Как могут измениться торговые отношения России и Казахстана?

После объявления антироссийских санкций западными странами экономика России перешла в состояние свободного падения. С конца прошлой недели доллар торгуется выше 100 рублей за единицу. Россию постепенно выключают из глобальных цепочек поставок, затрудняя ввоз товаров местным импортерам. В стране из-за санкционных ограничений массово перестают работать иностранные компании. Падение рубля сулит российским производителям серьезное повышение цен на зарубежное сырье, комплектующие и новое оборудование. Это незамедлительно скажется на стоимости конечной продукции, если не реализуется худший сценарий, при котором Запад полностью остановит экспорт товаров в Россию, необходимых для поддержания производств. В обоих случаях страну может ждать снижение объемов выпуска готовой продукции.

Исторически на Россию приходилось порядка 30-40% всего казахстанского импорта. В последние годы его объемы в реальном выражении держались у отметки $14 млрд, тогда как сам Казахстан поставлял в Россию товары всего на $5-6 млрд. Из-за сложившегося торгового дисбаланса курс рубля стал одним из фундаментальных факторов в ценообразовании казахстанской продукции. Девальвация рубля каждый раз подталкивала монетарные власти Казахстана к пропорциональному ослаблению тенге, чтобы предотвратить повышение спроса на российскую продукцию и защитить тем самым местных производителей.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на этой неделе сообщил, что ситуация с российской экономикой оказывает давление на инфляцию внутри Казахстана. Но у страны есть несколько сценариев реагирования, хотя публично они не представлены. Куантыров не стал исключать, что санкции в отношении России будут ужесточаться. Но несмотря на то, что они на протяжении 8 лет они оказывали косвенный эффект на Казахстан, стране удавалось извлекать из ситуации плюсы, как производственного характера, так и логистического. В этот раз, убежден он, у Казахстана есть еще больше возможностей для этого.

Санкции могут кардинально изменить торговые отношения России и Казахстана, и прежде всего это коснется импорта из России, констатирует Темур Умаров научный сотрудник Московского центра Карнеги. «Поскольку их сила беспрецедентна, а сама работа по введению санкций находится на начальном этапе, сложно делать долгосрочные прогнозы. Но очевидно, что импорт из России будет сокращаться. Как минимум это будет происходить потому, что российские предприятия станут испытывать большие трудности с ввозом зарубежных сырья, комплектующих, оборудования и технологий. Возможно, Россия не будет способна покрывать даже собственные нужды, не говоря уже об экспорте в Казахстан».