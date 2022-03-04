Как могут измениться торговые отношения России и Казахстана?

Новый виток санкций в отношении России с высокой вероятностью ударит по ее экспортному потенциалу. Казахстан, чья импортная корзина на 40% состоит из российских товаров, может начать частично или полностью отказываться от них. В противном случае Казахстану не избежать массовой бедности, к которой приведет резкое ослабление курса тенге, исторически связанного с рублем из-за торгового дисбаланса. Однако Россия может избежать спада производства с помощью Казахстана, сделав его транзитным буфером для санкционных сырья и техники.
После объявления антироссийских санкций западными странами экономика России перешла в состояние свободного падения. С конца прошлой недели доллар торгуется выше 100 рублей за единицу. Россию постепенно выключают из глобальных цепочек поставок, затрудняя ввоз товаров местным импортерам. В стране из-за санкционных ограничений массово перестают работать иностранные компании. Падение рубля сулит российским производителям серьезное повышение цен на зарубежное сырье, комплектующие и новое оборудование. Это незамедлительно скажется на стоимости конечной продукции, если не реализуется худший сценарий, при котором Запад полностью остановит экспорт товаров в Россию, необходимых для поддержания производств. В обоих случаях страну может ждать снижение объемов выпуска готовой продукции.
Исторически на Россию приходилось порядка 30-40% всего казахстанского импорта. В последние годы его объемы в реальном выражении держались у отметки $14 млрд, тогда как сам Казахстан поставлял в Россию товары всего на $5-6 млрд. Из-за сложившегося торгового дисбаланса курс рубля стал одним из фундаментальных факторов в ценообразовании казахстанской продукции. Девальвация рубля каждый раз подталкивала монетарные власти Казахстана к пропорциональному ослаблению тенге, чтобы предотвратить повышение спроса на российскую продукцию и защитить тем самым местных производителей.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на этой неделе сообщил, что ситуация с российской экономикой оказывает давление на инфляцию внутри Казахстана. Но у страны есть несколько сценариев реагирования, хотя публично они не представлены. Куантыров не стал исключать, что санкции в отношении России будут ужесточаться. Но несмотря на то, что они на протяжении 8 лет они оказывали косвенный эффект на Казахстан, стране удавалось извлекать из ситуации плюсы, как производственного характера, так и логистического. В этот раз, убежден он, у Казахстана есть еще больше возможностей для этого.
Санкции могут кардинально изменить торговые отношения России и Казахстана, и прежде всего это коснется импорта из России, констатирует Темур Умаров научный сотрудник Московского центра Карнеги. «Поскольку их сила беспрецедентна, а сама работа по введению санкций находится на начальном этапе, сложно делать долгосрочные прогнозы. Но очевидно, что импорт из России будет сокращаться. Как минимум это будет происходить потому, что российские предприятия станут испытывать большие трудности с ввозом зарубежных сырья, комплектующих, оборудования и технологий. Возможно, Россия не будет способна покрывать даже собственные нужды, не говоря уже об экспорте в Казахстан».
По словам экономиста Алмаса Чукина, в нынешней ситуации Казахстан уже не может проводить зеркальное по отношению к рублю ослабление тенге, в противном случае граждане начнут стремительно беднеть: «Сейчас мы приближаемся к тому, чтобы начать отвязывать курс тенге от рублевого фактора. Нас никто специально не заставляет это делать, нас отвязывает сама жизнь. Нам нельзя терять паритет с евро и долларом, поскольку Европа − наш главный торговый партнер».
Несмотря на это, Казахстан не сможет отказаться от российского импорта из-за открытых границ в рамках Евразийского экономического союза. Чукин подчеркивает, что даже после потери доступа к мировому рынку, российские производители смогут завозить импортные товары для собственной промышленности через Казахстан. Это позволит им удерживать поставки своей продукции в Казахстан если не на прежнем, то на сопоставимом уровне.
Умаров тем не менее полагает, что Казахстан с высокой вероятностью сократит импорт оборудования, механических устройств и запчастей, которые он регулярно закупал у России. Даже если эти категории товаров останутся на рынке, у российских производителей могут возникнуть сложности с изготовлением запчастей и модулей как к прежнему, так и к новому оборудованию. Из-за исключения России из международных цепочек ее производители не смогут в достаточной степени обеспечить себя сырьем и технологиями.
