курманбекова, столкнулись две трети опрошенных предпринимателей. Падение их доходов обусловлено снижением потребительского спроса, институциональными причинами (проверками со стороны мониторинговых групп, штрафами и административным давлением), высоким уровнем закредитованности, кадровыми проблемами и конкуренцией со стороны теневого бизнеса.