Как предполагает в разговоре с Vластью собеседник, близкий к логистическому сектору Казахстана, импорт из России постепенно будет сокращаться, но только со стороны тех предприятий, которые сами зависят от импорта. «Количество ввозимых в Россию товаров, в том числе необходимых для обеспечения производства, сократится примерно в 10 раз. Это не может не сказаться на объемах выпуска конечной продукции. Но по российской пищевой промышленности это вряд ли ощутимо ударит − многие ее игроки в достаточной степени локализовали свои цепочки».
Кроме того, снижению импорта из России будет способствовать неизбежное удорожание российской продукции. Первый фактор, который приведет к этому − падение курса рубля. Вторым фактором окажется повышение стоимости доставки всего необходимого для организации производств из западных стран. Это уже происходит: стоимость перевозки одного контейнера из Германии в Россию за последние несколько дней выросла более чем в 3 раза - до 10 тыс. евро, в том числе из-за неформально действующего «военного сбора» (war fee). Грузы идут через Казахстан, и на одной машине стране удается зарабатывать порядка 600-700 евро.
По словам собеседника, Россия, вероятно, начнет замещать выходящее из строя западное оборудование китайскими разработками. Но даже если ей не удастся найти аналоги, у нее будет возможность завозить их из США и Европы, но не напрямую, а через Казахстан.
Он приводит в пример Иран, который находится под санкциями несколько десятилетий и европейские компании не должны поставлять туда оборудование.
«Но несмотря на строгость ограничений это получается делать, причем через Казахстан. Он становится их формальным покупателем, но затем перепродает иранской стороне. При этом европейские производители заранее знают, кому и куда они продают свои товары. Точно так же это работает и с Россией. Ее основной контейнерный оператор − компания Трансконтейнер − находится под санкциями уже 6 лет. За это время она открыла множество дочерних компаний в разных странах, которые снабжают ее всем необходимым. Она продолжает работать как ни в чем не бывало, поставляя товары даже из Японии, но на китайских кораблях», − подчеркнул он.
Сейчас логистическая система России перенастраивается. Складывающиеся маршруты неустойчивы. Главным препятствием для поставок промышленных товаров в Россию является запрет на морские перевозки. Поэтому стране приходится транспортировать грузы только по казахстанской железной дороге или автотранспортом. И если в ближайшее время перевозка по морю не возобновится, Россия столкнется с прерыванием поставок, поскольку логистические мощности Актау не отвечают ее потребностям.
«Но бесконечно держать морские границы закрытыми никто не сможет. Вся Прибалтика работает на транзит, поэтому для товаров, экспортируемых в Россию, будут находить лазейки. Они станут дороже, но наверняка будут доступны», − говорит собеседник.
Российские производители еще не начали испытывать сложностей с производством. На сегодняшний день проблем с поставкой готовой продукции из России в Казахстан нет, сообщили Vласти в пресс-службе торговой сети Magnum. Однако в дистрибьюторской компании OASIS Group Distribution уточнили, что грузы доставляются медленнее чем обычно, и касается это бытовой химии и гигиенических средств. Но на стоимости продукции это пока не сказывается.
Представители обеих компаний при этом пояснили, что ситуация остается неопределенной, из-за этого непонятно какой будет частота и объемы поставок даже в ближайшее время. Если российская продукция будет исчезать, дистрибьюторы смогут заменить ее на китайскую или турецкую. Приоритет той или иной продукции в каждом случае будет отдаваться товарам с низким ценником и лучшим качеством.
Промышленные же товары будут замещаться китайской, южно-корейской и даже европейской продукцией. При этом отмены санкций, даже в среднесрочной перспективе, собеседники Vласти не ждут.
Чукин в свою очередь убежден, что замещать российскую продукцию Казахстану не нужно. По его мнению, какое-то время казахстанским производителям будет тяжело конкурировать с российскими, но решать эту проблему необходимо через реформирование ЕАЭС и изменение таможенного режима с Россией.
Прежде всего государство должно защищать пищевую промышленность, транспортный сектор и производителей стройматериалов. Делать это можно с помощью установления квот или ограничений на ввоз товаров. «Россия конечно может оказывать давление на нас. Но, надеюсь, что они должны понять, что это разумная озабоченность. Они сами быстро закрывают границы, когда их производители оказываются под угрозой», − заключил эксперт.